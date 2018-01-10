13:03, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Milli projelerde gÃ¶rev alacak "memleket sevdalÄ±larÄ±" aranÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin son yÄ±llarda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± millileÅŸme hamlesine destek iÃ§in yola Ã§Ä±kan, insan kaynaklarÄ± alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren Mental Ä°K, "Milli Proje Milli Ä°stihdam" adÄ±yla bir program baÅŸlattÄ±.

Milli projelerde ihtiyaÃ§ duyulan nitelikli insan kaynaÄŸÄ±nÄ± bir araya getirmeyi hedefleyen program, savunma sanayi, yerli otomobil, nÃ¼kleer enerji, gen teknolojisi, finans teknolojileri, siber gÃ¼venlik, saÄŸlÄ±k teknolojileri gibi alanlarda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara katkÄ±da bulunacak.

BaÅŸlangÄ±cÄ± 1 Ocak 2018'de yapÄ±lan program iÃ§in 1 Mart 2018 tarihine kadar www.milliprojemilliistihdam.comÂ sayfasÄ±ndan baÅŸvuru yapÄ±labilecek. Programa sadece yurt iÃ§inden deÄŸil, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ± katÄ±labilecek. Ä°lgili meslek gruplarÄ±ndaki lisans ve Ã¶n lisans Ã¶ÄŸrencileri veya mezunlarÄ±, yÃ¼ksek lisans ve doktora Ã¶ÄŸrencileri veya mezunlarÄ±, ilgili alanlar ve sektÃ¶rlerden uzman ve Ã§alÄ±ÅŸanlar programa baÅŸvurabilecek.

BaÅŸvurular 2-30 Mart tarihlerinde deÄŸerlendirildikten sonra 9-20 Nisan'da dil ve yetenek sÄ±navÄ±, 24 Nisan-14 MayÄ±s tarihlerinde mÃ¼lakatlar, haziran ve aralÄ±k aylarÄ± arasÄ±nda da istihdam ve staj sÃ¼reci olacak.

"Milli Proje Milli Ä°stihdam ProgramÄ±"nÄ±n detaylarÄ±nÄ± AA muhabirine anlatan Mental Ä°K Kurucusu Abdulkadir KaragÃ¶z, son 15 yÄ±lda TÃ¼rkiye'de her alanda olduÄŸu gibi milli projeler noktasÄ±nda da ciddi adÄ±mlar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Kendilerinin de insan kaynaklarÄ± noktasÄ±nda Ã¼zerlerine dÃ¼ÅŸen bir vazifeleri olduÄŸuna inandÄ±klarÄ±nÄ± ve bunu bir "milli Ã¶dev" olarak gÃ¶rdÃ¼klerini belirten KaragÃ¶z, hedeflerini ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±:

"Bu projelerde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±, bu projeleri kendi kiÅŸisel bekasÄ± ve Ã¼lkemizin bekasÄ± iÃ§in Ã¶nemli gÃ¶ren, bunu milli Ã¶dev olarak gÃ¶ren arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bir platformda toplamayÄ± hedefliyoruz. Ä°nanÄ±yoruz ki milli projelerde gÃ¶rev almak; sadece iÅŸ dÃ¼nyasÄ±na yetkinliÄŸiyle katkÄ± saÄŸlamak deÄŸil, bu aynÄ± zamanda dert iÅŸi, sevda iÅŸi. O yÃ¼zden bu konuda dertlileri, sevdalÄ±larÄ±, isteklileri, 'Ben Ã¼lkem iÃ§in ne yapabilirim?' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nenleri bir araya toplamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu program, profesÃ¶rÃ¼nden en alt kademedeki iÅŸÃ§isine kadar her alanda, 'Benim de yapacak bir ÅŸeyim var, benim de sÃ¶yleyecek bir ÅŸeyim var.' diyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bir araya getirmek iradesidir."

KaragÃ¶z, bu platforma katÄ±lanlarÄ±n, yapacaklarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± "milli bir Ã¶dev" olarak gÃ¶rmesini istediklerinin de altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Programa iliÅŸkin duyurularÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 38 yaÅŸÄ±ndaki bir engelli vatandaÅŸÄ±n kendilerine mesaj gÃ¶nderdiÄŸini anlatan KaragÃ¶z, bu kiÅŸinin mesajÄ±nda, "Ben 38 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, engelimden dolayÄ± askerlik vazifemi yerine getiremedim eÄŸer uygun gÃ¶rÃ¼rseniz milli projelerde temizlik iÅŸÃ§isi olarak para almadan gÃ¶rev yapmak istiyorum. Yerine getiremediÄŸim askerlik Ã¶devimi ve vatan borcumu sizin oluÅŸturmuÅŸ olduÄŸunuz imkan sayesinde milli projelerde elimden geleni uygulamak istiyorum." dediÄŸini aktardÄ±.

Bu mesajÄ±n kendilerini Ã§ok duygulandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve amaÃ§larÄ±nÄ± da Ã§ok iyi Ã¶zetlediÄŸini belirten KaragÃ¶z, "Biz bunu hem temizlik iÅŸÃ§isinden hem de alanÄ±nda uzman kiÅŸilerden bekliyoruz. Nitelikli insan kaynaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, nitelikli iÅŸ gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekip bunu da milli projelere sunmak istiyoruz. Ä°ÅŸte bizim istediÄŸimiz bu. EÄŸer biz bu kardeÅŸimiz, aÄŸabeyimiz gibi bÃ¶yle dostlarÄ±, alanÄ±nda uzman, aynÄ± zamanda dertli kiÅŸileri bir araya getirebilirsek, bu projelere olan katkÄ±mÄ±zÄ± da yerine getirmiÅŸ oluruz." diye konuÅŸtu.

"ANALODU'DAKÄ° MUCÄ°TLERE ULAÅžMAK Ä°STÄ°YORUZ"

Abdulkadir KaragÃ¶z, programÄ±n sadece Ã¼retim sÃ¼recini iÃ§ermediÄŸini, pazarlama ve iÅŸletmeden gÃ¼venlik ve temizliÄŸe kadar pek Ã§ok alanÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

BaÅŸvurularÄ±n 1 Mart'a kadar sÃ¼receÄŸini hatÄ±rlatan KaragÃ¶z, bu sÃ¼reÃ§te adaylarÄ±n Ã¶n elemeden geÃ§irileceÄŸini, kategorilere ayrÄ±larak birtakÄ±m yetkinlik sÄ±navlarÄ±na tabi tutulacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

KaragÃ¶z, sÄ±navlarÄ± geÃ§en adaylarÄ±n milli projelere yÃ¶nlendirileceÄŸini ifade ederek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Biz biliyoruz ki Anadolu'da, Ã¶rneÄŸin KÄ±rÅŸehir'in Sanayi Mahallesi'nde eli tornavida tutan, adeta mucit diyebileceÄŸimiz Ã§ok kaliteli ve yetenekli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Biz onlara da ulaÅŸmak istiyoruz. Bu derdi taÅŸÄ±yan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, eminiz ki milli projelerle buluÅŸturduÄŸumuz zaman, mÃ¼thiÅŸ bir baÅŸarÄ± hikayesi ortaya koyacaklar. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim ve uluslararasÄ± tecrÃ¼besi bulunan adaylar da bizim baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±. OnlarÄ± Ã§ok Ã¶nemsiyor ve buraya bekliyoruz ama bunun yanÄ± sÄ±ra topraklarÄ±mÄ±z Ã¶zellikle mÃ¼teÅŸebbis yetiÅŸtirme noktasÄ±nda Ã§ok mahir. Biz bu projeyle Anadolu'daki kardeÅŸlerimize bir fÄ±rsat sunmak istiyoruz."

5 BÄ°N Ä°STÄ°HDAM HEDEFÄ°

ProgramÄ± baÅŸlatÄ±rken milli bir gÃ¶revi yerine getirdiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini, bu yÃ¼zden katÄ±lÄ±mcÄ±lardan herhangi bir bedel Ã¶demesini de beklemediklerini vurgulayan KaragÃ¶z, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n tÃ¼m giderlerinin kendileri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Programa yeni baÅŸlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen Ã§ok ciddi baÅŸvuru aldÄ±klarÄ±na da deÄŸinen KaragÃ¶z, "Burada 5 bin istihdam gibi bir hedefimiz var. Ä°nÅŸallah bu istihdam hedefinin de Ã¼zerine Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu Milli Ä°stihdam SeferberliÄŸi var. Bu sene hedef, 3,5 milyon civarÄ±nda. Åžirket olarak milli projelerle 5 bin kadarÄ±yla destek olurken, Ã¶te yandan bu sene 20 bin harici istihdamla da bu seferberliÄŸe katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Program sayesinde ayrÄ±ca beyin gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ tersine Ã§evirmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden KaragÃ¶z, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã–zellikle yurt dÄ±ÅŸÄ±na giden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za aÃ§Ä±k davet yapÄ±yoruz: Gelin burada milli projelerimizde kendi Ã¼lkemize katkÄ± saÄŸlayalÄ±m. Bizim yetiÅŸtirdiÄŸimiz insan kaynaÄŸÄ±, maalesef ki bugÃ¼n Ã§ok da yÃ¼kselmemizi ve ilerlememizi istemeyen Ã¼lkelere hizmet etmek durumunda kalÄ±yorlar. Halbuki bizim onlardan beklentimiz Ã§ok fazla. YetiÅŸmiÅŸ insan kaynaÄŸÄ±mÄ±zla kendi Ã¶z sermayemizle kendi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerlerle milli projelerimizi birleÅŸtirelim. EÄŸer platform eksikse buyurun platform. EÄŸer sermaye eksikse iÅŸ adamlarÄ±mÄ±z sermayesini ve giriÅŸimini ortaya koymuÅŸ, eÄŸer irade eksikse yÃ¶neticilerimiz, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z iradesini ortaya koymuÅŸ. DolayÄ±sÄ±yla bunu Ã¼retime dÃ¶ndÃ¼rmeyi hedefliyoruz."

DÃ¼nyanÄ±n en iyi firmalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan TÃ¼rklere "ArtÄ±k vakit tamam" mesajÄ± vermeyi istediklerini dile getiren KaragÃ¶z, hem yurt iÃ§i hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan yetenekli ve eÄŸitimli bireylere "konforlu alanlarÄ±ndan Ã§Ä±kma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

KaragÃ¶z, son yÄ±llarda Ã¶zellikle Avrupa'da yayÄ±lan Ä°slamofobi nedeniyle bunalan ve "Ben artÄ±k Ã¼lkem iÃ§in, bayraÄŸÄ±m iÃ§in bir ÅŸeyler yapmak istiyorum." diyen Ã§ok fazla uzman olduÄŸunu belirterek, "Biz diyoruz ki iÅŸte sizi davet ediyoruz. Buyurun tanÄ±ÅŸalÄ±m, gÃ¶rÃ¼ÅŸelim, sizlere fÄ±rsatlar sunuyor olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

"Ã–Z DEÄžERLERE DÃ–NMELÄ°YÄ°Z"

BugÃ¼n Kabe'ye nasÄ±l daha fazla hacÄ± gelebileceÄŸine yÃ¶nelik geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, adÄ± "Mc" ile baÅŸlayan global bir ÅŸirket tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen KaragÃ¶z, "DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ki Harem-i Åžerif'e, gayrimÃ¼slimin girmesinin yasak olduÄŸu bir yerin ana projesini, ana Ã¼ssÃ¼nÃ¼ biz adÄ± 'Mc' ile baÅŸlayan bir danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketine yaptÄ±rmak durumunda kalÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã–z deÄŸerlere, Ã¶z insan kaynaÄŸÄ±na ve Ã¶z firmalara dÃ¶nmenin Ã¶nemine deÄŸinen KaragÃ¶z, aksi durumda kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da uyguladÄ±ÄŸÄ± manipÃ¼lasyonlara maruz kalma tehlikesi yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n insan kaynaklarÄ± alanÄ±ndaki ilk 100 firmasÄ± iÃ§erisinde MÃ¼slÃ¼man bir Ã¼lkeden tek bir firma olmadÄ±ÄŸÄ±na da iÅŸaret eden KaragÃ¶z, "Biz de diyoruz ki global anlamda 100 danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi arasÄ±na gireceÄŸiz. 12 Ã¼lkede projeler gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz." dedi.

Mental Ä°K Kurucusu Abdulkadir KaragÃ¶z, genÃ§lere yÃ¶nelik dil kursundan yetenek projelerine kadar pek Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmaya imza attÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, "Ben dertliyim, istekliyim, hevesliyim diyen genÃ§ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za diyoruz ki buyurun, yetenek yÃ¶netimi projelerimizde hep birlikte yetkinliklerimizi geliÅŸtirelim. YetiÅŸtirelim, geliÅŸtirelim ki global rekabette bir iddia ortaya koyalÄ±m, imza ortaya koyalÄ±m. Bizim artÄ±k yerinde durma, yerinde sayma, bekleme lÃ¼ksÃ¼mÃ¼z yok. Memur zihniyetinden sÄ±yrÄ±lÄ±p, damarlarÄ±mÄ±zda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z enerjiyi, mÃ¼teÅŸebbis kabiliyeti ortaya dÃ¶kmemiz gerekiyor. Bunun iÃ§in genÃ§ arkadaÅŸlara, uzmanlara fÄ±rsatlar sunmaya, iÅŸÃ§i iÅŸveren, Ã¼niversite, sanayi arasÄ±nda kÃ¶prÃ¼ olmaya gayret ediyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.