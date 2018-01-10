GÃ¼ncelleme: 13:14, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Yunanistan'dan darbeci askerlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± BakanÄ± Yannis Mouzalas, FETÃ– darbe giriÅŸimiÂ sonrasÄ±Â Yunanistan'a kaÃ§arak siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunanÂ 8 askerinÂ darbeciÂ olduklarÄ±na iliÅŸkin geÃ§erli saÄŸlam bulgular bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Mouzalas, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Yunan Skai televizyonundaki bir programda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Yunan hÃ¼kÃ¼metinin, darbeci askerlerden birinin sÄ±ÄŸÄ±nma talebini kabul eden BaÄŸÄ±msÄ±z Ä°ltica Komisyonuâ€™nun kararÄ±na karÅŸÄ± olan itirazÄ±nÄ±n, darbecilere sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± verilmediÄŸine emin olmak iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Mouzalas, "Bu kararÄ± biz hukuk devleti olarak temyiz ettik. Daha Ã¶nce Ã§Ä±kan bin 500 karara itiraz etmedik. Buradaki fark ne midir? BunlarÄ±n darbeci olduklarÄ±na dair saÄŸlam emareler bulunuyor." ifadelerini kullandÄ±.

Mouzalas, Yunan hÃ¼kÃ¼metinin kaÃ§ak askerler konusunda belirli hukuki bir prosedÃ¼r uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu konuda nihai kararÄ± Yunan mahkemelerinin vereceÄŸini sÃ¶yledi.

Yunanistan'Ä±n bir hukuk devleti olduÄŸunu vurgulayan Mouzalas, "Bizim isteÄŸimiz mahkeme yoluyla hareket etmek. Mahkemeler ne karar verirse. HiÃ§bir mÃ¼dahalede bulunamam. Ben ve hÃ¼kÃ¼met hiÃ§bir hakime 'ÅŸunu ÅŸÃ¶yle yap' demiyor ama mahkeme sÃ¼recini sonuna kadar iÅŸleteceÄŸiz." diye konuÅŸtu.â€‹

Yunanistan hÃ¼kÃ¼meti, geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ± sonunda darbeci askerlerden birinin sÄ±ÄŸÄ±nma talebinin kabul edilmesi Ã¼zerine karara itiraz etmiÅŸti. Bunun Ã¼zerine, Atina'daki Ä°dari Ä°stinaf Mahkemesi sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±nÄ± askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±. Serbest kalan darbeci tekrar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.