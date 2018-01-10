YEE'nin TÃ¼rkÃ§e Yeterlik SÄ±navÄ±'na yoÄŸun ilgi

Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼n (YEE) bu yÄ±l ilkiniÂ 13 Ocak CumartesiÂ gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenleyeceÄŸi yabancÄ±lara yÃ¶nelikÂ TÃ¼rkÃ§e Yeterlik SÄ±navÄ±'na (TYS) baÅŸvurular, geÃ§en yÄ±la gÃ¶reÂ yÃ¼zde 60 arttÄ±.
TÃ¼rkÃ§enin uluslararasÄ± Ã¶lÃ§ekte standart bir sÄ±nava kavuÅŸmasÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶ÄŸrenci kabulÃ¼nÃ¼ kolaylaÅŸtÄ±ran politikalara destek olunmasÄ± amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen TYS, 13 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ 35 Ã¼lkede toplam 41 noktada eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lacak.
Ä°ki oturumda yapÄ±lacak sÄ±navÄ±n birinci oturumunda okuma, dinleme ve yazma, ikinci oturumunda ise konuÅŸma becerileri Ã¶lÃ§Ã¼lecek.
TÃ¼rkÃ§e dil yeterliÄŸini belgelendirmek isteyen adaylarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olan adaylara, puanlarÄ±na gÃ¶re B2, C1, C2 dÃ¼zeylerinde TÃ¼rkÃ§e Yeterlik Belgesi veriliyor.
TYS sonucunda TÃ¼rkÃ§e Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, TÃ¼rkiye'de herhangi bir Ã¼niversitede eÄŸitim alma hakkÄ± kazandÄ±klarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± okumaktan muaf tutuluyor. TÃ¼rkÃ§e Yeterlik Belgesi, Ã¶ÄŸrenciler kadar TÃ¼rkiye'de ya da kendi Ã¼lkelerinde uluslararasÄ± faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketlerde Ã§alÄ±ÅŸmak isteyen bireylere, TÃ¼rkÃ§e tercÃ¼manlÄ±k yapmak isteyenlere ya da yurt dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmek isteyen Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ±na da iÅŸ baÅŸvurularÄ±nda bÃ¼yÃ¼k avantaj saÄŸlÄ±yor.
SÄ±nav, 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana yÄ±lda Ã¼Ã§ kere uygulanÄ±yor. Her geÃ§en yÄ±l ilginin daha da arttÄ±ÄŸÄ± sÄ±nava bugÃ¼ne kadar 5 bin 620 aday baÅŸvurdu. Bu kiÅŸiler arasÄ±ndan 3 bin 661 aday baÅŸarÄ±lÄ± olup TÃ¼rkÃ§e Yeterlik Belgesi almaya hak kazandÄ±.
Ã‡oÄŸunlukla 16-25 yaÅŸ arasÄ± genÃ§lerin baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n ilk sÄ±navÄ±na, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda yoÄŸun ilgi gÃ¶sterildi. GeÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda yapÄ±lan sÄ±nava 760 aday baÅŸvurmuÅŸtu. Bu yÄ±l ise bu sayÄ± yÃ¼zde 60 artÄ±ÅŸla bin 262'ye ulaÅŸtÄ±.
SÄ±nava en yÃ¼ksek baÅŸvuru, yine BakÃ¼'de yapÄ±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±l BakÃ¼'de 386 kiÅŸinin baÅŸvurduÄŸu ilk sÄ±nava, bu yÄ±l 615 aday baÅŸvurdu. BakÃ¼'den sonra en yÃ¼ksek baÅŸvurunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ikinci ÅŸehir 352 aday ile Ankara oldu, bu kenti Astana, Tahran, KÃ¶ln, ÃœskÃ¼p ve Amman takip etti.
YabancÄ± Ã–ÄŸrenci SÄ±navÄ±'na (YÃ–S) katÄ±larak TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelere girmeye hak kazanan yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciler de TYS'ye bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi. SÃ¶z konusu adaylar, TÃ¼rkÃ§e Yeterlik Belgesi ile TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶recekleri Ã¼niversitelerin TÃ¼rkÃ§e hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±ndan muaf olmayÄ± hedefliyor.
19 Mart 2018'de yeni baÅŸvurularÄ±n alÄ±nacaÄŸÄ± TYS'nin ikinci uygulamasÄ± 5 MayÄ±s'ta olacak. YÄ±lda Ã¼Ã§ kez yapÄ±lan sÄ±navÄ±n bu yÄ±l ocak, mayÄ±s ve temmuz aylarÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 1 ay Ã¶ncesinden baÅŸvurularÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ±n sonuÃ§larÄ± 20 gÃ¼n iÃ§inde aÃ§Ä±klanÄ±yor.
DetaylÄ± bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaÅŸÄ±labilir.
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Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 35 Ã¼lkede 41 noktada eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi TÃ¼rkÃ§e Yeterlilik SÄ±navÄ±'na baÅŸvuru oranÄ± geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 60 arttÄ±.
Ã–ÄŸretmenlerin Ã¶zÃ¼r grubu yer deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 12.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±
MEB Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdem, "Demokratik atÄ±lÄ±mlarÄ±mÄ±z ve yÃ¼kselen ekonomik performansÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aktif ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ dÄ±ÅŸ politika sonucunda bÃ¶lgemizdeki ve dÃ¼nyadaki TÃ¼rkiye imajÄ± tamamen deÄŸiÅŸmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Fikret YÃ¼ksel VakfÄ±'nÄ±n bu yÄ±l Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi First Robotics Competitions (FRC)'nin Turkish Off-Season TurnuvasÄ±â€™nda Avrupa SÄ±nav Koleji Eurobotics takÄ±mÄ± TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti
Ã–SYM'de, TUS'un niteliÄŸini artÄ±rma, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retme ve Ã¶zellikle soru iptal davalarÄ± nedeniyle geciken sonuÃ§ aÃ§Ä±klama sÃ¼reÃ§lerini iyileÅŸtirmeye yÃ¶nelik Ã¶nlemler ele alÄ±ndÄ±
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, "Ã–ÄŸretmen ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay duyurusuna Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. 20 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." dedi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± yabancÄ± dil oturumunda IÌ‡ngilizce, Almanca, FransÄ±zca testlerine ek olarak ArapcÌ§a ve RuscÌ§a testlerinin de yer alacaÄŸÄ± duyuruldu
TÃ¼rkiye'den 17 Ã¼niversite, dÃ¼nya genel sÄ±ralamasÄ± yapan 10 kurumdan en az 6'sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± listeye girme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, HIV'li hastanÄ±n ameliyatÄ±na doktorlarÄ±n girmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, ilgili Ã¼niversite tarafÄ±ndan gerekli inceleme ve soruÅŸturmalar yapÄ±larak sonuÃ§ SaÄŸlÄ±k Meslekleri Kurulu'na intikal ettirileceÄŸi bildirildi.
Yozgat'ta diplomasÄ±nÄ±n sahte olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±nca gÃ¶revden alÄ±nan Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunuldu
GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'te geÃ§en yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Tiflis Okulunda, TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler ana dillerinde eÄŸitim alÄ±yor.
BazÄ± yiyeceklerin tÃ¼ketilmesiyle sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ±n azaltÄ±lamayacaÄŸÄ±, zarardan kurtulmanÄ±n tek yolunun sigarayÄ± bÄ±rakmak olduÄŸu vurgulandÄ±.
Mekteb-i TÄ±bbiye'nin devamÄ± olan SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi'nin 2017-2018 EÄŸitim-Ã–ÄŸretim dÃ¶nemi birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in "Beyaz Ã–nlÃ¼k Giyme TÃ¶reni" dÃ¼zenlendi. TÃ¶rende 101 Ã¶ÄŸrenciye beyaz Ã¶nlÃ¼k giydirildikten sonra hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
OMÃœ SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. AvcÄ± tarafÄ±ndan lise Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada, internet kullanÄ±mÄ± ile obezite arasÄ±ndaki iliÅŸki ortaya konulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin birer sanÄ±klÄ± altÄ± davada sanÄ±klar, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde paylaÅŸÄ±ldÄ±