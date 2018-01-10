13:29, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

YEE'nin TÃ¼rkÃ§e Yeterlik SÄ±navÄ±'na yoÄŸun ilgi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼n (YEE) bu yÄ±l ilkiniÂ 13 Ocak CumartesiÂ gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenleyeceÄŸi yabancÄ±lara yÃ¶nelikÂ TÃ¼rkÃ§e Yeterlik SÄ±navÄ±'na (TYS) baÅŸvurular, geÃ§en yÄ±la gÃ¶reÂ yÃ¼zde 60 arttÄ±.

TÃ¼rkÃ§enin uluslararasÄ± Ã¶lÃ§ekte standart bir sÄ±nava kavuÅŸmasÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶ÄŸrenci kabulÃ¼nÃ¼ kolaylaÅŸtÄ±ran politikalara destek olunmasÄ± amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen TYS, 13 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ 35 Ã¼lkede toplam 41 noktada eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lacak.

Ä°ki oturumda yapÄ±lacak sÄ±navÄ±n birinci oturumunda okuma, dinleme ve yazma, ikinci oturumunda ise konuÅŸma becerileri Ã¶lÃ§Ã¼lecek.

TÃ¼rkÃ§e dil yeterliÄŸini belgelendirmek isteyen adaylarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olan adaylara, puanlarÄ±na gÃ¶re B2, C1, C2 dÃ¼zeylerinde TÃ¼rkÃ§e Yeterlik Belgesi veriliyor.

TYS sonucunda TÃ¼rkÃ§e Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, TÃ¼rkiye'de herhangi bir Ã¼niversitede eÄŸitim alma hakkÄ± kazandÄ±klarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± okumaktan muaf tutuluyor. TÃ¼rkÃ§e Yeterlik Belgesi, Ã¶ÄŸrenciler kadar TÃ¼rkiye'de ya da kendi Ã¼lkelerinde uluslararasÄ± faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketlerde Ã§alÄ±ÅŸmak isteyen bireylere, TÃ¼rkÃ§e tercÃ¼manlÄ±k yapmak isteyenlere ya da yurt dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmek isteyen Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ±na da iÅŸ baÅŸvurularÄ±nda bÃ¼yÃ¼k avantaj saÄŸlÄ±yor.

SÄ±nav, 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana yÄ±lda Ã¼Ã§ kere uygulanÄ±yor. Her geÃ§en yÄ±l ilginin daha da arttÄ±ÄŸÄ± sÄ±nava bugÃ¼ne kadar 5 bin 620 aday baÅŸvurdu. Bu kiÅŸiler arasÄ±ndan 3 bin 661 aday baÅŸarÄ±lÄ± olup TÃ¼rkÃ§e Yeterlik Belgesi almaya hak kazandÄ±.

KAZANANLAR HAZIRLIK SINIFINDAN MUAF OLACAK

Ã‡oÄŸunlukla 16-25 yaÅŸ arasÄ± genÃ§lerin baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n ilk sÄ±navÄ±na, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda yoÄŸun ilgi gÃ¶sterildi. GeÃ§en yÄ±l ocak ayÄ±nda yapÄ±lan sÄ±nava 760 aday baÅŸvurmuÅŸtu. Bu yÄ±l ise bu sayÄ± yÃ¼zde 60 artÄ±ÅŸla bin 262'ye ulaÅŸtÄ±.

SÄ±nava en yÃ¼ksek baÅŸvuru, yine BakÃ¼'de yapÄ±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±l BakÃ¼'de 386 kiÅŸinin baÅŸvurduÄŸu ilk sÄ±nava, bu yÄ±l 615 aday baÅŸvurdu. BakÃ¼'den sonra en yÃ¼ksek baÅŸvurunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ikinci ÅŸehir 352 aday ile Ankara oldu, bu kenti Astana, Tahran, KÃ¶ln, ÃœskÃ¼p ve Amman takip etti.

YabancÄ± Ã–ÄŸrenci SÄ±navÄ±'na (YÃ–S) katÄ±larak TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelere girmeye hak kazanan yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciler de TYS'ye bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi. SÃ¶z konusu adaylar, TÃ¼rkÃ§e Yeterlik Belgesi ile TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶recekleri Ã¼niversitelerin TÃ¼rkÃ§e hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±ndan muaf olmayÄ± hedefliyor.

BÄ°R SONRAKÄ° SINAV 5 MAYIS'TA YAPILACAK

19 Mart 2018'de yeni baÅŸvurularÄ±n alÄ±nacaÄŸÄ± TYS'nin ikinci uygulamasÄ± 5 MayÄ±s'ta olacak. YÄ±lda Ã¼Ã§ kez yapÄ±lan sÄ±navÄ±n bu yÄ±l ocak, mayÄ±s ve temmuz aylarÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 1 ay Ã¶ncesinden baÅŸvurularÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±navlarÄ±n sonuÃ§larÄ± 20 gÃ¼n iÃ§inde aÃ§Ä±klanÄ±yor.

DetaylÄ± bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaÅŸÄ±labilir.

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