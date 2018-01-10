13:28, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ã–zbekistan'dan devrim gibi savunma yasasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan'da, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki harekat ve operasyonlara asker gÃ¶ndermemesini, kendi topraklarÄ±nda yabancÄ± Ã¼lkelerin askeri Ã¼slerine yer vermemesini ve Ã¼lkenin herhangi bir askeri-siyasi ittifak ve koalisyonlara Ã¼ye olmamasÄ±nÄ± iÃ§eren yeni Savunma Doktrini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev, geÃ§en yÄ±l sonunda Ã¼lke parlamentosunun alt kurulu olan Yasama Meclisi ile Senato Genel Kurulu tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek kabul edilen Savunma Doktrini'ne iliÅŸkin yasayÄ± imzaladÄ±. Yasa, resmi gazetede yayÄ±nlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konuldu.

SavunmacÄ± bir nitelik taÅŸÄ±yan yeni doktrine gÃ¶re, Ã–zbekistan, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki operasyonlara asker gÃ¶ndermeyecek, kendi topraklarÄ±nda yabancÄ± Ã¼lkelerin askeri Ã¼slerine yer vermeyecek ve herhangi bir askeri-siyasi ittifak ve koalisyondan uzak duracak.

Ã–zbekistan savunma politikasÄ±nÄ±n temel yaklaÅŸÄ±m ve yÃ¶nlerini ortaya koyan doktrin, Ã¼lkedeki silahlÄ± kuvvetlerin gÃ¶revlerini, askeri-sanayi sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸtirilmesi dahil Ã¼lkenin savunmasÄ±na yÃ¶nelik askeri ve ekonomik teminatÄ±n temellerini belirliyor.

Savunma doktrini, askeri birliklerin modern silah ve askeri teÃ§hizatlarla yeniden donatÄ±lmasÄ±nÄ±, ulusal askeri-sanayinin kurulmasÄ±nÄ±, silahlÄ± kuvvetlerin yapÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesini ve askerlerin sosyal desteklenmesini iÃ§eriyor.

Ã–zbekistan'Ä±n ÅŸeffaf ve aÃ§Ä±k dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±, yakÄ±n komÅŸularÄ±yla yapÄ±cÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin Ã¶ncÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirleyen doktrin, ayrÄ±ca ulusal savunma politikasÄ± ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ±, diÄŸer devletlerle olan askeri-siyasi iliÅŸkiler, gÃ¼venlik ve savunma alanlarÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirmesini amaÃ§lÄ±yor.

Senato Savunma ve GÃ¼venlik Komitesi BaÅŸkanÄ± Farruh Dadahocaev, yasanÄ±n kabul edilmesine iliÅŸkin daha Ã¶nce senatoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, savunma doktrininin dÃ¼nyada ve bÃ¶lgedeki durum ve dinamiÄŸi, yÃ¼kselen tehdit ve zorluklar ile Ã¼lkenin Ã¶ncelik ve imkanlarÄ±nÄ± dikkate alarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.