Ã–zbekistan'dan devrim gibi savunma yasasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–zbekistan'da, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki harekat ve operasyonlara asker gÃ¶ndermemesini, kendi topraklarÄ±nda yabancÄ± Ã¼lkelerin askeri Ã¼slerine yer vermemesini ve Ã¼lkenin herhangi bir askeri-siyasi ittifak ve koalisyonlara Ã¼ye olmamasÄ±nÄ± iÃ§eren yeni Savunma Doktrini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev, geÃ§en yÄ±l sonunda Ã¼lke parlamentosunun alt kurulu olan Yasama Meclisi ile Senato Genel Kurulu tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek kabul edilen Savunma Doktrini'ne iliÅŸkin yasayÄ± imzaladÄ±. Yasa, resmi gazetede yayÄ±nlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konuldu.
SavunmacÄ± bir nitelik taÅŸÄ±yan yeni doktrine gÃ¶re, Ã–zbekistan, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki operasyonlara asker gÃ¶ndermeyecek, kendi topraklarÄ±nda yabancÄ± Ã¼lkelerin askeri Ã¼slerine yer vermeyecek ve herhangi bir askeri-siyasi ittifak ve koalisyondan uzak duracak.
Ã–zbekistan savunma politikasÄ±nÄ±n temel yaklaÅŸÄ±m ve yÃ¶nlerini ortaya koyan doktrin, Ã¼lkedeki silahlÄ± kuvvetlerin gÃ¶revlerini, askeri-sanayi sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸtirilmesi dahil Ã¼lkenin savunmasÄ±na yÃ¶nelik askeri ve ekonomik teminatÄ±n temellerini belirliyor.
Savunma doktrini, askeri birliklerin modern silah ve askeri teÃ§hizatlarla yeniden donatÄ±lmasÄ±nÄ±, ulusal askeri-sanayinin kurulmasÄ±nÄ±, silahlÄ± kuvvetlerin yapÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesini ve askerlerin sosyal desteklenmesini iÃ§eriyor.
Ã–zbekistan'Ä±n ÅŸeffaf ve aÃ§Ä±k dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±, yakÄ±n komÅŸularÄ±yla yapÄ±cÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin Ã¶ncÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirleyen doktrin, ayrÄ±ca ulusal savunma politikasÄ± ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ±, diÄŸer devletlerle olan askeri-siyasi iliÅŸkiler, gÃ¼venlik ve savunma alanlarÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirmesini amaÃ§lÄ±yor.
Senato Savunma ve GÃ¼venlik Komitesi BaÅŸkanÄ± Farruh Dadahocaev, yasanÄ±n kabul edilmesine iliÅŸkin daha Ã¶nce senatoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, savunma doktrininin dÃ¼nyada ve bÃ¶lgedeki durum ve dinamiÄŸi, yÃ¼kselen tehdit ve zorluklar ile Ã¼lkenin Ã¶ncelik ve imkanlarÄ±nÄ± dikkate alarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±yla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi." dedi.
Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protestolarÄ±na iliÅŸkin, "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± siyasi sÃ¶ylemi" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mete vatandaÅŸlarÄ±n meÅŸru taleplerine, uzlaÅŸÄ± ve diyalog temelinde, siyasiler ve STK'larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼m arama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron adÄ±na e-posta hesabÄ± aÃ§arak propaganda amaÃ§lÄ± yazÄ±lar paylaÅŸan iki kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta'da, 31 AralÄ±k 2017'den beri 21'i kadÄ±n 30'u Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 183 sivil ise yaralandÄ±. En az 2 saÄŸlÄ±k merkezi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu, biri artÄ±k faaliyet gÃ¶steremiyor ve bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
Hamas, "HalkÄ±mÄ±zÄ±n direniÅŸi, iÅŸgal sonucu ve Ã§alÄ±nan haklarÄ±nÄ± savunmak iÃ§indir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Filistin'e uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ± koordine eden GeÃ§ici Ä°rtibat Komitesi'nin BrÃ¼ksel'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ordunun sunduÄŸu videolarda, askerlerin de aÄŸlamasÄ±nÄ±n normal olduÄŸu, eÅŸcinsel ya da dini bÃ¼tÃ¼n bireylerin de orduda hizmet edebileceÄŸi belirtildi
Nijerya'nÄ±n kuzeyindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 25'e yÃ¼kseldi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayeleri ile BaÅŸbakanlÄ±k TanÄ±tma Fonu'nun katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rkmen Alevi BektaÅŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe TÃ¼rkiyeâ€™den Alevi dedeleri, siyasetÃ§iler, bilim adamlarÄ±, halk ozanlarÄ±, ÅŸairler, akademisyenler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±
TÄ°KA, baÅŸkent Nairobi'deki zihinsel ve bedensel engelli Ã¶ÄŸrencilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± okula malzeme ve teknik ekipman desteÄŸi saÄŸladÄ±
Ä°ki haftadÄ±r gÃ¶zaltÄ±nda tutulan Mumcu Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸtu
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Burkina Fasoâ€™da Ã¶ÄŸretmen sendikalarÄ±nÄ±n greve devam etmesi nedeniyle eÄŸitim durma noktasÄ±na geldi
AlmanlarÄ±n yÃ¼zde 45'inin bÃ¼yÃ¼k koalisyondan yana olduklarÄ± ifade edilirken 108 gÃ¼ndÃ¼r hÃ¼kÃ¼met kurulamÄ±yor
Amerika KÄ±tasÄ±'ndan gelecek tankerler iÃ§in SÃ¼veyÅŸ KanalÄ± geÃ§iÅŸlerinde ciddi oranda indirim yapÄ±ldÄ±
Ã–zbek lider "Meyve, sebze ve kurutulmuÅŸ meyve Ã¼rÃ¼nleri Ã¼reticilerini destekleme" ek tedbirler kararnamesine gÃ¶re "Helal" sembolÃ¼ altÄ±nda Ã¼rÃ¼nlerin Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ã–zbekistan lideri Mirziyayev, Tacikistan ile bir dizi anlaÅŸmalar imzalayarak, demiryollarÄ± trafiÄŸini aÃ§mek ve ortak enerji sistemini yeniden kurmak iÃ§in Ã¼lkeye ziyarette bulunacak