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Orta Asya
14:39, 10 Ocak 2018 Çarşamba

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Özbekistan'da "Helal standartları" kabul edildi
Özbekistan'da

Özbek lider "Meyve, sebze ve kurutulmuş meyve ürünleri üreticilerini destekleme" ek tedbirler kararnamesine göre "Helal" sembolü altında ürünlerin üretimi gerçekleştirileceğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uzstandart devlet ajansının bildirdiğine göre, Özbekistan'da "Helal" sembolü altında ürünlerin üretimi gerçekleştirilecek.

Haberde bu yeni standardın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in "Meyve, sebze ve kurutulmuş meyve ürünleri üreticilerini destekleme" ek tedbirler kararnamesine göre gerçekleştirileceği belirtildi.

Ajansın haberinde Kuran-ı Kerimin şu ayetine de yer veriliyor: "Ey insanlık, yeryüzünde helal ve temiz olanı yiyin ve şeytanın izinden gitmeyin. Zira o size apaçık bir düşmandır. (Bakara Suresi, 168)"

Haberde yine dünyada “Helal” ürünlere talebin giderek arttığına işaret edildi ve ülkede helal turizmin gelişmekte olduğu da hatırlatıyor. Uzstandart ajansına göre, "Helal" standardının benimsenmesi bu kapsamdaki ürünlerin kalite ve güvenlik standartlarını yükseltmeye temel oluşturacaktır.



İlgili Konular Özbekistan
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