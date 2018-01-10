SÃ¼veyÅŸ KanalÄ±'nda

DoÄŸu Guta'da son 10 gÃ¼nde en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta'da, 31 AralÄ±k 2017'den beri 21'i kadÄ±n 30'u Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 183 sivil ise yaralandÄ±. En az 2 saÄŸlÄ±k merkezi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu, biri artÄ±k faaliyet gÃ¶steremiyor ve bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi