15:55, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Tanzanya'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tanzanyaâ€™da yaklaÅŸÄ±k iki haftadÄ±r gÃ¶zaltÄ±nda tutulan TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± Halidin Mumcu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ã–ÄŸle saatlerinde serbest kalan Mumcu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yatÄ±rÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak ve yardÄ±mlarda bulunmak amacÄ±yla Tanzanyaâ€™ya geldiklerini ancak hiÃ§ anlam veremedikleri ÅŸekilde bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ hadisenin meydana geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Mumcu, "Tanzanyaâ€™nÄ±n Kigoma ÅŸehrinde yatÄ±rÄ±m araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±yorduk. Yine bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde fakir halka yÃ¶nelik yardÄ±m faaliyetlerinde bulunduk. YanÄ±mÄ±zda getirdiÄŸimiz Kur'an-Ä± Kerimleri daÄŸÄ±tmamÄ±z dikkati Ã§ekmiÅŸ ve bu bahaneyle Tanzanya istihbaratÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±k." dedi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan 2 gÃ¼n sonra tansiyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan iÅŸ adamÄ±, tedavi sÃ¼resince kolundan yataÄŸa kelepÃ§elendiÄŸini ve hastane ÅŸartlarÄ±nÄ±n hijyenik olmamasÄ± nedeniyle yemek yiyemediÄŸini belirtti.

SoruÅŸturma hakkÄ±nda da konuÅŸan iÅŸ adamÄ±, her gÃ¼n yeni bir suÃ§lamayla itham edildiÄŸini ve terÃ¶r baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulduÄŸunu ifade etti.

GÃ¶zaltÄ± sÃ¼resince hiÃ§bir zaman moralini bozmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Mumcu, "Her zaman arkamda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir devletin olduÄŸu hissiyatÄ± vardÄ±." diye konuÅŸtu.

Mumcu, TÃ¼rkiye'nin DarÃ¼sselam BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali DavutoÄŸlu ve elÃ§ilik Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sÃ¼reci yakÄ±nda takip ettiklerini ve serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Tanzanya'ya 24 AralÄ±k 2017'de giden TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± Mumcu ve Tanzanya asÄ±llÄ± arkadaÅŸÄ± Kalufya, 28 AralÄ±k 2017'de Tanzanyaâ€™nÄ±n Kigoma ÅŸehrinde kaldÄ±klarÄ± otelde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±.

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