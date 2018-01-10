16:15, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

TÄ°KA'dan Kenya'daki engelli Ã¶ÄŸrencilere yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), Kenya'da zihinsel ve bedensel engelli Ã¶ÄŸrencilerin sosyal ve eÄŸitim hayatlarÄ±na katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla engelliler okuluna baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±.

TÄ°KA, baÅŸkent Nairobi'deki engelliler okulu Waithaka Special School'a, masa, sandalye, dikiÅŸ makinesi, atÃ¶lye malzemeleri, engelli tuvaleti ve oyun parkÄ± dahil olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da teknik ekipman desteÄŸi saÄŸladÄ±.

TÄ°KA'nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± ekipmanlarla, zihinsel ve bedensel engelli 200'Ã¼n Ã¼zerinde Ã¶ÄŸrencinin el becerilerini geliÅŸtirerek mesleki eÄŸitim kazanmalarÄ± ve gÃ¼nlÃ¼k hayata daha kolay adapte olmalarÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

TÄ°KA Nairobi KoordinatÃ¶rÃ¼ Emre YÃ¼ksek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, engelli Ã¶ÄŸrencilere yapÄ±lan yardÄ±mlarÄ±n ve saÄŸlanan ekipman desteÄŸinin Ã¶ÄŸrencilerin hayatÄ± boyunca iletiÅŸimlerini iyileÅŸtirebilmeleri ve kendi baÅŸlarÄ±na bir birey olarak hayatlarÄ±nÄ± devam ettirebilmelerine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Okulun kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerinden 12 yaÅŸÄ±ndaki Teresia Ragui de okuldaki oyun alanÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ok mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ã–ÄŸrenciler, yapÄ±lan yardÄ±mlardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye ve TÄ°KA'ya teÅŸekkÃ¼r etti.

Kenya Engelliler Okulu BirliÄŸi tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan verilerine gÃ¶re Ã¼lkede 100 binden fazla engelli Ã§ocuk okula gidemiyor.