16:48, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltere'de azÄ±nlÄ±klara orduya katÄ±lmalarÄ± iÃ§in teÅŸvik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz ordusu, muhtemel askerlere yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yeni video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle Ã¼lkedeki azÄ±nlÄ±klar ile farklÄ± Ã¶z geÃ§miÅŸlere sahip bireylerin orduya katÄ±lmasÄ±nÄ± teÅŸvik ediyor.

Videolarda, askerlerin de aÄŸlamasÄ±nÄ±n normal olduÄŸu, eÅŸcinsel ya da dini bÃ¼tÃ¼n bireylerin de orduda hizmet edebileceÄŸi belirtiliyor.

Ortalama bir dakikalÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, "Ya ordudayken duygusallaÅŸÄ±rsam?", "Ordudayken inancÄ±ma Ã¶nem verebilecek miyim?", "Orduda dinlenecek miyim? (Ä°stihbarat bakÄ±mÄ±ndan)", "Orduya katÄ±lmak iÃ§in sÃ¼per kahraman olmak zorunda mÄ±yÄ±m?" sorularÄ± animasyon anlatÄ±mlarla cevaplandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Ordunun bir aile olduÄŸunun ifade edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, MÃ¼slÃ¼man bir bireyin bazÄ± durumlarda namaz kÄ±lmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸi ancak ordu iÃ§inde tatbikatlarda bile ibadetini gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸi aktarÄ±lÄ±yor.

Orduya katÄ±lmayÄ± teÅŸvik eden yaklaÅŸÄ±k 2 milyon sterlinlik program kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iÃ§eriklerin radyo, televizyon ve dijital platformlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

AskerliÄŸin zorunlu olmadÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiltere'de orduya katÄ±lÄ±mÄ± saÄŸlamak iÃ§in bu tÃ¼r teÅŸvik edici programlar yapÄ±lÄ±yor.