17:06, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Tunceli Valisi, 15 yÄ±l sonra karayolu ile PÃ¼lÃ¼mÃ¼r'e gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 2003 yÄ±lÄ±nda Vali Ali Cafer AkyÃ¼z'Ã¼n konvoyuna yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±dan 15 yÄ±l sonra, karayolu kullanarak PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esine gitti. Vali Sonel, devletin sÄ±cak elini Tunceli'nin her noktasÄ±na ulaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

2003 yÄ±lÄ±nda Tunceli ValiliÄŸi yapan Ali Cafer AkyÃ¼z, karayolunu kullanarak PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esine yaptÄ±ÄŸÄ± geziden dÃ¶nerken, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r Vadisi ZaÄŸge mevkiinde PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Vali AkyÃ¼z'Ã¼n makam aracÄ± ve konvoydaki askeri araÃ§lara dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 asker ÅŸehit olurken, bir asker yaralandÄ±. Vali AkyÃ¼z, saldÄ±rÄ±dan yara almadan kurtulurken, daha sonra gÃ¶reve gelen Tunceli valileri, PÃ¼lÃ¼mÃ¼r karayolunu kullanmamaya baÅŸladÄ±. 2003 yÄ±lÄ±nda meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±ndan 15 yÄ±l sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Tekin Aktemur ve Munzur Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ubeyde Ä°pek ile birlikte PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esine karayolu ile seyahat etti. GeniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda karayolu ile ilÃ§e merkezine giden Vali Sonel, yol gÃ¼zergahÄ±nda bulunan lokanta, kÃ¶y ve gÃ¼venlik noktalarÄ±nda durarak, vatandaÅŸlar ve gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ile sohbet etti. PÃ¼lÃ¼mÃ¼r'e giden Vali Tuncay Sonel, ilÃ§ede vatandaÅŸlar ve diÄŸer yetkililer ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra aynÄ± karayolunu kullanarak il merkezine geri dÃ¶ndÃ¼.

HER YOLU KULLANACAÄžIZ

Devletin sÄ±cak elini Tunceli'nin her noktasÄ±na ulaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Vali Sonel, "Bizim amacÄ±mÄ±z hizmet etmektir. GeÃ§miÅŸte yaÅŸanan olaylar ve olumsuzluklar nedeniyle gidilemeyin her yere gideceÄŸiz, her yolu kullanacaÄŸÄ±z. Tunceli artÄ±k gÃ¼venli ve huzurlu bir ilimiz. GÃ¼venlik birimlerimiz halk ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸmiÅŸ ve halkÄ±mÄ±zÄ±n huzuru iÃ§in ellerinden gelen her ÅŸeyi yapÄ±yorlar" dedi.

PÃ¼lÃ¼mÃ¼r Vadisi'nden geÃ§en 65 kilometrelik Tunceli-PÃ¼lÃ¼mÃ¼r karayolunda, geÃ§miÅŸte PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k yol kesme, araÃ§ yakma, sivil ve kamu gÃ¶revlilerinin kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± eylemleri yapÄ±lÄ±yordu. Ã‡ok sayÄ±da Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n meydana geldiÄŸi bÃ¶lgede bir Ã§ok gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit olurken, son zamanlarda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar sonucunda PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n bÃ¶lgedeki etkisi sona erdi. Daha Ã¶nce aynÄ± bÃ¶lgede yol kesen ve eylem yapan terÃ¶ristlerin Ã§oÄŸu operasyonlarda Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irilirken, Tunceli- PÃ¼lmÃ¼r karayolunda uzun zamandan beri herhangi bir terÃ¶r eylemi meydana gelmedi.

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