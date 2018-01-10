17:30, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

DoÄŸu Guta'da son 10 gÃ¼nde en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Suriye'de Esad rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde son 10 gÃ¼nde en az 85 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayarak, rejimin ve mÃ¼ttefiklerinin sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Raad El HÃ¼seyin, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "DoÄŸu Guta'da, 31 AralÄ±k 2017'den beri 21'i kadÄ±n 30'u Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 183 sivil ise yaralandÄ±. En az 2 saÄŸlÄ±k merkezi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu, biri artÄ±k faaliyet gÃ¶steremiyor ve bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼." bilgisini verdi.

HÃ¼seyin, aÃ§Ä±klamasÄ±nda "DoÄŸu Guta'ya rejim ve mÃ¼ttefiklerinin son gÃ¼nlerde havadan ve karadan dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±lar sonucunda sivil can kayÄ±plarÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.

DoÄŸu Guta'da durumu aÄŸÄ±r yaralÄ±larÄ±n tahliyesinde de baÅŸarÄ±sÄ±z olunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen HÃ¼seyin, insan haklarÄ± hukukunun ihlal edildiÄŸini vurguladÄ±.

Ã–te yandan, HÃ¼seyin, Ä°dlib'te 2 milyon sivilin, rejim ve mÃ¼ttefikleri ile silahlÄ± muhalif gruplar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± ve on binlerce sivilin yerinden edildiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Suriye'deki Sivil Savunma ekiplerinin AA'ya verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re, son 12 gÃ¼nde 147 sivil Esad rejimi ve Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.