17:46, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

MuÄŸla'da FETÃ– operasyonunda 3 tutuklama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ilÃ§esinde FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) iÅŸÃ§i yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.

MuÄŸla Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, TerÃ¶rle MÃ¼cadele ile Ä°stihbarat Åžubesi ekipleri, FETÃ–/PDY'nin iÅŸÃ§i yapÄ±lanmasÄ± ve yurtlardan sorumlu mensuplarÄ±nÄ±n gizlendikleri ve faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenen adrese dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheliden, 3'Ã¼nÃ¼n emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler adliyeye sevk edildi.

ÅžÃ¼phelilerden Taner K. Ä°zzet O. ve ZÃ¼beyde K. tutuklandÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndaki 2 kiÅŸinin daha iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi belirtildi.

EmirbeyazÄ±t Mahallesinde "gaybubet evi" olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen adrese gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, haklarÄ±nda MuÄŸla AÄŸÄ±r Ceza Mahkemelerince yakalama kararÄ± bulunan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸÃ§i yapÄ±lanmasÄ±ndan sorumlu yÃ¶netici T.K., yurtlardan sorumlu yÃ¶netici kadÄ±nlar A.K., Z.K. ile Afyon ile Denizli'deki soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda aranan Ä°.Ã–. ve M.K. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.