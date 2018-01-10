GÃ¼ncelleme: 18:28, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Macron adÄ±na e-posta hesabÄ± aÃ§anlar yargÄ±lanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel MacronÂ adÄ±naÂ e-postaÂ hesabÄ± aÃ§arak propaganda amaÃ§lÄ± yazÄ±larÂ paylaÅŸanÂ iki kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri dÃ¶neminde iki kiÅŸinin Macron adÄ±na aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bir e-posta hesabÄ±ndan propaganda amaÃ§lÄ± paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu tespit edildi. Bunun Ã¼zerine Macron tarafÄ±ndan sÃ¶z konusu kiÅŸilerle ilgili suÃ§ duyurusunda bulunuldu.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sonrasÄ±nda 32 ve 38 yaÅŸlarÄ±ndaki iki kiÅŸi, "kimlik hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" ve "baÅŸkalarÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerini Ã§alma" suÃ§larÄ±ndan 14 Mart'ta yargÄ±lanacak.

SÃ¶z konusu e-postalarda, "Bana oy vermemeniz iÃ§in 10 iyi neden" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile Macron'a oy verilmemesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, 3 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÄ±l sonuna kadar internet Ã¼zerinden yalan haber ve propagandaya karÅŸÄ± yasa Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Son dÃ¶nemde baÅŸta internet olmak Ã¼zere, basÄ±nda yalan haber ve propaganda amaÃ§lÄ± yayÄ±nlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Macron, bununla mÃ¼cadele etmek iÃ§in ataÄŸa geÃ§eceklerini duyurmuÅŸtu.

Macron, yalan haberin yayÄ±lmasÄ± durumunda konunun yargÄ±ya taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, ilgili haberin silinmesi, kullanÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼yeliÄŸinin askÄ±ya alÄ±nmasÄ± veya ilgili siteye eriÅŸimin engellenmesi gibi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanabileceÄŸini kaydetmiÅŸti.