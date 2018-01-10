Macron adÄ±na e-posta hesabÄ± aÃ§anlar yargÄ±lanacak

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel MacronÂ adÄ±naÂ e-postaÂ hesabÄ± aÃ§arak propaganda amaÃ§lÄ± yazÄ±larÂ paylaÅŸanÂ iki kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri dÃ¶neminde iki kiÅŸinin Macron adÄ±na aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bir e-posta hesabÄ±ndan propaganda amaÃ§lÄ± paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu tespit edildi. Bunun Ã¼zerine Macron tarafÄ±ndan sÃ¶z konusu kiÅŸilerle ilgili suÃ§ duyurusunda bulunuldu.
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sonrasÄ±nda 32 ve 38 yaÅŸlarÄ±ndaki iki kiÅŸi, "kimlik hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" ve "baÅŸkalarÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerini Ã§alma" suÃ§larÄ±ndan 14 Mart'ta yargÄ±lanacak.
SÃ¶z konusu e-postalarda, "Bana oy vermemeniz iÃ§in 10 iyi neden" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile Macron'a oy verilmemesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, 3 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÄ±l sonuna kadar internet Ã¼zerinden yalan haber ve propagandaya karÅŸÄ± yasa Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Son dÃ¶nemde baÅŸta internet olmak Ã¼zere, basÄ±nda yalan haber ve propaganda amaÃ§lÄ± yayÄ±nlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Macron, bununla mÃ¼cadele etmek iÃ§in ataÄŸa geÃ§eceklerini duyurmuÅŸtu.
Macron, yalan haberin yayÄ±lmasÄ± durumunda konunun yargÄ±ya taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, ilgili haberin silinmesi, kullanÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼yeliÄŸinin askÄ±ya alÄ±nmasÄ± veya ilgili siteye eriÅŸimin engellenmesi gibi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanabileceÄŸini kaydetmiÅŸti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±yla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi." dedi.
Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protestolarÄ±na iliÅŸkin, "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± siyasi sÃ¶ylemi" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mete vatandaÅŸlarÄ±n meÅŸru taleplerine, uzlaÅŸÄ± ve diyalog temelinde, siyasiler ve STK'larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼m arama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron adÄ±na e-posta hesabÄ± aÃ§arak propaganda amaÃ§lÄ± yazÄ±lar paylaÅŸan iki kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta'da, 31 AralÄ±k 2017'den beri 21'i kadÄ±n 30'u Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 183 sivil ise yaralandÄ±. En az 2 saÄŸlÄ±k merkezi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu, biri artÄ±k faaliyet gÃ¶steremiyor ve bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
Hamas, "HalkÄ±mÄ±zÄ±n direniÅŸi, iÅŸgal sonucu ve Ã§alÄ±nan haklarÄ±nÄ± savunmak iÃ§indir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Filistin'e uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ± koordine eden GeÃ§ici Ä°rtibat Komitesi'nin BrÃ¼ksel'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ordunun sunduÄŸu videolarda, askerlerin de aÄŸlamasÄ±nÄ±n normal olduÄŸu, eÅŸcinsel ya da dini bÃ¼tÃ¼n bireylerin de orduda hizmet edebileceÄŸi belirtildi
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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayeleri ile BaÅŸbakanlÄ±k TanÄ±tma Fonu'nun katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rkmen Alevi BektaÅŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe TÃ¼rkiyeâ€™den Alevi dedeleri, siyasetÃ§iler, bilim adamlarÄ±, halk ozanlarÄ±, ÅŸairler, akademisyenler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±
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