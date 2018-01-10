Ä°stanbul merkezli 7 ildeki terÃ¶r operasyonunda 43 gÃ¶zaltÄ±

10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, "Ã‡alÄ±ÅŸan gazetecilerin daha rahat, daha kolay, daha aÃ§Ä±k ve ÅŸeffaf ortamda, daha iyi imkanlarla habere kavuÅŸmasÄ± iÃ§in bizim iÅŸimiz Ã¶ncelikli olarak sizin iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±rmak" dedi