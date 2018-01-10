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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:29, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 18:42, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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Ä°stanbul merkezli 7 ildeki terÃ¶r operasyonunda 43 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul merkezli 7 ildeki terÃ¶r operasyonunda 43 gÃ¶zaltÄ±

PKK'ya yÃ¶nelik 7 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyette bulunduklarÄ± ve kÄ±rsaldaki kamplarda eÄŸitim verdikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul merkezliÂ 7 ildeÂ dÃ¼zenlenenÂ operasyonda, PKKÂ adÄ±na faaliyette bulunduklarÄ± ve kÄ±rsaldaki kamplarda eÄŸitim verdikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenÂ 43 kiÅŸiÂ yakalandÄ±.

Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, PKK adÄ±na faaliyette bulunduklarÄ±, eylem ve basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±, kÄ±rsaldaki kamplarda Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine eÄŸitim verdikleri iddia edilen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Ä°stanbul merkezli 7 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen polis ekipleri, 43 zanlÄ±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Adreslerde yapÄ±lan aramalarda, Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital malzeme ele geÃ§irildi.

ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.



Ä°lgili Konular pkk PKK operasyonu
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