Ä°stanbul merkezli 7 ildeki terÃ¶r operasyonunda 43 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul merkezliÂ 7 ildeÂ dÃ¼zenlenenÂ operasyonda, PKKÂ adÄ±na faaliyette bulunduklarÄ± ve kÄ±rsaldaki kamplarda eÄŸitim verdikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenÂ 43 kiÅŸiÂ yakalandÄ±.
Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, PKK adÄ±na faaliyette bulunduklarÄ±, eylem ve basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ±, kÄ±rsaldaki kamplarda Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine eÄŸitim verdikleri iddia edilen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Ä°stanbul merkezli 7 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen polis ekipleri, 43 zanlÄ±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Adreslerde yapÄ±lan aramalarda, Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital malzeme ele geÃ§irildi.
ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
PKK'ya yÃ¶nelik 7 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyette bulunduklarÄ± ve kÄ±rsaldaki kamplarda eÄŸitim verdikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
MuÄŸla'da FETÃ– operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 kiÅŸi tutuklandÄ±
Tunceli Valisi, 15 yÄ±l sonra karayolu ile PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esine gitti
Yunanistan GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± BakanÄ± Yannis Mouzalas, FETÃ– darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§arak siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan 8 askerin darbeci olduklarÄ±na iliÅŸkin geÃ§erli saÄŸlam bulgular bulunduÄŸunu sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'nin son yÄ±llarda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± millileÅŸme hamlesine destek iÃ§in harekete geÃ§en danÄ±ÅŸmanlÄ±k firmasÄ± Mental Ä°K'nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Milli Proje Milli Ä°stihdam ProgramÄ±", milli projelerde gÃ¶rev alacak insan kaynaÄŸÄ±na ulaÅŸmayÄ± amaÃ§lÄ±yor
Kadroya geÃ§me ÅŸartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin 2 Ocak'ta baÅŸlayan 10 gÃ¼nlÃ¼k yasal baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n sona erecek.
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, "Ã‡alÄ±ÅŸan gazetecilerin daha rahat, daha kolay, daha aÃ§Ä±k ve ÅŸeffaf ortamda, daha iyi imkanlarla habere kavuÅŸmasÄ± iÃ§in bizim iÅŸimiz Ã¶ncelikli olarak sizin iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±rmak" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde ateÅŸkesi ihlal ederek ilerlemesiyle ilgili, "Ä°ran ve Rusya sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeli. GarantÃ¶r olduysanÄ±z ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldÄ±rÄ±sÄ± da deÄŸil. Rejim ilerliyor Ä°dlib iÃ§inde. Burada niyet farklÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Esad rejiminin Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±lan Ä°ran'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fard, bakanlÄ±ÄŸa geldi.
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bÃ¶lgede, beklenen pus ve sis hadisesi nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± konusunda uyarÄ±da bulunuldu.
Konya ve Ankara'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 13 zanlÄ±dan 6'sÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Nusaybin Belediyesi'nce, ilÃ§edeki temizlik faaliyetlerinde kullanÄ±lmak Ã¼zere 'Ã§Ã¶p taksi' uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Rusya ve Ä°ran'Ä±n Ankara bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri, Esad rejiminin Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±larÄ±ndan duyulan rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HÄ±rvatistan CumhurbaÅŸkanÄ± Kolinda Grabar Kitarovic'i tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±.
Ankara BatÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r gazileri Astsubay Oktay ve Uzman Ã‡avuÅŸ KÄ±zÄ±lkaÅŸ ile ailelerini darbeden ÅŸÃ¼phelilerden Ã‡iÃ§ek hakkÄ±nda 24 yÄ±l 4 ay, GÃ¶rkem hakkÄ±nda ise 20 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rladÄ±