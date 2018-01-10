Nahda Hareketi'nden

Tunus'taÂ Nahda Hareketi Partisi, yÄ±lbaÅŸÄ±nda gelen zamlarÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protestolarÄ±na dair aÃ§Ä±klamasÄ±nda "bazÄ± partilerin kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve bÃ¶lÃ¼cÃ¼ siyasi sÃ¶ylemini" kÄ±nadÄ±.
Meclisteki 68 vekille Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin en bÃ¼yÃ¼k partisi Nahda Hareketi Partisi, Ã¼lkede devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerine dair yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yayÄ±mladÄ±.
AÃ§Ä±klamada, isim verilmeksizin bazÄ± partiler, "kanlÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± siyasi sÃ¶ylem ve TunuslularÄ± bÃ¶len aÃ§Ä±klamalar" yapmakla suÃ§landÄ±.
Nahda'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:
"BazÄ± taraflardan gelen kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± sÃ¶ylemler, TunuslularÄ± birleÅŸtirmek yerine bÃ¶lÃ¼yor, diyalog yerine ÅŸiddete, uzlaÅŸÄ± yerine kutuplaÅŸma ve Ã§atÄ±ÅŸmaya itiyor. VandallÄ±k ve ÅŸiddet eylemlerini masumlaÅŸtÄ±rma Ã§abasÄ±ndaki siyasi kÄ±lÄ±fÄ±n oluÅŸturduÄŸu tehlikeye dikkat edilmeli. BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve medeni protesto giriÅŸimleriyle ilgisiz bir biÃ§imde, erkenden baÅŸladÄ±klarÄ± seÃ§im hesaplarÄ±yla, bu yaptÄ±klarÄ±, insan hayatÄ±na ve insanlarÄ±n mÃ¼lklerine saldÄ±rÄ± imkanÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor."
NAHDA HAREKETÄ°'NDEN "UZLAÅžI VE DÄ°YALOG" Ã‡AÄžRISI
Yetkililere, "denetim ve yaptÄ±rÄ±mlarÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rarak kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve kara borsa giriÅŸimlerine yÃ¶nelik daha sÄ±kÄ± tedbirler almasÄ±" tavsiyesinde bulunan Nahda Hareketi, vatandaÅŸlarÄ± da "mantÄ±k Ã§erÃ§evesinde, sÃ¼kunet iÃ§inde ulusal Ã§Ä±karlara Ã¶ncelik vermeye, istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma ve kaos tehditlerinin ajandasÄ±na sÃ¼rÃ¼klenmemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mete vatandaÅŸlarÄ±n meÅŸru taleplerine, uzlaÅŸÄ± ve diyalog temelinde, siyasiler ve STK'larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼m arama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Ãœlkede, sol partilerin ittifakÄ± ve muhalefette yer alan HalkÃ§Ä± Cephe'nin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hamam Hamami, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gerÃ§ekleÅŸen protestolarÄ± partisinin "meÅŸru bulduÄŸunu ve desteklediÄŸini" sÃ¶ylemiÅŸti. Hamami, protestolarda yaÅŸanan birtakÄ±m olumsuz olayÄ±n ise ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼metinin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± "kÄ±rgÄ±nlÄ±klar ve acÄ±" nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini savunmuÅŸtu.
Tunus polisi, dÃ¼n gece Ã¼lkenin bazÄ± bÃ¶lgelerinde hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere sert mÃ¼dahalede bulunmuÅŸtu. Ãœlkenin farklÄ± noktalarÄ±nda yol kapatma, lastik yakma ve yaÄŸmalama olaylarÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.
Tunus Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, protestolar sÄ±rasÄ±nda kamu malÄ±na zarar veren ve yaÄŸma giriÅŸiminde bulunan 200'Ã¼n Ã¼zerinde kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± .
BaÅŸkent merkezine yaklaÅŸÄ±k 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin Tabarba Mahallesi'nde, Ã¶nceki gÃ¼n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶stericilere mÃ¼dahalesinde bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Tunus'ta ekonomik kalkÄ±nmadan dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen gÃ¼ney ve iÃ§ bÃ¶lgelerin yanÄ± sÄ±ra sosyoekonomik olarak daha iyi durumda bulunan sahil kentlerinde de protestolar dÃ¼zenlenmesi dikkati Ã§ekmiÅŸti.
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Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±yla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi." dedi.
Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protestolarÄ±na iliÅŸkin, "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± siyasi sÃ¶ylemi" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mete vatandaÅŸlarÄ±n meÅŸru taleplerine, uzlaÅŸÄ± ve diyalog temelinde, siyasiler ve STK'larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼m arama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron adÄ±na e-posta hesabÄ± aÃ§arak propaganda amaÃ§lÄ± yazÄ±lar paylaÅŸan iki kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta'da, 31 AralÄ±k 2017'den beri 21'i kadÄ±n 30'u Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 183 sivil ise yaralandÄ±. En az 2 saÄŸlÄ±k merkezi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu, biri artÄ±k faaliyet gÃ¶steremiyor ve bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
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