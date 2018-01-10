Lavrov: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Ã¶nemli aÅŸamaya gelindi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, baÅŸkent Moskova'daÂ Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Cevad Zarif'le yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce gazetecilere,Â 29-30 Ocak'ta Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde dÃ¼zenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n geÃ§en yÄ±l Astana sÃ¼reciyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± giriÅŸimler sayesinde Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin de Ã¶nem kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Lavrov, "Bu Ã¼Ã§ Ã¼lkenin inisiyatifiyle Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda da Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi. SÃ¶z konusu aÅŸamaya Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ± sayesinde ulaÅŸÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.
Zarif de Lavrov'un deÄŸerlendirmelerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "TÃ¼rk ve Rus mevkidaÅŸlarÄ±mÄ±zla, Ulusal Diyalog Kongresiâ€™nin Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmeye kararlÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â Â
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±yla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi." dedi.
Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protestolarÄ±na iliÅŸkin, "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± siyasi sÃ¶ylemi" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mete vatandaÅŸlarÄ±n meÅŸru taleplerine, uzlaÅŸÄ± ve diyalog temelinde, siyasiler ve STK'larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼m arama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron adÄ±na e-posta hesabÄ± aÃ§arak propaganda amaÃ§lÄ± yazÄ±lar paylaÅŸan iki kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta'da, 31 AralÄ±k 2017'den beri 21'i kadÄ±n 30'u Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 183 sivil ise yaralandÄ±. En az 2 saÄŸlÄ±k merkezi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu, biri artÄ±k faaliyet gÃ¶steremiyor ve bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayeleri ile BaÅŸbakanlÄ±k TanÄ±tma Fonu'nun katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rkmen Alevi BektaÅŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe TÃ¼rkiyeâ€™den Alevi dedeleri, siyasetÃ§iler, bilim adamlarÄ±, halk ozanlarÄ±, ÅŸairler, akademisyenler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±
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