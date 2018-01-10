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19:29, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 19:15, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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Lavrov: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Ã¶nemli aÅŸamaya gelindi
Lavrov: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Ã¶nemli aÅŸamaya gelindi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±yla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, baÅŸkent Moskova'daÂ Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Cevad Zarif'le yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce gazetecilere,Â 29-30 Ocak'ta Rusya'nÄ±n SoÃ§i kentinde dÃ¼zenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"BU AÅžAMAYA RUSYA, TÃœRKÄ°YE VE Ä°RAN SAYESÄ°NDE GELÄ°NDÄ°"Â 

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu (saÄŸda) Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif (solda) ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov (ortada)

Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n geÃ§en yÄ±l Astana sÃ¼reciyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± giriÅŸimler sayesinde Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin de Ã¶nem kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Lavrov, "Bu Ã¼Ã§ Ã¼lkenin inisiyatifiyle Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda da Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi. SÃ¶z konusu aÅŸamaya Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ± sayesinde ulaÅŸÄ±ldÄ±." diye konuÅŸtu.

Zarif de Lavrov'un deÄŸerlendirmelerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "TÃ¼rk ve Rus mevkidaÅŸlarÄ±mÄ±zla, Ulusal Diyalog Kongresiâ€™nin Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmeye kararlÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â Â 



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