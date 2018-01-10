TÃ¼rk Telekom baskÄ±nÄ± davasÄ±nda sona gelindi

FETÃ– darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Ulus'takiÂ TÃ¼rk TelekomÂ binasÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin davada, 27'siÂ Kara Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â subayÂ adayÄ± kursiyeri, 30 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.
Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki mahkeme salonunda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, sanÄ±klar ve avukatlarÄ± Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n esasa iliÅŸkin mÃ¼talaasÄ±na karÅŸÄ± savunma yaptÄ±.
SanÄ±k kursiyer teÄŸmen Semih Kuvvet, hafta sonu Afyonkarahisar'a yapÄ±lacak harp tarihi gezisi iÃ§in Kara Harp Okulu'nda kalmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde emir verildiÄŸini, komutanlara Ä±srar etmelerine raÄŸmen evlerine gÃ¶nderilmediklerini ifade etti.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz gecesi firari sanÄ±k eski kurmay yarbay Ã–mer Ergenekon'un emrine verildikten sonra bilgisi dÄ±ÅŸÄ±nda Ulus'taki TÃ¼rk Telekom binasÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼klerini savunan Kuvvet, Ergenekon'un, "Ãœlke karÄ±ÅŸtÄ±, kaos var. Bize de bir binanÄ±n emniyet gÃ¶revi verildi. Polis de bizimle beraber." diyerek kendilerini terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸuna inandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Kuvvet, yaÅŸananlarÄ±n darbe giriÅŸimi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendikten sonra diÄŸer kursiyerlerle Ergenekon'un emirlerine uymadÄ±klarÄ±nÄ±, bunun Ã¼zerine Ergenekon'un olay yerinden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Okuldan evlerine gÃ¶nderilmemeleri Ã¼zerine sanÄ±k durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunan Kuvvet, darbe giriÅŸiminden habersiz olduÄŸunu ifade etti.
Kanunsuz bir emri yerine getirmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Kuvvet, "FETÃ– Ã¼yeliÄŸim yoktur. Darbe gecesi hukuksuz bir emir yerine getirmedim, suÃ§suzum. BeraatÄ±mÄ± istiyorum." dedi.
SanÄ±k kursiyer teÄŸmen RÄ±fat Ã‡alÄ±k da astsubayken girdiÄŸi sÄ±navlarda baÅŸarÄ±lÄ± olup subaylÄ±ÄŸa geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay tarihinde Kara Harp Okulu'nda subaylÄ±k temel eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
KomutanlarÄ±nÄ±n bilgisi dahilinde sanÄ±k yarbay Ergenekon'un emrine verildiklerini bildiren Ã‡alÄ±k, darbe giriÅŸiminden habersiz bir ÅŸekilde Ergenekon tarafÄ±ndan TÃ¼rk Telekom binasÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼klerini kaydetti.
Ergenekon'un Ã¼lke genelinde olumsuz geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu binanÄ± gÃ¼venliÄŸinin kursiyerler tarafÄ±ndan saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini aktaran Ã‡alÄ±k, TÃ¼rk Telekom binasÄ±na girdiklerinden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra darbe giriÅŸimi olduÄŸunu anladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
Bu andan itibaren Ergenekon'un emirlerine uymadÄ±klarÄ±nÄ±, kimseye zarar vermediklerini Ã¶ne sÃ¼ren Ã‡alÄ±k, sabah saatlerinde polise teslim olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±.
FETÃ– Ã¼yesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iddianamede de bu yÃ¶nde bir tespitin yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡alÄ±k, beraatÄ±nÄ± istedi.
DuruÅŸmanÄ±n yarÄ±nki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde mahkemenin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.
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FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ulus'taki TÃ¼rk Telekom binasÄ±nÄ± iÅŸgal giriÅŸimine iliÅŸkin davada, sanÄ±klar ve avukatlarÄ± Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n esasa iliÅŸkin mÃ¼talaasÄ±na karÅŸÄ± savunma yaptÄ±. YarÄ±n duruÅŸmada mahkemenin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.
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