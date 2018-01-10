Filistinli ailelerin tarÄ±m arazileri buldozerlerle tahrip edildi

Yahudi iÅŸgalciler,Â iÅŸgalÂ altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentineÂ baÄŸlÄ±Â MadamaÂ beldesinde bazÄ±Â FilistinliÂ ailelere aitÂ tarÄ±m arazilerini buldozerlerleÂ tahripÂ etti.
Yahudi iÅŸgalciler, Filistinlilere ait tarÄ±m arazilerine zarar verirken Ä°srail askerleri de duruma tepki gÃ¶steren belde sakinlerine mÃ¼dahale etti. Bu sÄ±rada, olaylarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeye Ã§alÄ±ÅŸanÂ Anadolu AjansÄ± (AA) foto muhabirininÂ de aralarÄ±nda olduÄŸu 5 FilistinliÂ gazeteciÂ de Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan bir sÃ¼re alÄ±konuldu.Â
AA foto muhabiri Nidal Ä°ÅŸtiyye,Â askerlerin basÄ±n kimliklerine el koyduÄŸunu ve beldede yaÅŸanan olaylarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemelerini engellediÄŸini belirtti.
Ã–te yandan Yitzhar Yahudi iÅŸgal birimi yakÄ±nlarÄ±ndaki Madama Beldesi Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°hab el-Kat, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin belde sakinlerine plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± bombalarla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Yahudi iÅŸgalcilerin, beldedeki ailelere ait arazilere el koymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kat, "Bu buldozerlerle tahrip edilen topraklara Yahudi iÅŸgalciler el koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Hukuk kuruluÅŸlarÄ±, basÄ±n mensuplarÄ± ve yetkilileri buraya gelerek Yahudi iÅŸgalcilerce arazileri tahrip edilen Filistinlilerin yanÄ±nda durmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz." dedi.
Ä°srail askerleri ve Yahudi iÅŸgalciler, dÃ¼n akÅŸam aynÄ± bÃ¶lgedeki Havat Gilad Yahudi iÅŸgal birimi yakÄ±nlarÄ±nda, yoldan geÃ§en araÃ§tan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu bir Yahudi iÅŸgalcinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerine Nablus kentinin Ã§eÅŸitli beldelerine baskÄ±n dÃ¼zenliyor.
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Almanya'da NSU Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ilk katlettiÄŸi isim olan Enver ÅžimÅŸek'in oÄŸlu, baÅŸsanÄ±k Zschaepe iÃ§in en yÃ¼ksek cezanÄ±n verilmesini istedi.
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Yahudi yerleÅŸimciler BatÄ± Åžeria'da bazÄ± Filistinli ailelere ait tarÄ±m arazilerini buldozerlerle tahrip etti. Ä°srail askerleri, olaylarÄ± takip eden AA foto muhabirinin de aralarÄ±nda olduÄŸu 5 Filistinli gazeteciyi bir sÃ¼re alÄ±koydu.
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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayeleri ile BaÅŸbakanlÄ±k TanÄ±tma Fonu'nun katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rkmen Alevi BektaÅŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe TÃ¼rkiyeâ€™den Alevi dedeleri, siyasetÃ§iler, bilim adamlarÄ±, halk ozanlarÄ±, ÅŸairler, akademisyenler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±