GÃ¼ncelleme: 21:34, 10 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Hollanda'da, Avrupa'ya Ã¶rnek hafÄ±zlÄ±k kursu projesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'nÄ±n baÅŸkentiÂ Amsterdam'dakiÂ Selimiye Camisi'nde 2010 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayanÂ hafÄ±zlÄ±k kursunda, bugÃ¼ne kadar 20'nin Ã¼zerindeÂ hafÄ±zÂ yetiÅŸti.

Amsterdam Selimiye Camisi imamÄ± hafÄ±z Ahmet Kaya tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan ve bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren hafÄ±zlÄ±k kursu modeli, kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼lkedeki farklÄ± camilerde de uygulanmaya baÅŸlandÄ±.

Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ'e (IGMG) baÄŸlÄ± faaliyet gÃ¶steren Amsterdam Selimiye Camisi'ndeki kursta geÃ§en yÄ±l hafÄ±z olan 14 yaÅŸÄ±ndakiÂ Emir Kurban, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hafÄ±zlÄ±k kursuna ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak daha sonra kolay gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kurban, "HafÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ne olduÄŸunu bilmediÄŸim iÃ§in beni neyin beklediÄŸini bilmiyordum. HafÄ±zlÄ±k kursuna ilk Ã¶nce gitmek istemedim ama babamÄ±n desteÄŸiyle motive oldum ve devam ettim. Ä°yi ki devam etmiÅŸim Ã§Ã¼nkÃ¼ hafÄ±z oldum. HafÄ±z olmak Ã§ok gÃ¼zel bir duygu ve bana Ã§ok gÃ¼zel ÅŸeyler kazandÄ±rdÄ±. Herkese tavsiye ederim." dedi.

EÄŸitimin aÄŸÄ±r olmasÄ±na raÄŸmen hafÄ±zlÄ±k eÄŸitiminde zorlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kurban, "Sabah Ã§ok erken kalkÄ±yorum ve okula gidiyorum. Okuldan sonra akÅŸam saat sekize kadar hafÄ±zlÄ±k kursuna gidiyorum. Orada ezberlerimizi veriyoruz ve kalan sÃ¼re iÃ§erisinde de bir sonraki gÃ¼nÃ¼n ezberine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. HafÄ±zlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±ktan sonra okul derslerimde de daha baÅŸarÄ±lÄ± olmaya baÅŸladÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

Amsterdam Mevlana Camisi imamÄ±, hafÄ±zlÄ±k eÄŸitimi veren HafÄ±z Abdullah KayÄ±n da "Avrupaâ€™da bÃ¶yle bir kursun aÃ§Ä±lmasÄ± gerÃ§ekten Ã§ok memnuniyet verici bir durum. Hedefimiz, hafÄ±zlÄ±k kurslarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra genÃ§lere dini bilgileri saÄŸlam bir ÅŸekilde Ã¶ÄŸretmek, cami ve cemaatle iÃ§ iÃ§e olmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak." diye konuÅŸtu.

Kursa katÄ±lan Yaren Nisa TÃ¼rkcan, camide hafÄ±zlÄ±k kursunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyunca Ã§ok heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶n sÄ±navÄ± kazanarak kursa baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek hiÃ§ zorlanmadan hafÄ±z olduÄŸunu kaydetti.

KÄ±zÄ±nÄ±n hafÄ±z olmasÄ±ndan dolayÄ± Ã§ok mutlu olduÄŸunu ifade eden Yaren'in annesi GÃ¼lcan TÃ¼rkcan, "ÃœÃ§ evladÄ±mÄ±n da hafÄ±z olmasÄ±nÄ± istiyordum. Fakat hafÄ±z olmak, Ã§ok isteyen ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸan kÄ±zÄ±m Yaren'e nasip oldu." dedi.

Avrupa'da, Hollanda'daki Amsterdam Selimiye Camisi'ndeki Kur'an kursu modelinden esinlenerek baÅŸlatÄ±lan IGMG'ye baÄŸlÄ± 28 hafÄ±zlÄ±k kursunda, 560'Ä± kÄ±z toplam 814 Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor.

Avrupa genelindeki kurslara yÃ¶nelik, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi (DÄ°TÄ°B) ve IGMG tarafÄ±ndan her yÄ±l Almanya'da dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k tespit sÄ±navlarÄ±nda, baÅŸarÄ±lÄ± olanlara diploma veriliyor.