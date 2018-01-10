Hollanda'da, Avrupa'ya Ã¶rnek hafÄ±zlÄ±k kursu projesi

Hollanda'nÄ±n baÅŸkentiÂ Amsterdam'dakiÂ Selimiye Camisi'nde 2010 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayanÂ hafÄ±zlÄ±k kursunda, bugÃ¼ne kadar 20'nin Ã¼zerindeÂ hafÄ±zÂ yetiÅŸti.
Amsterdam Selimiye Camisi imamÄ± hafÄ±z Ahmet Kaya tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan ve bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren hafÄ±zlÄ±k kursu modeli, kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼lkedeki farklÄ± camilerde de uygulanmaya baÅŸlandÄ±.
Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ'e (IGMG) baÄŸlÄ± faaliyet gÃ¶steren Amsterdam Selimiye Camisi'ndeki kursta geÃ§en yÄ±l hafÄ±z olan 14 yaÅŸÄ±ndakiÂ Emir Kurban, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hafÄ±zlÄ±k kursuna ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak daha sonra kolay gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kurban, "HafÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ne olduÄŸunu bilmediÄŸim iÃ§in beni neyin beklediÄŸini bilmiyordum. HafÄ±zlÄ±k kursuna ilk Ã¶nce gitmek istemedim ama babamÄ±n desteÄŸiyle motive oldum ve devam ettim. Ä°yi ki devam etmiÅŸim Ã§Ã¼nkÃ¼ hafÄ±z oldum. HafÄ±z olmak Ã§ok gÃ¼zel bir duygu ve bana Ã§ok gÃ¼zel ÅŸeyler kazandÄ±rdÄ±. Herkese tavsiye ederim." dedi.
EÄŸitimin aÄŸÄ±r olmasÄ±na raÄŸmen hafÄ±zlÄ±k eÄŸitiminde zorlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kurban, "Sabah Ã§ok erken kalkÄ±yorum ve okula gidiyorum. Okuldan sonra akÅŸam saat sekize kadar hafÄ±zlÄ±k kursuna gidiyorum. Orada ezberlerimizi veriyoruz ve kalan sÃ¼re iÃ§erisinde de bir sonraki gÃ¼nÃ¼n ezberine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. HafÄ±zlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±ktan sonra okul derslerimde de daha baÅŸarÄ±lÄ± olmaya baÅŸladÄ±m." ifadesini kullandÄ±.
Amsterdam Mevlana Camisi imamÄ±, hafÄ±zlÄ±k eÄŸitimi veren HafÄ±z Abdullah KayÄ±n da "Avrupaâ€™da bÃ¶yle bir kursun aÃ§Ä±lmasÄ± gerÃ§ekten Ã§ok memnuniyet verici bir durum. Hedefimiz, hafÄ±zlÄ±k kurslarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra genÃ§lere dini bilgileri saÄŸlam bir ÅŸekilde Ã¶ÄŸretmek, cami ve cemaatle iÃ§ iÃ§e olmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak." diye konuÅŸtu.
Kursa katÄ±lan Yaren Nisa TÃ¼rkcan, camide hafÄ±zlÄ±k kursunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyunca Ã§ok heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶n sÄ±navÄ± kazanarak kursa baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek hiÃ§ zorlanmadan hafÄ±z olduÄŸunu kaydetti.
KÄ±zÄ±nÄ±n hafÄ±z olmasÄ±ndan dolayÄ± Ã§ok mutlu olduÄŸunu ifade eden Yaren'in annesi GÃ¼lcan TÃ¼rkcan, "ÃœÃ§ evladÄ±mÄ±n da hafÄ±z olmasÄ±nÄ± istiyordum. Fakat hafÄ±z olmak, Ã§ok isteyen ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸan kÄ±zÄ±m Yaren'e nasip oldu." dedi.
Avrupa'da, Hollanda'daki Amsterdam Selimiye Camisi'ndeki Kur'an kursu modelinden esinlenerek baÅŸlatÄ±lan IGMG'ye baÄŸlÄ± 28 hafÄ±zlÄ±k kursunda, 560'Ä± kÄ±z toplam 814 Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor.
Avrupa genelindeki kurslara yÃ¶nelik, Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi (DÄ°TÄ°B) ve IGMG tarafÄ±ndan her yÄ±l Almanya'da dÃ¼zenlenen hafÄ±zlÄ±k tespit sÄ±navlarÄ±nda, baÅŸarÄ±lÄ± olanlara diploma veriliyor.
Almanya'da NSU Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ilk katlettiÄŸi isim olan Enver ÅžimÅŸek'in oÄŸlu, baÅŸsanÄ±k Zschaepe iÃ§in en yÃ¼ksek cezanÄ±n verilmesini istedi.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos, Ulusal KurtuluÅŸ Ordusunun Ã§ift taraflÄ± ateÅŸkesin bitmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ mÃ¼zakere heyetine geri dÃ¶nme talimatÄ± verdi.
Filistin yÃ¶netiminin, ABD'nin Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ sÃ¼recine temel olmasÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±" olarak isimlendirdiÄŸi plandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla haberdar edildiÄŸi bildirildi
Eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili, GÃ¼rcÃ¼ siyasetindeki taktiÄŸini Ukrayna'da uygulamak istedi ancak bu defa iÅŸler istediÄŸi gibi gitmedi.
Hollanda'daki Selimiye Cami bÃ¼nyesindeki hafÄ±zlÄ±k kursunda yetiÅŸen 14 yaÅŸÄ±ndaki hafÄ±z Emir Kurban, "Herkese tavsiye ederim. HafÄ±zlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±ktan sonra okul derslerimde daha da baÅŸarÄ±lÄ± olmaya baÅŸladÄ±m." dedi.
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Al Sani, Suriye rejiminin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, Suriye krizine yÃ¶nelik siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mleri engellemeyi ve baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Yahudi yerleÅŸimciler BatÄ± Åžeria'da bazÄ± Filistinli ailelere ait tarÄ±m arazilerini buldozerlerle tahrip etti. Ä°srail askerleri, olaylarÄ± takip eden AA foto muhabirinin de aralarÄ±nda olduÄŸu 5 Filistinli gazeteciyi bir sÃ¼re alÄ±koydu.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±yla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi." dedi.
Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protestolarÄ±na iliÅŸkin, "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± siyasi sÃ¶ylemi" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mete vatandaÅŸlarÄ±n meÅŸru taleplerine, uzlaÅŸÄ± ve diyalog temelinde, siyasiler ve STK'larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼m arama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron adÄ±na e-posta hesabÄ± aÃ§arak propaganda amaÃ§lÄ± yazÄ±lar paylaÅŸan iki kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta'da, 31 AralÄ±k 2017'den beri 21'i kadÄ±n 30'u Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 183 sivil ise yaralandÄ±. En az 2 saÄŸlÄ±k merkezi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu, biri artÄ±k faaliyet gÃ¶steremiyor ve bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
Hamas, "HalkÄ±mÄ±zÄ±n direniÅŸi, iÅŸgal sonucu ve Ã§alÄ±nan haklarÄ±nÄ± savunmak iÃ§indir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Filistin'e uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ± koordine eden GeÃ§ici Ä°rtibat Komitesi'nin BrÃ¼ksel'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ordunun sunduÄŸu videolarda, askerlerin de aÄŸlamasÄ±nÄ±n normal olduÄŸu, eÅŸcinsel ya da dini bÃ¼tÃ¼n bireylerin de orduda hizmet edebileceÄŸi belirtildi
Nijerya'nÄ±n kuzeyindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 25'e yÃ¼kseldi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayeleri ile BaÅŸbakanlÄ±k TanÄ±tma Fonu'nun katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rkmen Alevi BektaÅŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe TÃ¼rkiyeâ€™den Alevi dedeleri, siyasetÃ§iler, bilim adamlarÄ±, halk ozanlarÄ±, ÅŸairler, akademisyenler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±