BingÃ¶l'de 800 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi

BingÃ¶l'Ã¼nÂ GenÃ§Â ilÃ§esinde dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶rÂ operasyonunda, 800 kilogramÂ amonyumÂ nitratÂ ile 302 kilogram patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lanÂ kimyasalÂ malzeme ele geÃ§irildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesini engellemek amacÄ±yla gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince ilÃ§e kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, 800 kilogram amonyum nitrat, 302 kilogram patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan kimyasal madde, tuzaklanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 16 elektrikli fÃ¼nye, 30 metre kablo, 50 M-16 piyade tÃ¼feÄŸi mermisi ile yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.
BÃ¶lgede operasyonlar sÃ¼rÃ¼yor.
Ä°stinye'de mÃ¼lkiyeti Spor Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait ve 20 yÄ±l Ã¶nce kullanÄ±m hakkÄ± Ä°stanbul AvcÄ±lÄ±k ve AtÄ±cÄ±lÄ±k Spor KulÃ¼bÃ¼'ne verilen 126 bin 984 metrekarelik arazi Ã¼zerine "Ã–zel Spor Hastanesi" kurulacak.
BingÃ¶l'Ã¼n GenÃ§ ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonda, 800 kilogram amonyum nitrat ile 302 kilogram patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan kimyasal malzeme ele geÃ§irildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ulus'taki TÃ¼rk Telekom binasÄ±nÄ± iÅŸgal giriÅŸimine iliÅŸkin davada, sanÄ±klar ve avukatlarÄ± Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n esasa iliÅŸkin mÃ¼talaasÄ±na karÅŸÄ± savunma yaptÄ±. YarÄ±n duruÅŸmada mahkemenin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.
PKK'ya yÃ¶nelik 7 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda, Ã¶rgÃ¼t adÄ±na faaliyette bulunduklarÄ± ve kÄ±rsaldaki kamplarda eÄŸitim verdikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 43 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
MuÄŸla'da FETÃ– operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 kiÅŸi tutuklandÄ±
Tunceli Valisi, 15 yÄ±l sonra karayolu ile PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esine gitti
Yunanistan GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± BakanÄ± Yannis Mouzalas, FETÃ– darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§arak siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan 8 askerin darbeci olduklarÄ±na iliÅŸkin geÃ§erli saÄŸlam bulgular bulunduÄŸunu sÃ¶yledi
TÃ¼rkiye'nin son yÄ±llarda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± millileÅŸme hamlesine destek iÃ§in harekete geÃ§en danÄ±ÅŸmanlÄ±k firmasÄ± Mental Ä°K'nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "Milli Proje Milli Ä°stihdam ProgramÄ±", milli projelerde gÃ¶rev alacak insan kaynaÄŸÄ±na ulaÅŸmayÄ± amaÃ§lÄ±yor
Kadroya geÃ§me ÅŸartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin 2 Ocak'ta baÅŸlayan 10 gÃ¼nlÃ¼k yasal baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n sona erecek.
AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, "Ã‡alÄ±ÅŸan gazetecilerin daha rahat, daha kolay, daha aÃ§Ä±k ve ÅŸeffaf ortamda, daha iyi imkanlarla habere kavuÅŸmasÄ± iÃ§in bizim iÅŸimiz Ã¶ncelikli olarak sizin iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±rmak" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde ateÅŸkesi ihlal ederek ilerlemesiyle ilgili, "Ä°ran ve Rusya sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeli. GarantÃ¶r olduysanÄ±z ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldÄ±rÄ±sÄ± da deÄŸil. Rejim ilerliyor Ä°dlib iÃ§inde. Burada niyet farklÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Esad rejiminin Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±lan Ä°ran'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fard, bakanlÄ±ÄŸa geldi.
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bÃ¶lgede, beklenen pus ve sis hadisesi nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± konusunda uyarÄ±da bulunuldu.
Konya ve Ankara'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 13 zanlÄ±dan 6'sÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Nusaybin Belediyesi'nce, ilÃ§edeki temizlik faaliyetlerinde kullanÄ±lmak Ã¼zere 'Ã§Ã¶p taksi' uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.