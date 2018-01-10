NSU kurbanÄ±nÄ±n oÄŸlundan 'Zschaepe'ye en yÃ¼ksek ceza verilsin' talebi

Almanya'daÂ 8'iÂ TÃ¼rkÂ 10 kiÅŸiyiÂ Ã¶ldÃ¼rmek,Â bankaÂ soymakÂ veÂ bombalÄ± saldÄ±rÄ±lardaÂ bulunmakla suÃ§lanan Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â davasÄ±nÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 9 EylÃ¼l 2000'de katlettiÄŸiÂ Enver ÅžimÅŸek'inÂ oÄŸlu AbdÃ¼lkerim ÅžimÅŸek dinlendi.
YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren NSU davasÄ±nÄ±n 403'Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± MÃ¼nih Eyalet YÃ¼ksek Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
ÅžimÅŸek, davanÄ±n baÅŸsanÄ±ÄŸÄ± Beate Zschaepe iÃ§in en yÃ¼ksek cezanÄ±n verilmesini talep ederken, Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k etmekle suÃ§lanan ve tutuksuz yargÄ±lanan Carsten S'nin ise Ã¶zrÃ¼nÃ¼ kabul ettiÄŸini bildirdi.
Olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda 13 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatan ÅžimÅŸek, yatÄ±lÄ± okuduÄŸu okuldan Ã¶ÄŸretmeni tarafÄ±ndan NÃ¼rnberg'e gitmesi gerektiÄŸinin sÃ¶ylendiÄŸini ve hastanede babasÄ±nÄ± son kez gÃ¶rebildiÄŸini belirtti.
ÅžimÅŸek, ÅŸu anda kendisinin iki yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ''KÄ±zÄ±ma dedesinin Naziler tarafÄ±ndan katledildiÄŸini anlatmak zorundayÄ±m.'' dedi.
Almanya'da NSU Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ilk katlettiÄŸi isim olan Enver ÅžimÅŸek'in oÄŸlu, baÅŸsanÄ±k Zschaepe iÃ§in en yÃ¼ksek cezanÄ±n verilmesini istedi.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos, Ulusal KurtuluÅŸ Ordusunun Ã§ift taraflÄ± ateÅŸkesin bitmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ mÃ¼zakere heyetine geri dÃ¶nme talimatÄ± verdi.
Filistin yÃ¶netiminin, ABD'nin Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ sÃ¼recine temel olmasÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±" olarak isimlendirdiÄŸi plandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla haberdar edildiÄŸi bildirildi
Eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili, GÃ¼rcÃ¼ siyasetindeki taktiÄŸini Ukrayna'da uygulamak istedi ancak bu defa iÅŸler istediÄŸi gibi gitmedi.
Hollanda'daki Selimiye Cami bÃ¼nyesindeki hafÄ±zlÄ±k kursunda yetiÅŸen 14 yaÅŸÄ±ndaki hafÄ±z Emir Kurban, "Herkese tavsiye ederim. HafÄ±zlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±ktan sonra okul derslerimde daha da baÅŸarÄ±lÄ± olmaya baÅŸladÄ±m." dedi.
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Al Sani, Suriye rejiminin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, Suriye krizine yÃ¶nelik siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mleri engellemeyi ve baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Yahudi yerleÅŸimciler BatÄ± Åžeria'da bazÄ± Filistinli ailelere ait tarÄ±m arazilerini buldozerlerle tahrip etti. Ä°srail askerleri, olaylarÄ± takip eden AA foto muhabirinin de aralarÄ±nda olduÄŸu 5 Filistinli gazeteciyi bir sÃ¼re alÄ±koydu.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±yla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi." dedi.
Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protestolarÄ±na iliÅŸkin, "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± siyasi sÃ¶ylemi" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mete vatandaÅŸlarÄ±n meÅŸru taleplerine, uzlaÅŸÄ± ve diyalog temelinde, siyasiler ve STK'larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼m arama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron adÄ±na e-posta hesabÄ± aÃ§arak propaganda amaÃ§lÄ± yazÄ±lar paylaÅŸan iki kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta'da, 31 AralÄ±k 2017'den beri 21'i kadÄ±n 30'u Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 183 sivil ise yaralandÄ±. En az 2 saÄŸlÄ±k merkezi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu, biri artÄ±k faaliyet gÃ¶steremiyor ve bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
Hamas, "HalkÄ±mÄ±zÄ±n direniÅŸi, iÅŸgal sonucu ve Ã§alÄ±nan haklarÄ±nÄ± savunmak iÃ§indir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Filistin'e uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ± koordine eden GeÃ§ici Ä°rtibat Komitesi'nin BrÃ¼ksel'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ordunun sunduÄŸu videolarda, askerlerin de aÄŸlamasÄ±nÄ±n normal olduÄŸu, eÅŸcinsel ya da dini bÃ¼tÃ¼n bireylerin de orduda hizmet edebileceÄŸi belirtildi
Nijerya'nÄ±n kuzeyindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 25'e yÃ¼kseldi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayeleri ile BaÅŸbakanlÄ±k TanÄ±tma Fonu'nun katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rkmen Alevi BektaÅŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe TÃ¼rkiyeâ€™den Alevi dedeleri, siyasetÃ§iler, bilim adamlarÄ±, halk ozanlarÄ±, ÅŸairler, akademisyenler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±