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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:35, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 02:20, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

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NSU kurbanÄ±nÄ±n oÄŸlundan 'Zschaepe'ye en yÃ¼ksek ceza verilsin' talebi
NSU kurbanÄ±nÄ±n oÄŸlundan 'Zschaepe'ye en yÃ¼ksek ceza verilsin' talebi

Almanya'da NSU Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ilk katlettiÄŸi isim olan Enver ÅžimÅŸek'in oÄŸlu, baÅŸsanÄ±k Zschaepe iÃ§in en yÃ¼ksek cezanÄ±n verilmesini istedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'daÂ 8'iÂ TÃ¼rkÂ 10 kiÅŸiyiÂ Ã¶ldÃ¼rmek,Â bankaÂ soymakÂ veÂ bombalÄ± saldÄ±rÄ±lardaÂ bulunmakla suÃ§lanan Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â davasÄ±nÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 9 EylÃ¼l 2000'de katlettiÄŸiÂ Enver ÅžimÅŸek'inÂ oÄŸlu AbdÃ¼lkerim ÅžimÅŸek dinlendi.

YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren NSU davasÄ±nÄ±n 403'Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ± MÃ¼nih Eyalet YÃ¼ksek Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

ÅžimÅŸek, davanÄ±n baÅŸsanÄ±ÄŸÄ± Beate Zschaepe iÃ§in en yÃ¼ksek cezanÄ±n verilmesini talep ederken, Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k etmekle suÃ§lanan ve tutuksuz yargÄ±lanan Carsten S'nin ise Ã¶zrÃ¼nÃ¼ kabul ettiÄŸini bildirdi.

Olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda 13 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatan ÅžimÅŸek, yatÄ±lÄ± okuduÄŸu okuldan Ã¶ÄŸretmeni tarafÄ±ndan NÃ¼rnberg'e gitmesi gerektiÄŸinin sÃ¶ylendiÄŸini ve hastanede babasÄ±nÄ± son kez gÃ¶rebildiÄŸini belirtti.

ÅžimÅŸek, ÅŸu anda kendisinin iki yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ''KÄ±zÄ±ma dedesinin Naziler tarafÄ±ndan katledildiÄŸini anlatmak zorundayÄ±m.'' dedi.



Ä°lgili Konular NSU Zschaepe Enver ÅžimÅŸek AbdÃ¼lkerim ÅžimÅŸek
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Avrupa Haberleri
NSU kurbanÄ±nÄ±n oÄŸlundan 'Zschaepe'ye en yÃ¼ksek ceza verilsin' talebi
NSU kurbanÄ±nÄ±n oÄŸlundan 'Zschaepe'ye en yÃ¼ksek ceza verilsin' talebi

Almanya'da NSU Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ilk katlettiÄŸi isim olan Enver ÅžimÅŸek'in oÄŸlu, baÅŸsanÄ±k Zschaepe iÃ§in en yÃ¼ksek cezanÄ±n verilmesini istedi.
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