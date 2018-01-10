ELN'nin saldÄ±rÄ±larÄ± Kolombiya'daki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bitirdi

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos, Ã¼lkenin farklÄ± yerlerindeÂ Ulusal KurtuluÅŸ Ordusunun (ELN) gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â
ELN'nin terÃ¶rist faaliyetlere geri dÃ¶nme kararÄ±nÄ±n esef verici olduÄŸunu belirten Santos, hÃ¼kÃ¼metin Ã§ift taraflÄ± ateÅŸkesin uzatÄ±lmasÄ± konusunda istekli davranan taraf olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.
Santos, ELN'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±lar nedeniyle BaÅŸmÃ¼zakereci Gustavo Bell'e Kolombiya'ya dÃ¶nmeleri yÃ¶nÃ¼nde talimat verdiÄŸini bildirdi.
ELN'nin aÃ§Ä±klanamaz ÅŸekilde barÄ±ÅŸ sÃ¼recini reddettiÄŸini ifade eden Santos, bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda gelecekteki bir barÄ±ÅŸ fÄ±rsatÄ±nÄ±n da deÄŸerlendirilmesi iÃ§in mÃ¼zakerecileri geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine KolombiyalÄ±larÄ±n onurunu ve yaÅŸam hakkÄ±nÄ± ÅŸiddetle savunmalarÄ± iÃ§in operasyonlarÄ±na devam etmeleri talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini de vurgulayan Santos, "BarÄ±ÅŸa sadece lafla deÄŸil, fedakarlÄ±k ve icraatlarla ulaÅŸÄ±lÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
Kolombiya'da hÃ¼kÃ¼met ve ELN arasÄ±nda 102 gÃ¼n devam eden Ã§ift taraflÄ± ateÅŸkes dÃ¼n gece sona ermiÅŸti.
AteÅŸkesin bitiminin ardÄ±ndan sabah saatlerinde Ã¼lke, ELNâ€™nin gece boyunca farklÄ± bÃ¶lgelerde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ± haberleriyle yeni bir gÃ¼ne uyanmÄ±ÅŸ, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Aruca yÃ¶netim bÃ¶lgesindeki Arauquita kentinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±da 2 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–rgÃ¼t ayrÄ±ca dÃ¼n gece Casanare yÃ¶netim bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Aguazul kenti kÄ±rsalÄ±nda da petrol boru hattÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.
Kolombiya'da ateÅŸkesin sona ermesinden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ELN'nin baÅŸmÃ¼zakerecisi ve lideri Pablo Beltran basÄ±na aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ ve "UmarÄ±m sÃ¼kunet devam eder." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Beltran, Ã¶rgÃ¼te, olasÄ± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalarÄ± talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini belirtmiÅŸti.
AteÅŸkesin uzatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde iyimser ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olduÄŸunu ifade eden hÃ¼kÃ¼met kanadÄ± ise bugÃ¼n baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len 5. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ã¶ncesinde mÃ¼zakere heyetine takviyelerde bulunmuÅŸtu.
Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Devlet BaÅŸkanÄ± Santos'la bir araya gelen heyet, hafta baÅŸÄ±nda Ekvadorâ€™a hareket etmiÅŸ fakat mÃ¼zakereler baÅŸlayamamÄ±ÅŸtÄ±.
HÃ¼kÃ¼met ile ELN, geÃ§en yÄ±l 4 EylÃ¼l'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte kalacak ateÅŸkes ilan etmiÅŸ, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMKG) ise ay baÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduÄŸu mekanizmaya dahil olmuÅŸtu.
Ä°ki tarafÄ±n silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n siviller Ã¼zerindeki etkisinin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterilmesi konusunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmaya gÃ¶re ELN, adam kaÃ§Ä±rma ile altyapÄ±, enerji nakil ve petrol boru hatlarÄ±na saldÄ±rÄ±nÄ±n engellenmesi, hÃ¼kÃ¼met ise toplum liderlerine suikastlerin Ã¶nlenmesi iÃ§in daha fazla Ã§aba gÃ¶sterme sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti.
ELN, Kolombiya hÃ¼kÃ¼metinin anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± son isyancÄ± grup olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.
Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti ve Ã¶rgÃ¼t, 24 Temmuz 2017â€™de Ekvador'un baÅŸkenti Quito'da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. TaraflarÄ±n 7 Åžubat-6 Nisan ve 16 MayÄ±s-30 Haziran'da yaptÄ±klarÄ± ilk iki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bÃ¶lgede mayÄ±n temizliÄŸi yapma kararÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Kolombiya yÃ¶netimi ve yaklaÅŸÄ±k bin 500 militana sahip ELN arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ekvador, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela, NorveÃ§ ile Brezilya'nÄ±n gÃ¶zlemciliÄŸi ve garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.
NÃ¼fusu 48 milyonu aÅŸan Latin Amerika Ã¼lkesi Kolombiya'da yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldan fazla sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar, 260 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kiÅŸinin gÃ¶Ã§ etmesine neden olmuÅŸtu.Â
Almanya'da NSU Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ilk katlettiÄŸi isim olan Enver ÅžimÅŸek'in oÄŸlu, baÅŸsanÄ±k Zschaepe iÃ§in en yÃ¼ksek cezanÄ±n verilmesini istedi.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos, Ulusal KurtuluÅŸ Ordusunun Ã§ift taraflÄ± ateÅŸkesin bitmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ mÃ¼zakere heyetine geri dÃ¶nme talimatÄ± verdi.
Filistin yÃ¶netiminin, ABD'nin Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ sÃ¼recine temel olmasÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±" olarak isimlendirdiÄŸi plandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla haberdar edildiÄŸi bildirildi
Eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili, GÃ¼rcÃ¼ siyasetindeki taktiÄŸini Ukrayna'da uygulamak istedi ancak bu defa iÅŸler istediÄŸi gibi gitmedi.
Hollanda'daki Selimiye Cami bÃ¼nyesindeki hafÄ±zlÄ±k kursunda yetiÅŸen 14 yaÅŸÄ±ndaki hafÄ±z Emir Kurban, "Herkese tavsiye ederim. HafÄ±zlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±ktan sonra okul derslerimde daha da baÅŸarÄ±lÄ± olmaya baÅŸladÄ±m." dedi.
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Al Sani, Suriye rejiminin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, Suriye krizine yÃ¶nelik siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mleri engellemeyi ve baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Yahudi yerleÅŸimciler BatÄ± Åžeria'da bazÄ± Filistinli ailelere ait tarÄ±m arazilerini buldozerlerle tahrip etti. Ä°srail askerleri, olaylarÄ± takip eden AA foto muhabirinin de aralarÄ±nda olduÄŸu 5 Filistinli gazeteciyi bir sÃ¼re alÄ±koydu.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±yla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi." dedi.
Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protestolarÄ±na iliÅŸkin, "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± siyasi sÃ¶ylemi" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mete vatandaÅŸlarÄ±n meÅŸru taleplerine, uzlaÅŸÄ± ve diyalog temelinde, siyasiler ve STK'larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼m arama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron adÄ±na e-posta hesabÄ± aÃ§arak propaganda amaÃ§lÄ± yazÄ±lar paylaÅŸan iki kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta'da, 31 AralÄ±k 2017'den beri 21'i kadÄ±n 30'u Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 183 sivil ise yaralandÄ±. En az 2 saÄŸlÄ±k merkezi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu, biri artÄ±k faaliyet gÃ¶steremiyor ve bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
Hamas, "HalkÄ±mÄ±zÄ±n direniÅŸi, iÅŸgal sonucu ve Ã§alÄ±nan haklarÄ±nÄ± savunmak iÃ§indir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Filistin'e uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ± koordine eden GeÃ§ici Ä°rtibat Komitesi'nin BrÃ¼ksel'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ordunun sunduÄŸu videolarda, askerlerin de aÄŸlamasÄ±nÄ±n normal olduÄŸu, eÅŸcinsel ya da dini bÃ¼tÃ¼n bireylerin de orduda hizmet edebileceÄŸi belirtildi
Nijerya'nÄ±n kuzeyindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 25'e yÃ¼kseldi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayeleri ile BaÅŸbakanlÄ±k TanÄ±tma Fonu'nun katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rkmen Alevi BektaÅŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe TÃ¼rkiyeâ€™den Alevi dedeleri, siyasetÃ§iler, bilim adamlarÄ±, halk ozanlarÄ±, ÅŸairler, akademisyenler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±