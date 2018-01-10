GÃ¼ncelleme: 01:45, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

ELN'nin saldÄ±rÄ±larÄ± Kolombiya'daki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bitirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos, Ã¼lkenin farklÄ± yerlerindeÂ Ulusal KurtuluÅŸ Ordusunun (ELN) gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â

ELN'nin terÃ¶rist faaliyetlere geri dÃ¶nme kararÄ±nÄ±n esef verici olduÄŸunu belirten Santos, hÃ¼kÃ¼metin Ã§ift taraflÄ± ateÅŸkesin uzatÄ±lmasÄ± konusunda istekli davranan taraf olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Santos, ELN'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±lar nedeniyle BaÅŸmÃ¼zakereci Gustavo Bell'e Kolombiya'ya dÃ¶nmeleri yÃ¶nÃ¼nde talimat verdiÄŸini bildirdi.

ELN'nin aÃ§Ä±klanamaz ÅŸekilde barÄ±ÅŸ sÃ¼recini reddettiÄŸini ifade eden Santos, bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda gelecekteki bir barÄ±ÅŸ fÄ±rsatÄ±nÄ±n da deÄŸerlendirilmesi iÃ§in mÃ¼zakerecileri geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine KolombiyalÄ±larÄ±n onurunu ve yaÅŸam hakkÄ±nÄ± ÅŸiddetle savunmalarÄ± iÃ§in operasyonlarÄ±na devam etmeleri talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini de vurgulayan Santos, "BarÄ±ÅŸa sadece lafla deÄŸil, fedakarlÄ±k ve icraatlarla ulaÅŸÄ±lÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

102 GÃœNLÃœK SÃœREÃ‡ DÃœN SONA ERDÄ°

Kolombiya'da hÃ¼kÃ¼met ve ELN arasÄ±nda 102 gÃ¼n devam eden Ã§ift taraflÄ± ateÅŸkes dÃ¼n gece sona ermiÅŸti.

AteÅŸkesin bitiminin ardÄ±ndan sabah saatlerinde Ã¼lke, ELNâ€™nin gece boyunca farklÄ± bÃ¶lgelerde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ± haberleriyle yeni bir gÃ¼ne uyanmÄ±ÅŸ, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Aruca yÃ¶netim bÃ¶lgesindeki Arauquita kentinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±da 2 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–rgÃ¼t ayrÄ±ca dÃ¼n gece Casanare yÃ¶netim bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Aguazul kenti kÄ±rsalÄ±nda da petrol boru hattÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.

Kolombiya'da ateÅŸkesin sona ermesinden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ELN'nin baÅŸmÃ¼zakerecisi ve lideri Pablo Beltran basÄ±na aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ ve "UmarÄ±m sÃ¼kunet devam eder." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Beltran, Ã¶rgÃ¼te, olasÄ± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalarÄ± talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini belirtmiÅŸti.

AteÅŸkesin uzatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde iyimser ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olduÄŸunu ifade eden hÃ¼kÃ¼met kanadÄ± ise bugÃ¼n baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len 5. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ã¶ncesinde mÃ¼zakere heyetine takviyelerde bulunmuÅŸtu.

Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Devlet BaÅŸkanÄ± Santos'la bir araya gelen heyet, hafta baÅŸÄ±nda Ekvadorâ€™a hareket etmiÅŸ fakat mÃ¼zakereler baÅŸlayamamÄ±ÅŸtÄ±.

HÃ¼kÃ¼met ile ELN, geÃ§en yÄ±l 4 EylÃ¼l'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte kalacak ateÅŸkes ilan etmiÅŸ, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMKG) ise ay baÅŸÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduÄŸu mekanizmaya dahil olmuÅŸtu.

Ä°ki tarafÄ±n silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n siviller Ã¼zerindeki etkisinin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterilmesi konusunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmaya gÃ¶re ELN, adam kaÃ§Ä±rma ile altyapÄ±, enerji nakil ve petrol boru hatlarÄ±na saldÄ±rÄ±nÄ±n engellenmesi, hÃ¼kÃ¼met ise toplum liderlerine suikastlerin Ã¶nlenmesi iÃ§in daha fazla Ã§aba gÃ¶sterme sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti.

ELN, Kolombiya hÃ¼kÃ¼metinin anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± son isyancÄ± grup olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

Kolombiya hÃ¼kÃ¼meti ve Ã¶rgÃ¼t, 24 Temmuz 2017â€™de Ekvador'un baÅŸkenti Quito'da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. TaraflarÄ±n 7 Åžubat-6 Nisan ve 16 MayÄ±s-30 Haziran'da yaptÄ±klarÄ± ilk iki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bÃ¶lgede mayÄ±n temizliÄŸi yapma kararÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Kolombiya yÃ¶netimi ve yaklaÅŸÄ±k bin 500 militana sahip ELN arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ekvador, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela, NorveÃ§ ile Brezilya'nÄ±n gÃ¶zlemciliÄŸi ve garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

NÃ¼fusu 48 milyonu aÅŸan Latin Amerika Ã¼lkesi Kolombiya'da yarÄ±m yÃ¼zyÄ±ldan fazla sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar, 260 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kiÅŸinin gÃ¶Ã§ etmesine neden olmuÅŸtu.Â