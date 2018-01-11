ABD'nin 'yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±' planÄ± Prens Selman aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletilmiÅŸ

Filistin yÃ¶netiminin, ABD'ninÂ Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ sÃ¼recine temel olmasÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±" olarak isimlendirdiÄŸi plandanÂ Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin SelmanÂ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla haberdar edildiÄŸi belirtildi.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (FKÃ–) YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ahmed Mecdalani, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n damadÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey danÄ±ÅŸmanÄ± Jared Kushner'in "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±" ile ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± Prens Selman'a aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onun da bu bilgileriÂ Filistin tarafÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Mecdalani, Prens Muhammed aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, ABD yÃ¶netimine, Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde Arap BarÄ±ÅŸ PlanÄ±'nÄ± temel aldÄ±klarÄ±nÄ± ilettiklerini, ABD'nin de Filistin'in tutumundan vazgeÃ§meyeceÄŸine ikna olduÄŸunu dile getirdi.
ABD'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu planÄ± "Filistin meselesinin tasfiyesi" olarak niteleyen Mecdalani, "AnlaÅŸma, Ä°ran'a karÅŸÄ± Ä°srail-Arap ittifakÄ± Ã¼zerine kurulu." dedi.
Mecdalani ayrÄ±ca, Filistin yÃ¶netiminin, 14 Ocak'ta dÃ¼zenlenmesi planlanan FKÃ–'ye baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi toplantÄ±sÄ±nda kararlÄ± ve Ã¶nemli adÄ±mlar atacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Filistinli yetkili, FKÃ– YÃ¶netim Kurulu'nun, Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda cumartesi gÃ¼nÃ¼ toplanacaÄŸÄ±nÄ± ve FKÃ– Siyasi Komitesi'nin sunduÄŸu Ã¶nerileri deÄŸerlendireceÄŸini aktardÄ±.
FKÃ– Siyasi Komitesi dÃ¼n, Filistin Merkez Konseyi toplantÄ±sÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in tavsiye niteliÄŸinde 19 maddelik bir belge yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Belgedeki en Ã¶nemli baÅŸlÄ±klar arasÄ±nda "Ä°srail, Filistin devletini tanÄ±yÄ±ncaya kadar FKÃ–'nÃ¼n Ä°srail'i tanÄ±masÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±, Tel Aviv yÃ¶netimiyle ekonomik, siyasi ve gÃ¼venlik iliÅŸkilerinin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve 'Filistin yÃ¶netimi' aÅŸamasÄ±ndan 'iÅŸgal altÄ±ndaki devlet' aÅŸamasÄ±na geÃ§ilmesi iÃ§in plan yapÄ±lmasÄ±" yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin Merkez Konseyi'nin, "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkenti" temasÄ±yla dÃ¼zenleyeceÄŸi toplantÄ±da, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'un KudÃ¼s kararÄ±na verilecek yanÄ±tlarÄ±n tartÄ±lÄ±ÅŸmasÄ± bekleniyor.
Arap BirliÄŸi'nin LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta 2002'de dÃ¼zenlediÄŸi zirvede, "1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan Filistin devletinin kurulmasÄ±, Filistinli mÃ¼ltecilerin sorununa adil Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ±, Ä°srail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyinde iÅŸgal ettiÄŸi topraklardan Ã§ekilmesi, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da Arap Ã¼lkelerinin Ä°srail'i tanÄ±masÄ± ve iliÅŸkilerini normalleÅŸtirmesini" Ã¶ngÃ¶ren Arap BarÄ±ÅŸ PlanÄ± kabul edilmiÅŸti.
Almanya'da NSU Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ilk katlettiÄŸi isim olan Enver ÅžimÅŸek'in oÄŸlu, baÅŸsanÄ±k Zschaepe iÃ§in en yÃ¼ksek cezanÄ±n verilmesini istedi.
Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos, Ulusal KurtuluÅŸ Ordusunun Ã§ift taraflÄ± ateÅŸkesin bitmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ mÃ¼zakere heyetine geri dÃ¶nme talimatÄ± verdi.
Filistin yÃ¶netiminin, ABD'nin Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ sÃ¼recine temel olmasÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±" olarak isimlendirdiÄŸi plandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla haberdar edildiÄŸi bildirildi
Eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili, GÃ¼rcÃ¼ siyasetindeki taktiÄŸini Ukrayna'da uygulamak istedi ancak bu defa iÅŸler istediÄŸi gibi gitmedi.
Hollanda'daki Selimiye Cami bÃ¼nyesindeki hafÄ±zlÄ±k kursunda yetiÅŸen 14 yaÅŸÄ±ndaki hafÄ±z Emir Kurban, "Herkese tavsiye ederim. HafÄ±zlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±ktan sonra okul derslerimde daha da baÅŸarÄ±lÄ± olmaya baÅŸladÄ±m." dedi.
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Al Sani, Suriye rejiminin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, Suriye krizine yÃ¶nelik siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mleri engellemeyi ve baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Yahudi yerleÅŸimciler BatÄ± Åžeria'da bazÄ± Filistinli ailelere ait tarÄ±m arazilerini buldozerlerle tahrip etti. Ä°srail askerleri, olaylarÄ± takip eden AA foto muhabirinin de aralarÄ±nda olduÄŸu 5 Filistinli gazeteciyi bir sÃ¼re alÄ±koydu.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±yla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarda Ã¶nemli bir aÅŸamaya gelindi." dedi.
Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protestolarÄ±na iliÅŸkin, "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± siyasi sÃ¶ylemi" kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼mete vatandaÅŸlarÄ±n meÅŸru taleplerine, uzlaÅŸÄ± ve diyalog temelinde, siyasiler ve STK'larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼m arama Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron adÄ±na e-posta hesabÄ± aÃ§arak propaganda amaÃ§lÄ± yazÄ±lar paylaÅŸan iki kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na karar verildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta'da, 31 AralÄ±k 2017'den beri 21'i kadÄ±n 30'u Ã§ocuk olmak Ã¼zere en az 85 sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 183 sivil ise yaralandÄ±. En az 2 saÄŸlÄ±k merkezi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu, biri artÄ±k faaliyet gÃ¶steremiyor ve bir saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
Hamas, "HalkÄ±mÄ±zÄ±n direniÅŸi, iÅŸgal sonucu ve Ã§alÄ±nan haklarÄ±nÄ± savunmak iÃ§indir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Filistin'e uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ± koordine eden GeÃ§ici Ä°rtibat Komitesi'nin BrÃ¼ksel'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Ordunun sunduÄŸu videolarda, askerlerin de aÄŸlamasÄ±nÄ±n normal olduÄŸu, eÅŸcinsel ya da dini bÃ¼tÃ¼n bireylerin de orduda hizmet edebileceÄŸi belirtildi
Nijerya'nÄ±n kuzeyindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 25'e yÃ¼kseldi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayeleri ile BaÅŸbakanlÄ±k TanÄ±tma Fonu'nun katkÄ±larÄ±yla TÃ¼rkmen Alevi BektaÅŸi VakfÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe TÃ¼rkiyeâ€™den Alevi dedeleri, siyasetÃ§iler, bilim adamlarÄ±, halk ozanlarÄ±, ÅŸairler, akademisyenler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±