GÃ¼ncelleme: 01:15, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

ABD'nin 'yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±' planÄ± Prens Selman aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletilmiÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin yÃ¶netiminin, ABD'ninÂ Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ sÃ¼recine temel olmasÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±" olarak isimlendirdiÄŸi plandanÂ Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin SelmanÂ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla haberdar edildiÄŸi belirtildi.

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (FKÃ–) YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ahmed Mecdalani, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n damadÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey danÄ±ÅŸmanÄ± Jared Kushner'in "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±" ile ilgili ayrÄ±ntÄ±larÄ± Prens Selman'a aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onun da bu bilgileriÂ Filistin tarafÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mecdalani, Prens Muhammed aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, ABD yÃ¶netimine, Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde Arap BarÄ±ÅŸ PlanÄ±'nÄ± temel aldÄ±klarÄ±nÄ± ilettiklerini, ABD'nin de Filistin'in tutumundan vazgeÃ§meyeceÄŸine ikna olduÄŸunu dile getirdi.

"ANLAÅžMA, Ä°RAN'A KARÅžI Ä°SRAÄ°L-ARAP Ä°TTÄ°FAKI ÃœZERÄ°NE KURULU"

ABD'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu planÄ± "Filistin meselesinin tasfiyesi" olarak niteleyen Mecdalani, "AnlaÅŸma, Ä°ran'a karÅŸÄ± Ä°srail-Arap ittifakÄ± Ã¼zerine kurulu." dedi.

Mecdalani ayrÄ±ca, Filistin yÃ¶netiminin, 14 Ocak'ta dÃ¼zenlenmesi planlanan FKÃ–'ye baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi toplantÄ±sÄ±nda kararlÄ± ve Ã¶nemli adÄ±mlar atacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Filistinli yetkili, FKÃ– YÃ¶netim Kurulu'nun, Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda cumartesi gÃ¼nÃ¼ toplanacaÄŸÄ±nÄ± ve FKÃ– Siyasi Komitesi'nin sunduÄŸu Ã¶nerileri deÄŸerlendireceÄŸini aktardÄ±.

FKÃ– Siyasi Komitesi dÃ¼n, Filistin Merkez Konseyi toplantÄ±sÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in tavsiye niteliÄŸinde 19 maddelik bir belge yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Belgedeki en Ã¶nemli baÅŸlÄ±klar arasÄ±nda "Ä°srail, Filistin devletini tanÄ±yÄ±ncaya kadar FKÃ–'nÃ¼n Ä°srail'i tanÄ±masÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±, Tel Aviv yÃ¶netimiyle ekonomik, siyasi ve gÃ¼venlik iliÅŸkilerinin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve 'Filistin yÃ¶netimi' aÅŸamasÄ±ndan 'iÅŸgal altÄ±ndaki devlet' aÅŸamasÄ±na geÃ§ilmesi iÃ§in plan yapÄ±lmasÄ±" yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin Merkez Konseyi'nin, "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkenti" temasÄ±yla dÃ¼zenleyeceÄŸi toplantÄ±da, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'un KudÃ¼s kararÄ±na verilecek yanÄ±tlarÄ±n tartÄ±lÄ±ÅŸmasÄ± bekleniyor.

Arap BirliÄŸi'nin LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta 2002'de dÃ¼zenlediÄŸi zirvede, "1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan Filistin devletinin kurulmasÄ±, Filistinli mÃ¼ltecilerin sorununa adil Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ±, Ä°srail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyinde iÅŸgal ettiÄŸi topraklardan Ã§ekilmesi, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da Arap Ã¼lkelerinin Ä°srail'i tanÄ±masÄ± ve iliÅŸkilerini normalleÅŸtirmesini" Ã¶ngÃ¶ren Arap BarÄ±ÅŸ PlanÄ± kabul edilmiÅŸti.