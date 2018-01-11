GÃ¼ncelleme: 02:50, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da Ã¶zel spor hastanesi kurulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stinye'de mÃ¼lkiyetiÂ Spor Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait ve 20 yÄ±l Ã¶nce imzalanan protokolle kullanÄ±m hakkÄ± Ä°stanbul AvcÄ±lÄ±k ve AtÄ±cÄ±lÄ±k Spor KulÃ¼bÃ¼'ne verilenÂ 126 bin 984Â metrekarelik araziÂ Ã¼zerine kurulacak yapÄ±larla ilgiliÂ "Koruma AmaÃ§lÄ± NazÄ±m Ä°mar PlanÄ±"Â deÄŸiÅŸikliÄŸi, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye (Ä°BB) Meclisiâ€™nde ele alÄ±ndÄ±.

Bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yeÅŸil alan ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ± geri Ã¶n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ndeki, Ã¼zerinde 3 tenis kortu, Yaban HayvanlarÄ± MÃ¼zesi, 3 trap-skeet atÄ±ÅŸ poligonu, misafirhane, havalÄ± silahlar atÄ±ÅŸ poligonu ile lokal ve idari binalar bulunan araziyle ilgili imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi, Ä°BB Meclisiâ€™nde oy Ã§okluÄŸuyla kabul edildi.

SPOR AKADEMÄ°SÄ° VE SPOR HASTANESÄ° YAPILACAK

BÃ¶ylece arazi Ã¼zerinde, "kentsel ve bÃ¶lgesel bÃ¼yÃ¼k spor alanÄ±" olarak belirlenmiÅŸ parselde, spor akademisi ve spor hastanesi yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ oldu.

Konu Ä°BB Meclis oturumunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada meclis Ã¼yeleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. CHP Grubunun ret oyu verdiÄŸi konu hakkÄ±nda konuÅŸan CHP'li Meclis Ãœyesi HÃ¼seyin SaÄŸ, "Tabiat varlÄ±klarÄ± komisyonu bir Ã¶yle, bir bÃ¶yle karar veriyor ve Ä°stanbul'un imarÄ±nÄ± bunlar yÃ¶netiyor. HalkÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± spor alanÄ± ÅŸimdi Ã¶zel spor hastanesi oluyor. Ä°htiyaÃ§ varsa kamu yapsÄ±n spor hastanesini." dedi.

"Ä°STANBUL'A BÄ°R SPOR HASTANESÄ° KAZANDIRILIYOR"

SaÄŸ'Ä±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na cevap veren Ä°mar ve BayÄ±ndÄ±rlÄ±k Komisyonu BaÅŸkanÄ± Hadi Diler ise sÃ¶z konusu parsel Ã¼zerinde emsalin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

"Meri plan yÃ¶nÃ¼nde baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda emsal artÄ±ÅŸÄ± deÄŸil azalmasÄ± var" diyen Diler, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Burada, bir spor hastanesi yapÄ±lacak. Ä°stanbulâ€™da sporcularÄ±n gidebileceÄŸi spor hastalÄ±klarÄ±na Ã§are aranacak bir hastane olacak. AdÄ± geÃ§en firma veya baÅŸka bir ÅŸirket olabilir. Bizim buradaki teÅŸvikimiz, Ä°stanbul'a bir spor hastanesini kazandÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r."Â Â