Hollanda'da TÃ¼rklere Ä°slamofobik tehdit mektubu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, komÅŸu iki TÃ¼rk ailenin evinin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda, MÃ¼slÃ¼manlara hakaret iÃ§eren bir not ile gamalÄ± haÃ§ bulundu.
KÄ±rmÄ±zÄ± boya ile karalanmÄ±ÅŸ giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunan notta, "EÄŸer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" ve "Kanser MÃ¼slÃ¼man geber" ifadeleri yer aldÄ±.
BÃ¶lge polisi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Wendy Boudewijn, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aile tarafÄ±ndan yapÄ±lan ÅŸikayet Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±yÄ± kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na dair henÃ¼z bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 7 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Kanada, anti-damping vergisi koyarak ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle ABD'yi, DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (DTÃ–) ÅŸikayet etti.
Hint makamlarÄ±nÄ±n geÃ§en hafta iptal ettiÄŸi fÃ¼ze sipariÅŸini Netanyahu'nun Yeni Delhi ziyareti Ã¶ncesinde yeniden gÃ¶zden geÃ§irdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Orissa eyaletinde bir baba, kasabada okuyan Ã§ocuklarÄ± daha sÄ±k kÃ¶ylerine gelebilsin diye 2 yÄ±l boyunca gÃ¼nde 8 saat kazma kÃ¼rekle 8 kilometre yol inÅŸa etti
Afganistan'da geÃ§en yÄ±l hÃ¼kÃ¼metle barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan Hizb-i Ä°slami Partisi'nin tutuklu Ã¼yeleri, Afgan hÃ¼kÃ¼metinin kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent Kabil'de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
MaaÅŸlarÄ±nÄ±n IKBY tarafÄ±ndan kesintili ve zamanÄ±nda Ã¶denmediÄŸinden yakÄ±nan Ã¶ÄŸretmenler, kayÄ±tlarÄ±nÄ±n BaÄŸdat'a alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti
Ä°ki doktorun fidye iÃ§in kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± sÃ¼resiz grev kararÄ± alÄ±ndÄ±
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini: Ä°ran NÃ¼kleer AnlaÅŸmasÄ±'na iliÅŸkin, "AB, anlaÅŸmalarÄ±n tam ve etkin biÃ§imde uygulanmasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir." dedi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in sembol meydanlarÄ±ndan Vendome'daki lÃ¼ks bir otelden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon avro deÄŸerinde takÄ± ve mÃ¼cevher Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Macaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Janos Ader, Ã¼lkede genel seÃ§imlerin 8 Nisan'da dÃ¼zenleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
KÄ±zÄ±ldenizâ€™de bir balÄ±kÃ§Ä± teknesine yapÄ±lan operasyonda yÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi
Ä°ngiltere, Ekvator hÃ¼kÃ¼metinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assangeâ€™a diplomatik statÃ¼ verilmesi talebini geri Ã§evirdi.
Ä°srail ordusu Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce vurarak ÅŸehit ettiÄŸi Filistinli aktivist Guneymatâ€™Ä±n Ã¼zerine devrilen askeri aracÄ±n masrafÄ±nÄ± almak iÃ§in ailesinden 27 bin dolar tazminat talebinde bulundu.
Polisario Cephesi Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, 2018 Afrika Race Rallisi iÃ§in kendilerinden izin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmesi, Fas'Ä±n "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi" olarak nitelenen BatÄ± Sahra meselesini yeniden gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.
Hollanda'nÄ±n Zaandam kentindeki TÃ¼rk ailelerin evine Ä°slamofobik ifadeler iÃ§eren tehdit mektubu bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yunanistan'da, BatÄ± Trakya MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ±yla ilgili durumlarda Ä°slami kurallarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Yunanistan Medeni Hukukunun da kullanÄ±lmasÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan yasal dÃ¼zenlemeye tepkiler bÃ¼yÃ¼yor.