13:11, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Hollanda'da TÃ¼rklere Ä°slamofobik tehdit mektubu





Hollanda'nÄ±n Zaandam kentindeki TÃ¼rk ailelerin evine Ä°slamofobik ifadeler iÃ§eren tehdit mektubu bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, komÅŸu iki TÃ¼rk ailenin evinin giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda, MÃ¼slÃ¼manlara hakaret iÃ§eren bir not ile gamalÄ± haÃ§ bulundu. KÄ±rmÄ±zÄ± boya ile karalanmÄ±ÅŸ giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunan notta, "EÄŸer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" ve "Kanser MÃ¼slÃ¼man geber" ifadeleri yer aldÄ±. BÃ¶lge polisi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Wendy Boudewijn, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aile tarafÄ±ndan yapÄ±lan ÅŸikayet Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±yÄ± kimin yaptÄ±ÄŸÄ±na dair henÃ¼z bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.