Fas'Ä±n 'kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi' BatÄ± Sahra | GRAFÄ°K

Fas'Ä±n gÃ¼neyindekiÂ BatÄ± SahraÂ bÃ¶lgesinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden Polisario Cephesi Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n geÃ§en gÃ¼nlerde 2018Â Afrika Race Rallisi'ni tehdit etmesi gÃ¶zlerin yeniden bu bÃ¶lgeye Ã§evrilmesine neden oldu.
Polisario Cephesi, Fas'Ä±n Moritanya ve Cezayir sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan BatÄ± Sahra'dan geÃ§en 2018 Afrika Race Rallisi iÃ§in kendilerinden izin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Ã–rgÃ¼tten geÃ§en hafta yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2 Ocak'ta Fas'Ä±n Nador kentinden baÅŸlayÄ±p 14 Ocak'ta Senegal'in baÅŸkenti Dakar'da sona ermesi planlanan ralliyle ilgili organizatÃ¶rlerin kendilerinden izin almadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle BatÄ± Sahra'dan geÃ§iÅŸlere mÃ¼saade edilmeyeceÄŸi belirtildi.
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Polisario Cephesi'nin bu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Fas Daimi Temsilcisi Ã–mer Hilal, bÃ¶lgede tehlikeli geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Polisario Cephesi, 3 Ocak'tan bu yana BM'nin kontrolÃ¼ndeki tampon bÃ¶lgede bulunan Kerkerat kentinde boy gÃ¶stererek provokasyon yapÄ±yor. 1991'de yapÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na sadÄ±k kalÄ±nmasÄ±nÄ± ve Polisario Cephesi'ne baÄŸlÄ± unsurlarÄ±n bÃ¶lgeden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± talep ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BÃ¶lgede yaÅŸanan tehlikeli geliÅŸmelerden dolayÄ± derin endiÅŸe duyuyorum. TaraflarÄ±, sivillerin ve ticari faaliyetlerin engellenmemesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§aba gÃ¶stermeye davet ediyorum." diyerek gerginliÄŸin yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
10'uncu yÃ¼zyÄ±ldan itibaren Arap YarÄ±madasÄ±'ndan gelen MÃ¼slÃ¼man Arap nÃ¼fusun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Sahra, Fransa ve Ä°spanya'nÄ±n iÅŸgaline kadar yerel yÃ¶neticiler tarafÄ±ndan Fas KrallÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± olarak yÃ¶netildi.
Ä°spanya tarafÄ±ndan 1884 yÄ±lÄ±nda sÃ¶mÃ¼rgeleÅŸtirilen bÃ¶lgede yaÅŸayan yerel halka Sahra Ã‡Ã¶lÃ¼ne istinaden Sahraviyyun (SahralÄ±lar) halkÄ± deniliyor.
Ã‡Ã¶l kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ikliminin etkin olduÄŸu bÃ¶lgede yaÅŸayan SahralÄ±lar, komÅŸu Ã¼lkelerde olduÄŸu gibi etnik kÃ¶ken olarak Arap ve Amaziglerden oluÅŸuyor.
BatÄ± Sahra bÃ¶lgesiyle beraber Fas'Ä±n kuzey kesimini de sÃ¶mÃ¼rgeleÅŸtiren Ä°spanya, 1934 yÄ±lÄ±nda "Ä°spanya SahrasÄ±" adÄ±yla bÃ¶lgeyi kendine baÄŸlÄ± bir vilayet ilan ettiÄŸini duyurdu.
Ä°spanya sÃ¶mÃ¼rgesine karÅŸÄ± 1970'te baÅŸlayan ayaklanmalar, 3 yÄ±l sonra Mustafa Seyyid Ã¶nderliÄŸinde Polisario Cephesi'nin kurulmasÄ± ile yeni bir sÃ¼rece evrildi. SÃ¶mÃ¼rgecileri bÃ¶lgeden Ã§Ä±karmak iÃ§in baÅŸlayan isyan, Polisario Cephesi'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k talebi ve silahlÄ± mÃ¼cadelesiyle devam etti.
BatÄ± Sahra halkÄ±nÄ± temsil ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Polisario Cephesi, bÃ¶lgenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ilk fÄ±rsatÄ± UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'nda elde etti. 1975 yÄ±lÄ±nda toplanan UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, BatÄ± Sahra halkÄ±nÄ±n "kendi kaderini tayin etme hakkÄ±" olduÄŸunu ilan etti.
UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'nÄ±n kararÄ± Ã¼zerine Ä°spanya, bÃ¶lgede referandum yapmayÄ± Ã¶nerdi ve Ã§Ä±kacak sonuca baÄŸlÄ± kalacaÄŸÄ±nÄ± taahhÃ¼t etti. Referandum kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¶nemin Fas KralÄ± 2'nci Hasan, yÃ¼z binlerce FaslÄ±nÄ±n bÃ¶lgeye girmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§an "YeÅŸil YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ" emrini verdi.
Bunun Ã¼zerine referandumdan vazgeÃ§en Ä°spanya, KasÄ±m 1975'te Moritanya ve Fas ile Madrid UzlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalayarak BatÄ± Sahra topraklarÄ±nÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°spanya'nÄ±n istemeden de olsa bÃ¶lgeden Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan, BatÄ± Sahra'nÄ±n Fas ile Moritanya arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etmeyen Polisario Cephesi, iki Ã¼lkeye karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele baÅŸlattÄ±.
Fas bÃ¶lgenin sÃ¶mÃ¼rgecilerden Ã¶nce de kendi topraÄŸÄ± olduÄŸunu iddia ederek, BatÄ± Sahra'nÄ±n kendisine ait olduÄŸu konusunda geri adÄ±m atmadÄ±. Bu geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±rken Polisario Cephesi, 1976'da siyasi bir hamle yaparak "Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti"ni (SADR) ilan etti.
Ã–te yandan Moritanya da 1979 yÄ±lÄ±nda Ä°spanyaâ€™nÄ±n kendisine terk ettiÄŸi topraklardan Fas lehine Ã§Ä±kma kararÄ± aldÄ±. Moritanya'nÄ±n bu kararÄ±na raÄŸmen Polisario Cephesi, Fas'a karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadeleyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
BM ara buluculuÄŸunda 1991'de varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.
AteÅŸkesin hemen ardÄ±ndan, BM GÃ¼venlik Konseyi'nin 690 sayÄ±lÄ± kararÄ± doÄŸrultusunda BM BatÄ± Sahra'da Referandum Misyonu (MINURSO) kuruldu.
Taraflar arasÄ±nda referanduma kimlerin katÄ±lacaÄŸÄ± ile ilgili anlaÅŸmaya varÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in referandum ÅŸimdiye kadar gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.
Fas yÃ¶netimi 100 bini Polisario Cephesi'nin kontrolÃ¼ altÄ±nda bulunan bÃ¶lgelerde olmak Ã¼zere toplam 600 bin nÃ¼fuslu BatÄ± Sahra'da, halkÄ±n tamamÄ±nÄ±n referanduma katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. Polisario Cephesi ise "YeÅŸil YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ" ile Sahra bÃ¶lgesine yerleÅŸen FaslÄ±larÄ±n referanduma katÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.
SADR, 1984 yÄ±lÄ±nda Afrika BirliÄŸi'ne tam Ã¼ye olsa da BM tarafÄ±ndan tanÄ±nmÄ±yor. SADR'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¶re, Ã§oÄŸunluÄŸu Afrika ve GÃ¼ney Amerika'dan toplam 45 Ã¼lke SADR hÃ¼kÃ¼metini tanÄ±yor. Fas resmi kaynaklarÄ±na gÃ¶re ise SADR, 34 Ã¼lke tarafÄ±ndan tanÄ±nÄ±yor.
Fas yÃ¶netiminin dÄ±ÅŸ politikasÄ± yÄ±llardÄ±r BatÄ± Sahra sorunu ekseninde ÅŸekilleniyor. Polisario Cephesi'ne verilen uluslararasÄ± desteÄŸi kesmeye Ã§alÄ±ÅŸan Fas, tÃ¼m dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± bu sorununun "gÃ¶lgesi" altÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
BaÅŸka bir tabirle BatÄ± Sahra, Fas'Ä±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgi" olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â
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Polisario Cephesi Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, 2018 Afrika Race Rallisi iÃ§in kendilerinden izin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmesi, Fas'Ä±n "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi" olarak nitelenen BatÄ± Sahra meselesini yeniden gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.
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