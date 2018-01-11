Ä°TO, her tÃ¼rlÃ¼ bilgiyi tek bir ofiste vermeye baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± (Ä°TO), dÄ±ÅŸ ticaret, teÅŸvik, destek, ruhsat, istihdam ve vergi gibi mevzuatÄ± ilgilendiren her tÃ¼rlÃ¼ bilgiyi tek bir ofiste vermeye baÅŸladÄ±.
Ä°TO'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, oda, Ã¼yelerine ticari danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetini tek ofis Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda verecek. Ä°TO Bilgilendirme Merkezi adÄ±yla kurulan ofiste, oda Ã¼yeleri ÅŸirketleriyle ilgili dÄ±ÅŸ ticaret, teÅŸvik, destek, ruhsat, vergi, istihdam gibi bilgileri, birden fazla yere gitmeden tek bir adreste alabilecek.
Ofiste odanÄ±n sunduÄŸu hizmetler de uzmanlar tarafÄ±ndan bire bir aktarÄ±lacak. AyrÄ±ca, ilgili bakanlÄ±k ve diÄŸer kamu kurumlarÄ±nÄ±n sunduÄŸu imkanlar anlatÄ±lacak, ilgili kurum ve kuruluÅŸlarla iletiÅŸimde kÃ¶prÃ¼ gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼lecek.
Ä°TO BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk Oran, konuya iliÅŸkin deÄŸerlendirmesinde, EminÃ¶nÃ¼ Merkez Bina'da yer alacak Ä°TO Bilgilendirme Merkezi'nin, oda Ã¼yelerinin ticarette en yakÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m ortaÄŸÄ± olmasÄ±nÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ä°TO'ya danÄ±ÅŸan, ticari hayatÄ±ndaki her tÃ¼rlÃ¼ faaliyet iÃ§in en kestirme yolu Ã¶ÄŸrenecek. Ä°TO Bilgilendirme Merkezi'nde Ã¼yelerimize tek bir ofis Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda ticari danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti vermeye baÅŸlÄ±yoruz. Ãœyelerimiz yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmede soracak, Ä°TO Bilgilendirme Merkezi'nde alanÄ±nda ihtisaslaÅŸmÄ±ÅŸ uzmanÄ±mÄ±zdan anÄ±nda cevaplarÄ± alacak. Devlet destek ve teÅŸvik sisteminin iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda bilinirliÄŸini ne kadar artÄ±rÄ±rsak, yararlanma oranÄ± da o kadar artacaktÄ±r. TÃ¼m yatÄ±rÄ±mcÄ±lara doÄŸru ve tatmin edici bilgilendirme ve yÃ¶nlendirme yapacaÄŸÄ±z. YatÄ±rÄ±m teÅŸvikleri, KOSGEB destekleri, ihracat programlarÄ±, istihdam teÅŸvikleri, Ar-Ge teÅŸvikleri ve diÄŸer tÃ¼m destek programlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda yer alacak."
Ä°TO Bilgilendirme Merkezi'nin oda Ã¼yelerinin toplu olarak faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi organize sanayi bÃ¶lgeleri, sanayi siteleri ve kooperatif gibi bÃ¶lgelerde de programlar dÃ¼zenleyeceÄŸini bildiren Oran, "Buralarda gerek bire bir danÄ±ÅŸmanlÄ±k gerekse de belirli konularda eÄŸitim programlarÄ± organize edeceÄŸiz. BÃ¶ylelikle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± bizzat Ã¼yemizin ayaÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ olacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
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Ä°TO, Ã¼yelerine ticari danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetini tek ofis Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda verecek
KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde dÃ¼zenlenecek, TÃ¼rk-Yemen Ä°ÅŸ Forumu'na dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde yatÄ±rÄ±m yapan 150'den fazla Yemenli iÅŸ adamÄ± katÄ±lacak
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â€˜â€™Bitcoinâ€™le maaÅŸ Ã¶demesi yapÄ±labilecek mi, bu para internet alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde mi geÃ§erli olabilecek, bu gibi sorulara cevap verebilmek iÃ§in mevzuattaki boÅŸluklar doldurulmalÄ±â€™â€™ diyen Prof. HelvacÄ±, Miras Hukuku kapsamÄ±nda da Bitcoinâ€™le ilgili hukuki zeminin hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekti.
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