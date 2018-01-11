GÃ¼ncelleme: 13:45, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Vali'den Avrupa ÅŸampiyonuna temizlik yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡ankÄ±rÄ± Valisi Hamdi Bilge AktaÅŸ,Â GenÃ§lik Hizmetleri ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ±Â Kamp EÄŸitim Merkezi'ndetemizlikÂ yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilenÂ Avrupa ÅŸampiyonu iÅŸitme engelli milli gÃ¼reÅŸÃ§i Seyfullah KaradenizÂ ile aÄŸabeyi Seyfettin Karadeniz ile makamÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

AktaÅŸ, gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n moral bozan bir haber aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YÃ¶neticisi olduÄŸu ilde Avrupa ÅŸampiyonunun Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne tanÄ±k olduklarÄ±nÄ± dile getiren AktaÅŸ, "Biz de bunu basÄ±n yoluyla Ã¶ÄŸrenmiÅŸ olduk. Kendisinin olumsuz ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±yla ilgili birtakÄ±m bilgiler geldi. Bu, gÃ¶rsel olarak da medyaya yansÄ±dÄ±, ulusal medyada da yer aldÄ±. Ä°limizin bu ÅŸekilde anÄ±lmasÄ± tabii bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r." dedi.

Konunun daha Ã¶nceden kendisine intikal etmemesinden dolayÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu vurgulayan AktaÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Tabii Ã¶nceden bilgimiz olsaydÄ± daha farklÄ± bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§inde olunabilirdi. Bu konu medyaya ve bize yansÄ±dÄ±ktan sonra GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan bir mÃ¼fettiÅŸ gÃ¶revlendirildi. Kendisi ilimize gelmek Ã¼zeredir. Geldikten sonra bu konuyla ilgili incelemeyi yapacak. EÄŸer bir ihmal, kusur varsa bununla ilgili gereken yapÄ±lÄ±r. Biz de acilen Ã¶nlem olarak bugÃ¼n bu kardeÅŸimizi bulunduÄŸu yerden alÄ±p baÅŸka bir yerde gÃ¶rev almasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. UmarÄ±m bu konu Ã‡ankÄ±rÄ±'mÄ±zla ilgili olumsuz bir algÄ± oluÅŸturmaz Ã§Ã¼nkÃ¼ bunun Ã‡ankÄ±rÄ± ile bir ilgisi yok. Talihsiz bir olaydÄ±r."

Milli sporcunun aÄŸabeyi Seyfettin Karadeniz de gÃ¶revlendirilen mÃ¼fettiÅŸlere dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini aktaracaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kendisinin de iÅŸitme engelli milli gÃ¼reÅŸÃ§i olduÄŸunu, birÃ§ok uluslararasÄ± baÅŸarÄ±lara imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Karadeniz, "KardeÅŸimin bÃ¶yle bir olaya maruz kalmasÄ± beni vicdanen rahatsÄ±z etti. Ben yapÄ±lan muamelenin haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± haykÄ±rdÄ±m. Ä°nÅŸallah olumlu sonuÃ§ Ã§Ä±kar." diye konuÅŸtu.