13:53, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

DiyarbakÄ±r'da 2017 yÄ±lÄ±nda 44 bombalÄ± araÃ§ ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r Valisi Hasan Basri GÃ¼zeloÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Halis Zafer KoÃ§, Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tacettin Aslan, Ä°l Jandarma KotumanÄ± TuÄŸgeneral Ali Demir'in katÄ±lÄ±mÄ±yla, 2017 yÄ±lÄ± genel gÃ¼venlik deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda terÃ¶r operasyonlarÄ±, uyuÅŸturcuyla mÃ¼cadele, gÃ¼venlik alanÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± anlatan Vali GÃ¼zeloÄŸlu, bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan 44 motorlu aracÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini sÃ¶yledi. Ele geÃ§irilen bu araÃ§larÄ±n DiyarbakÄ±r ve Ã¼lke genelinde eylem amaÃ§lÄ± kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan araÃ§lar olduÄŸunu ifade eden Vali GÃ¼zeloÄŸlu, ÅŸÃ¶yle dedi:

"ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok baÅŸarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla bunlar yakalandÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda bÃ¶ylesi ihanet eyleminin yaÅŸanmamasÄ±na dÃ¶nÃ¼k Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± elde edildi. Bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z devam edecektir. DiyarbakÄ±r'Ä±n geneliyle ilgili bÃ¼tÃ¼n deÄŸerlendirmeler gÃ¶stermektedir ki, 2017 yÄ±lÄ±nda her kÃ¶ÅŸesine bu anlamda, geÃ§miÅŸteki algÄ±larÄ± uyuÅŸturucudan terÃ¶re kadar kullanÄ±lan her bÃ¶lgesine devletimiz hakimdir ve kontrolÃ¼ elindedir."

"TERÃ–R OPERASYONLARININ ORANI Ã–NCEKÄ° YILA GÃ–RE YÃœZDE 378 ARTTI"

GeÃ§en yÄ±l iÃ§erisinde Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyonlarla terÃ¶rle mÃ¼cadelede bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde edildiÄŸini kaydeden Vali GÃ¼zeloÄŸlu, 2016 yÄ±lÄ±nda 973 olan operasyon sayÄ±sÄ±nÄ±n 2017 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 378'lik bir artÄ±ÅŸla 3 bin 677'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Polis ve jandarma ekiplerinin geÃ§en yÄ±l yaptÄ±klarÄ± operasyonlarda 98 PKK'lÄ±nÄ±n etkesiz hale getirildiÄŸini ifade eden GÃ¼zeloÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"2017 yÄ±lÄ± polis ve jandarma sorumluluk bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 74'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 19'u saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere toplam 98 PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Bu Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± arasÄ±nda, sÃ¶zde orta saha sorumlusu, orta saha muhaberecisi, Åženyayla alan sorumlusu, Åženyayla YJA-Star (TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n kadÄ±n kolu) sorumlusu, Åženyayla alanÄ±nda sorumlu dÃ¼zeyde faaliyet yÃ¼rÃ¼ten ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n gri renkli arananlar listesinde yer alan terÃ¶ristler de bulunmaktadÄ±r. AyrÄ±ca bu operasyonlarda terÃ¶ristlerce kullanÄ±lan 280 sÄ±ÄŸÄ±nak, 50 adet doÄŸal maÄŸara ve 21 avcÄ± boy Ã§ukuru tespit edilmeye mÃ¼teakip tahrip edilerek kullanÄ±lamaz hale getirilmiÅŸtir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca, yaÄŸmalanma sonrasÄ±nda bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ± eylemlerinde kullanÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 44 motorlu taÅŸÄ±t ele geÃ§irilmiÅŸtir. 3 bin 999 ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup; bunlardan 643'Ã¼ tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r."

"PKK SORUÅžTURMASINDA 523 KAMU Ã‡ALIÅžANI Ä°HRAÃ‡ EDÄ°LDÄ°"

Vali GÃ¼zeloÄŸlu, 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde PKK/KCK ve diÄŸer terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile ilgili olarak kamu kurumlarÄ±nda yapÄ±lan idari soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r'daki kamu kurumlarÄ±ndan 473 personel hakkÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"YÄ±l iÃ§erisinde toplam 523 personel kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edildi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yapÄ±lan soruÅŸturmalar neticesinde ilimizde gÃ¶revden alÄ±nan Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yerine gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Belediyelerde gÃ¶revli olup terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle irtibatlÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen personele yÃ¶nelik olarak yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda; Ä°limiz genelinde 497 mahalli idareler personeli kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilmiÅŸ olup bunlardan 185 tanesi 2016 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 677 sayÄ±lÄ± KHK ile 312 tanesi ise 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan 692 sayÄ±lÄ± KHK ile kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilmiÅŸlerdir."

"2 BÄ°N 301 FETÃ– MUNSUBU PERSONEL KAMU GÃ–REVÄ°NDEN Ä°HRAÃ‡ EDÄ°LMÄ°Åž"

15 Temmuz darbesi giriÅŸiminin ardÄ±ndan DiyarbakÄ±r'da FETÃ– mensuplarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar hakkÄ±nda da bilgi veren Vali Hasan Basri GÃ¼zeloÄŸlu, 2 bin 301 kiÅŸi kamu gÃ¶revlisinin ihraÃ§ edildiÄŸini de dile getirerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile ilgili yapÄ±lan idari soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ilimiz kurumlarÄ±ndan toplam 639 personel hakkÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri uygulanmÄ±ÅŸ, yÄ±l iÃ§erisinde 444 personel kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilmiÅŸtir. 15 Temmuz 2016 hain darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan devletimizi ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan FETÃ–'nÃ¼n ÅŸer odaklarÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar yapÄ±lan mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ilimiz kurumlarÄ±ndan FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile ilgili yapÄ±lan idari soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 3 bin 267 personel hakkÄ±nda idari iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ, bunlardan 2 bin 301 personel kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edilmiÅŸ, 966 personelin ise idari soruÅŸturmalarÄ± halen devam etmekte olup gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbirleri devam etmektedir."

"PKK VE FETÃ–'NÃœN FÄ°NANS KAYNAKLAR KURUTULDU"

Vali GÃ¼zeloÄŸlu, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin PKK ve FETÃ–'nÃ¼n finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenledikleri operasyonlarda, Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde edildiÄŸini ifade ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirilen 3 terÃ¶ristin Ã¼zerinden elde edilen Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlarÄ±n incelenmesi neticesinde PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca, terÃ¶rizmin finansmanÄ± baÄŸlamÄ±nda, insan gÃ¼cÃ¼, silah, mÃ¼himmat, erzak, yaÅŸam ve giyim malzemelerinin temini ile terÃ¶rist eylemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirilebilmesi maksadÄ±yla, bazÄ± ÅŸahÄ±s ve ÅŸirketlerden 9 milyon 124 bin TL, 474 bin 900 dolar ve 50 bin euro para alÄ±nmasÄ± ya da anÄ±lan ÅŸahÄ±s ve ÅŸirketlerce PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±na yardÄ±mda bulunulmasÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, davet edilerek Ã§aÄŸÄ±rÄ±lan 65 ÅŸahÄ±s, ÅŸirket ÅŸÃ¼phelisinden 14 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸ, 11'i adli kontrol ÅŸartÄ±yla olmak Ã¼zere 51 ÅŸahÄ±s serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca PKK'nÄ±n finans kaynaklarÄ±yla ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 5 ÅŸirketin FETÃ–'nÃ¼n finans kaynaklarÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 11 ÅŸirketin mal varlÄ±klarÄ± ile ÅŸirket yÃ¶netimlerine denetim kayyumu atanmasÄ± sonrasÄ±nda, terÃ¶rizmin finansmanÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi konusunda etkili ve baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde edilmiÅŸtir."

"UYUÅžTURUCU EKÄ°M ALANLARI YÃœZDE 90 ORANINDA AZALDI"

Vali GÃ¼zeloÄŸlu, polis ve jandarma ekiplerinin uyuÅŸturcuyla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri operasyonlarla uyuÅŸturucu ekim alanÄ±nda yÃ¼zde 90 oranÄ±nda bir azalma olduÄŸunu da ifade ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GÃ¼venlik kuvvetlerimizin 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde uyuÅŸturucu madde ticareti yapan ÅŸahÄ±s veya organizasyonlara yÃ¶nelik olarak yapÄ±lan operasyonlar kapsamÄ±nda, 7 milyon 772 bin 77 kÃ¶k kenevir bitkisi, 47 bin 48 kilo kubar esrar, 72 bin 247 kilo toz esrar maddesi ile Ã§eÅŸitli miktarlarda eroin, kokain, metamfetamin, ecstasy, sentetik ecza gibi uyuÅŸturucu maddeler ele geÃ§irilmiÅŸtir. GÃ¼venlik kuvvetlerimizce yapÄ±lan operasyonlarda ele geÃ§irilen uyuÅŸturucu maddelerin piyasa deÄŸeri 3 milyar 820 milyon 140 bin 875 liradÄ±r. AyrÄ±ca bu operasyonlarda 2 bin 96 ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup; bunlardan 531'i tutuklanmÄ±ÅŸ, 214'Ã¼ adli kontrol ÅŸartÄ±yla olmak Ã¼zere bin 565'i serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde ele geÃ§irilen kenevir bitkilerinin 4 bin 843 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alana ekildiÄŸi 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde bu alanÄ±n 504 dÃ¶nÃ¼me dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilmiÅŸ, kenevir ekimi yapÄ±lan bÃ¶lgelerde 2016 yÄ±lÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 90 oranÄ±nda azalma meydana geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. UyuÅŸturucu yakalanmasÄ± oranÄ± da geÃ§en yÄ±la gÃ¶re Ã§ok ciddi bir artÄ±ÅŸ saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r."

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