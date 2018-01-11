İngiltere'den Ekvador'a 'Assange' reddi

İngiliz hükümeti, Ekvador'un Assange’a İngiltere’de diplomatik statü verilmesi talebini reddetti.
İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ekvador hükümetinin geçtiğimiz günlerde Assange’a İngiltere’de diplomatik statü verilmesini talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini bildirdi.
Ekvador ile bu konuda herhangi bir görüşme sürdürmediklerini belirten Sözcü, “Ekvador bu sorunun çözüm yolunun Julian Assange’ın adaletle yüzleşmek için büyükelçiliği terk etmesi olduğunu biliyor.” ifadesini kullandı.
İsveç’te Assange hakkındaki tecavüz iddialarını içeren dava mayıs ayında düşürülmüştü.
45 yaşındaki Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.
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