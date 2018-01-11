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19:38, 11 Ocak 2018 Perşembe
Avrupa
Güncelleme: 13:59, 11 Ocak 2018 Perşembe

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İngiltere'den Ekvador'a 'Assange' reddi
İngiltere'den Ekvador'a 'Assange' reddi

İngiltere, Ekvator hükümetinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assange’a diplomatik statü verilmesi talebini geri çevirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiliz hükümeti, Ekvador'un Assange’a İngiltere’de diplomatik statü verilmesi talebini reddetti.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ekvador hükümetinin geçtiğimiz günlerde Assange’a İngiltere’de diplomatik statü verilmesini talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini bildirdi.

Ekvador ile bu konuda herhangi bir görüşme sürdürmediklerini belirten Sözcü, “Ekvador bu sorunun çözüm yolunun Julian Assange’ın adaletle yüzleşmek için büyükelçiliği terk etmesi olduğunu biliyor.” ifadesini kullandı.

İsveç’te Assange hakkındaki tecavüz iddialarını içeren dava mayıs ayında düşürülmüştü.

45 yaşındaki Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.



İlgili Konular Assange ekvator İngiltere
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