Güncelleme: 13:59, 11 Ocak 2018 Perşembe

İngiltere'den Ekvador'a 'Assange' reddi





İngiltere, Ekvator hükümetinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assange’a diplomatik statü verilmesi talebini geri çevirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiliz hükümeti, Ekvador'un Assange’a İngiltere’de diplomatik statü verilmesi talebini reddetti.



İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ekvador hükümetinin geçtiğimiz günlerde Assange’a İngiltere’de diplomatik statü verilmesini talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini bildirdi. Ekvador ile bu konuda herhangi bir görüşme sürdürmediklerini belirten Sözcü, “Ekvador bu sorunun çözüm yolunun Julian Assange’ın adaletle yüzleşmek için büyükelçiliği terk etmesi olduğunu biliyor.” ifadesini kullandı. İsveç’te Assange hakkındaki tecavüz iddialarını içeren dava mayıs ayında düşürülmüştü. 45 yaşındaki Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

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