14:18, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

KÄ±zÄ±ldeniz'de uyuÅŸturucu operasyonu





KÄ±zÄ±ldenizâ€™de bir balÄ±kÃ§Ä± teknesine yapÄ±lan operasyonda yÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Temir er-Rifai, bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren sahil gÃ¼venlik birliklerinin KÄ±zÄ±ldenizâ€™de MÄ±sÄ±r karasularÄ±nda bir balÄ±kÃ§Ä± teknesine operasyon yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve teknede yÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucu maddenin ele geÃ§irildiÄŸini duyurdu. Yetkililer tarafÄ±ndan imha edildiÄŸi belirtilen uyuÅŸturucunun tÃ¼rÃ¼ hakkÄ±nda bilgi verilmedi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca Kuzey Sinaâ€™da 3â€™Ã¼ncÃ¼ Ordu birlikleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyonlarda Ã§ok miktarda patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irilerek imha edildiÄŸi bildirildi. MÄ±sÄ±râ€™da Ã¶zellikle esrar Ã§ok yaygÄ±n bir ÅŸekilde tÃ¼ketiliyor. SÃ¶z konusu uyuÅŸturucuya rahat bir ÅŸekilde ulaÅŸabilen MÄ±sÄ±rlÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lar, genelde nargile ile veya sigaraya sararak iÃ§iyor. Â

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