14:28, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Macaristan'da genel seÃ§imler 8 Nisan'da yapÄ±lacak





Macaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Janos Ader, Ã¼lkede genel seÃ§imlerin 8 Nisan'da dÃ¼zenleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Macaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Janos Ader, Macar halkÄ±nÄ±n 1990 yÄ±lÄ±ndan beri 8'inci kez Ã¶zgÃ¼r iradeleri ile Ã¼lkeyi kimin yÃ¶neteceÄŸine karar vereceÄŸini belirtti. Macaristan'Ä±n 5'inci CumhurbaÅŸkanÄ± Ader, anayasanÄ±n kendisine verdiÄŸi yetki kapsamÄ±nda "2018 genel parlamento seÃ§imlerinin tarihini 8 Nisan olarak belirlediÄŸini" bildirdi. Ãœlkede seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n resmi olarak 17 Åžubat'ta baÅŸlamasÄ± bekleniyor. YaklaÅŸÄ±k 10 milyon nÃ¼fuslu Ã¼lkede 8 milyona yakÄ±n seÃ§men bulunuyor.

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