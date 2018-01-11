14:44, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

DiyarbakÄ±r'da taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin kadro sevinci

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'da kadroya geÃ§mek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÅŸ yerlerine baÅŸvuru yapan taÅŸeron iÅŸÃ§iler kendilerine bu imkanÄ± saÄŸlayan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r etti.

Merkez YeniÅŸehir ilÃ§esindeki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen iÅŸÃ§iler, "Emperyalizmin korkusu, dÃ¼nya halklarÄ±nÄ±n umudu, bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼k lideri, kadromuzu veren SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z teÅŸekkÃ¼rler" yazÄ±lÄ± pankart aÃ§tÄ±.

Ä°ÅŸÃ§iler adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Ã–z BÃ¼ro Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet AkÃ¼zÃ¼m, TÃ¼rkiye'de son yÄ±llarÄ±n en Ã¶nemli sorunu haline gelen ve Ã¼lkenin kanayan yarasÄ± olan taÅŸeron meselesine son noktayÄ± koyan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a taÅŸeron Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlar ve aileleri adÄ±na teÅŸekkÃ¼rÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

"TÃ¼rkiye'de ciddi anlamda bÃ¼yÃ¼k bir reformu gerÃ§ekleÅŸtiren ve 1 milyon 20 bin kiÅŸiye tek seferde kadro veren kÄ±ymetli CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ve ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz." ifadesini kullanan AkÃ¼zÃ¼m, 15 Temmuz 2016'da gerÃ§ekleÅŸtirilen hain darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rkiye'de taÅŸeron Ã§alÄ±ÅŸanlar olarak Ã¼lkenin, milletin ve Ä°slam aleminin bekasÄ± uÄŸruna nasÄ±l meydanlarda nÃ¶bet tuttularsa bundan sonraki sÃ¼reÃ§lerde de yine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kadro sÃ¼recinde kapsam dÄ±ÅŸÄ± kalan KÄ°T'lerde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n da bu kapsama alÄ±nmasÄ±nÄ± umut ettiklerini dile getiren AkÃ¼zÃ¼m, her zaman "hakkÄ± savunmak onurumuz, emeÄŸe sadakat ÅŸerefimizdir" ilkesiyle Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yanÄ±nda olacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

AkÃ¼zÃ¼m, bu sÃ¼recin tÃ¼m taÅŸeron Ã§alÄ±ÅŸanlara, DiyarbakÄ±r'a, bÃ¶lgeye, Ã¼lkeye ve Ã¼lke insanÄ±na hayÄ±rlÄ± sonuÃ§lar getirmesini temennisini ifade etti.

Â