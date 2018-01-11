ErdoÄŸan: MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'na 'ifadeye gitmeyeceksin' dedim

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 43. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ãœlkemizin her yerinde, ihtiyaÃ§ duyulan yerlerde muhtarlÄ±k binalarÄ± yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±k." dedi.
Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 43. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ãœlkemizin her yerinde, ihtiyaÃ§ duyulan yerlerde muhtarlÄ±k binalarÄ± yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±k." dedi.Â
MuhtarlÄ±klarÄ±n nÃ¼fus ve alan olarak bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri konusunda dÃ¼zenlemeye gidilmesi gerektiÄŸini belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"25-30 bin nÃ¼fuslu mahalledeki bir muhtarÄ±n herkese ulaÅŸmasÄ±, her meseleyle ilgilenmesi elbette mÃ¼mkÃ¼n olmaz. Bunun iÃ§in 2019'da yeni yÃ¶netim sistemine geÃ§erken, muhtarlÄ±klarÄ±n nÃ¼fus ve alan olarak bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri konusunda bir alt ve Ã¼st sÄ±nÄ±r getirilmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "EÄŸer MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± ifadeyi verseydi ve tutuklansaydÄ±, arkasÄ±ndan hedefin kim olduÄŸunu gayet iyi biliyorum ama kendisine sÃ¶yledim, kendisine 'Kesinlikle gitmeyeceksin' dedim. 'YardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± da gÃ¶ndermeyeceksin' dedim. 'EÄŸer polis gelir de seni almak isterse senin gÃ¼venlikÃ§ilerine talimat ver, polisi de iÃ§eri sokmayacaklar.' dedim." ifadesini kullandÄ±.
TerÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Haftada 50-100 gidiyorlar. ArtÄ±k bunlar gidici, baÅŸka Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± yok. Bu iÅŸi bitireceÄŸiz, tek terÃ¶rist kalmayacak bu Ã¼lkede." diye konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizim bu hassasiyetlerimiz ortadayken, birilerinin Ä±srarla burnumuzun dibinde bir terÃ¶r koridoru inÅŸa etmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sabrÄ±mÄ±z giderek azalÄ±yor. Bunca zaman beklemiÅŸ olmamÄ±zÄ±n sebebi, bu meseleyi suhuletle, diplomasiyle, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸla Ã§Ã¶zme konusundaki Ã¼midimizi koruyor olmamÄ±zdÄ±. Ancak geldiÄŸimiz noktada, bu yollarÄ±n giderek daha Ã§ok kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geriye tek bir Ã§arenin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
"TÃ¼rkiye, hiÃ§ kimsenin kendi Ã¼lkesindeki iktidar oyununa meze olacak bir devlet deÄŸildir." diyen ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye, ABD'nin bÃ¶lgemizdeki tutarsÄ±z politikalarÄ±nÄ±n makasÄ±na getirilebilecek bir Ã¼lke hiÃ§ deÄŸildir. TÃ¼rkiye, AB'nin bÃ¶lgemizdeki geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi kifayetsizliÄŸin bedelini Ã¶demek zorunda olan bir Ã¼lke de deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bize bedel Ã¶detmekten sÃ¶z edenlere diyoruz ki hodri meydan. Bu coÄŸrafya, nice bÃ¼yÃ¼k medeniyetlerin, nice bÃ¼yÃ¼k milletlerin doÄŸuÅŸuna ÅŸahitlik ettiÄŸi gibi, nice kibir abidesi azametli gÃ¼Ã§lerin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. " dedi.
ErdoÄŸan, "Biz 200 yÄ±ldÄ±r dÃ¶rt bir yandan Ã¼zerine Ã¼ÅŸÃ¼ÅŸen leÅŸ kargalarÄ±, akbabalar tarafÄ±ndan didiklendiÄŸi halde hala dimdik ayakta kalabilmiÅŸ bir Ã¼lkeyiz." ifadesini kullandÄ±.
TBMM Genel Kurulunda yapÄ±lan oylamada, HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Leyla Zana'nÄ±n milletvekilliÄŸi, "devamsÄ±zlÄ±k" gerekÃ§esiyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Wang, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ziyaret etti.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, Suriye krizine siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸÄ±yla ilgili istiÅŸarelerin, TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda farklÄ± seviyelerde devam edeceÄŸini bildirdi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ulus'taki TÃ¼rk Telekom binasÄ±nÄ±n iÅŸgal edilmesine iliÅŸkin davada 13 sanÄ±k, "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet", 15 sanÄ±k ise "mÃ¼ebbet hapis" cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Hatayâ€™Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esinde Suriyeâ€™den TÃ¼rkiyeâ€™ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§tiÄŸi tespit edilen 23 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Åžahin Alpay ve Mehmet Altan'Ä±n bireysel baÅŸvurusunda hak ihlali kararÄ± vererek oy Ã§okluÄŸuyla tahliyelerine hÃ¼kmetti
Ä°stanbul Milletvekili Paylan, "TÃ¼rkiye merkezli bir yapÄ±nÄ±n Avrupa'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik suikastlar dÃ¼zenleyeceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifade verdi
BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkan VekililiÄŸi'ne CHP'nin adayÄ± Tahir DoÄŸaÃ§ seÃ§ildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Kanal Ä°stanbul Projesi ile beÅŸ alternatif Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sona getirdik ve gÃ¼zergahÄ± aÃ§Ä±klayabilecek duruma geldik. BirkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± bitirip kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z" dedi
TÃ¼rkiye ve Yunanistan dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± heyetleri, siyasi istiÅŸareler iÃ§in Ankara'da bir araya gelecek
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, yabancÄ± uyruklu 42 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'nÄ±n ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemle ilgili konuÅŸan ErdoÄŸan, "Ä°fadeyi verip tutuklansaydÄ± hedefin kim olduÄŸunu gayet iyi biliyoruz. Kendisine gitmeyeceksin dedim. Polis seni almak isterse, gÃ¼venlikÃ§ilerine talimat ver polisi iÃ§eri sokmayacaklar dedim" ÅŸeklinde konuÅŸtu
Ã–z BÃ¼ro Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°l BaÅŸkanÄ± AkÃ¼zÃ¼m, "TÃ¼rkiye'de ciddi anlamda bÃ¼yÃ¼k bir reformu gerÃ§ekleÅŸtiren ve 1 milyon 20 bin kiÅŸiye tek seferde kadro veren kÄ±ymetli CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ve ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz" dedi
DiyarbakÄ±r Valisi, Hasan Basri GÃ¼zeloÄŸlu, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin geÃ§en yÄ±l il genelinde dÃ¼zenledikleri terÃ¶r operasyonlarÄ±nda kullanÄ±lmaya hazÄ±r 44 bombalÄ± aracÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã‡ankÄ±rÄ± Valisi AktaÅŸ, iÅŸitme engelli milli gÃ¼reÅŸÃ§i Seyfullah Karadeniz'in temizlik yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "Ã–nceden bilgimiz olsaydÄ± daha farklÄ± bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§inde olunabilirdi. EÄŸer bir ihmal varsa bununla ilgili gereken yapÄ±lÄ±r" dedi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, dÃ¼n Ã¼lke genelindeki okullarÄ±n Ã§evresinde 15 bin 611 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla uygulama yapÄ±ldÄ±