ErdoÄŸan: MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'na 'ifadeye gitmeyeceksin' dedim

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 43. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ãœlkemizin her yerinde, ihtiyaÃ§ duyulan yerlerde muhtarlÄ±k binalarÄ± yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±k." dedi.

Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 43. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ãœlkemizin her yerinde, ihtiyaÃ§ duyulan yerlerde muhtarlÄ±k binalarÄ± yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±k." dedi.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "EÄŸer MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± ifadeyi verseydi ve tutuklansaydÄ±, arkasÄ±ndan hedefin kim olduÄŸunu gayet iyi biliyorum ama kendisine sÃ¶yledim, kendisine 'Kesinlikle gitmeyeceksin' dedim. 'YardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± da gÃ¶ndermeyeceksin' dedim. 'EÄŸer polis gelir de seni almak isterse senin gÃ¼venlikÃ§ilerine talimat ver, polisi de iÃ§eri sokmayacaklar.' dedim." ifadesini kullandÄ±.

"25-30 bin nÃ¼fuslu mahalledeki bir muhtarÄ±n herkese ulaÅŸmasÄ±, her meseleyle ilgilenmesi elbette mÃ¼mkÃ¼n olmaz. Bunun iÃ§in 2019'da yeni yÃ¶netim sistemine geÃ§erken, muhtarlÄ±klarÄ±n nÃ¼fus ve alan olarak bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri konusunda bir alt ve Ã¼st sÄ±nÄ±r getirilmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir."

MuhtarlÄ±klarÄ±n nÃ¼fus ve alan olarak bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri konusunda dÃ¼zenlemeye gidilmesi gerektiÄŸini belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

FETÃ– ile mÃ¼cadele konusunda ErdoÄŸan, "Bazen anneler geliyor, 'Benim evladÄ±m suÃ§suz, gÃ¼nahsÄ±z' diyor. Kusura bakma. SuÃ§suz, gÃ¼nahsÄ±zsa zaten bÄ±rakÄ±yoruz. Demek ki senin evladÄ±n da bir yerlere karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ama sen farkÄ±nda olmamÄ±ÅŸsÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarÄ±n uyutma kabiliyeti, morfinleme kabiliyeti Ã§ok ileri. Bunlarda takiye var, her numara var." dedi.

TerÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Haftada 50-100 gidiyorlar. ArtÄ±k bunlar gidici, baÅŸka Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± yok. Bu iÅŸi bitireceÄŸiz, tek terÃ¶rist kalmayacak bu Ã¼lkede." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizim bu hassasiyetlerimiz ortadayken, birilerinin Ä±srarla burnumuzun dibinde bir terÃ¶r koridoru inÅŸa etmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sabrÄ±mÄ±z giderek azalÄ±yor. Bunca zaman beklemiÅŸ olmamÄ±zÄ±n sebebi, bu meseleyi suhuletle, diplomasiyle, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸla Ã§Ã¶zme konusundaki Ã¼midimizi koruyor olmamÄ±zdÄ±. Ancak geldiÄŸimiz noktada, bu yollarÄ±n giderek daha Ã§ok kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geriye tek bir Ã§arenin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.

"TÃ¼rkiye, hiÃ§ kimsenin kendi Ã¼lkesindeki iktidar oyununa meze olacak bir devlet deÄŸildir." diyen ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye, ABD'nin bÃ¶lgemizdeki tutarsÄ±z politikalarÄ±nÄ±n makasÄ±na getirilebilecek bir Ã¼lke hiÃ§ deÄŸildir. TÃ¼rkiye, AB'nin bÃ¶lgemizdeki geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi kifayetsizliÄŸin bedelini Ã¶demek zorunda olan bir Ã¼lke de deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bize bedel Ã¶detmekten sÃ¶z edenlere diyoruz ki hodri meydan. Bu coÄŸrafya, nice bÃ¼yÃ¼k medeniyetlerin, nice bÃ¼yÃ¼k milletlerin doÄŸuÅŸuna ÅŸahitlik ettiÄŸi gibi, nice kibir abidesi azametli gÃ¼Ã§lerin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. " dedi.

ErdoÄŸan, "Biz 200 yÄ±ldÄ±r dÃ¶rt bir yandan Ã¼zerine Ã¼ÅŸÃ¼ÅŸen leÅŸ kargalarÄ±, akbabalar tarafÄ±ndan didiklendiÄŸi halde hala dimdik ayakta kalabilmiÅŸ bir Ã¼lkeyiz." ifadesini kullandÄ±.