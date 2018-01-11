Galaksilerin 13 milyar yÄ±l Ã¶nceki gaz girdaplarÄ± kaydedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere'nin Cambridge Ãœniversitesine baÄŸlÄ± Kavli Kozmoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden bilim adamlarÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi uluslararasÄ± araÅŸtÄ±rma ekibi, Åžili'deki Atacama BÃ¼yÃ¼k Milimetre/MilimetrealtÄ± Teleskop Dizisi'ni (ALMA) kullanarak BÃ¼yÃ¼k Patlama'dan kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce oluÅŸan iki "yeni doÄŸan" galaksideki gaz hareketlerini kayda almayÄ± baÅŸardÄ±.
Evrenin uzak bÃ¶lgelerindeki gÃ¶k cisimlerinin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DÃ¼nya'ya ulaÅŸmasÄ±nÄ±n zaman aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken bilim adamlarÄ±, bunun evrenin en eski oluÅŸum dÃ¶nemlerine ait etkilerinin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde doÄŸrudan gÃ¶zlemlenebilmesine olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Evrendeki erken dÃ¶nemdeki yoÄŸun toz varlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bu dÃ¶nemde oluÅŸan galaksilerin optik teleskoplarca tespit edilemediÄŸini ifade eden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, ALMA'nÄ±n spektrometre (tayfÃ¶lÃ§er) enstrÃ¼manÄ±yla, iki galaksinin uÃ§ kÄ±zÄ±l Ã¶tesi tayfta bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izleri sÃ¼rerek galaksilerdeki gaz hareketlerini detaylÄ± olarak kaydedebildi.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bu erken dÃ¶nem galaksilerin tahminlerin aksine kaotik bir durumda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Samanyolu Galaksisi gibi daha geÃ§ galaksi oluÅŸumlarÄ±na benzer ÅŸekilde iÃ§lerinde girdap biÃ§imli dÃ¼zenli gaz hareketleri barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
AraÅŸtÄ±rmaya Ã¶nderlik eden Dr. Renske Smit, bu durumu ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±:
"Evrenin erken oluÅŸum evresinde kÃ¼tle Ã§ekimi nedeniyle galaksilere doÄŸru yoÄŸun bir gaz akÄ±mÄ± vardÄ±. Gazlar burada Ã§arpÄ±ÅŸÄ±yor ve yeni yÄ±ldÄ±zlar meydana geliyordu. Bu yÄ±ldÄ±zlardan yayÄ±lan bÃ¼yÃ¼k sÃ¼pernova patlamalarÄ± gazlarÄ± yeniden daÄŸÄ±tÄ±yordu. Bu yÃ¼zden genÃ§ galaksilerin dinamik ÅŸekilde daÄŸÄ±nÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorduk ancak gÃ¶zlemimizle bu mini-galaksilerin gayet istikrarlÄ± olduÄŸunu, kendi gaz akÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¼zenleyebildiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. BoyutlarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olmasÄ±na raÄŸmen bu akÄ±ÅŸlar sayesinde sÃ¼rekli geniÅŸleyerek iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Samanyolu Galaksisi gibi 'yetiÅŸkin' galaksi olma yolunda ilerliyorlar."
"Nature" dergisinde yayÄ±mlanan araÅŸtÄ±rmanÄ±n bulgularÄ± Amerikan Astronomi BirliÄŸinin 231'inci toplantÄ±sÄ±nda tebliÄŸ olarak sunulacak.
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