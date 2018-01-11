Paris'te lÃ¼ks otelde 5 milyon avroluk soygun

Paris'in sembol meydanlarÄ±ndan Vendome'daki lÃ¼ks bir otelden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon avro deÄŸerinde takÄ± ve mÃ¼cevher Ã§alÄ±ndÄ±.
Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde, Paris'in kuyumcu ve takÄ± maÄŸazalarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Vendome MeydanÄ±'nda bulunan lÃ¼ks bir oteldeki soyguna dair detaylar ortaya Ã§Ä±karken Ã§alÄ±nan takÄ± ve mÃ¼cevherin bir kÄ±smÄ±nÄ±n olay anÄ±nda ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi.
Le Parisien gazetesinin haberinde, Ã¼Ã§ hÄ±rsÄ±zÄ±n ellerinde bÄ±Ã§ak, nacak ve satÄ±rlarla otele girdikleri, otelde mÃ¼cevher ve takÄ±larÄ±n sergilendiÄŸi vitrinleri kÄ±rarak yaklaÅŸÄ±kÂ 5 milyon avroÂ deÄŸerindeki malzemeyi Ã§antalara yerleÅŸtirip kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirtildi.
Bu sÄ±rada Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n otomatik ÅŸekilde kapanmasÄ± sonucu iÃ§eride kalan soyguncularÄ±n, Ã§aldÄ±klarÄ± takÄ± ve mÃ¼cevheri otel dÄ±ÅŸÄ±nda bekleyen iki kiÅŸiye pencereden atmak suretiyle ulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± kaydedildi.
DÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen biri otomobil, diÄŸeri ise motosikletli iki kiÅŸinin Ã§antalarÄ± alarak uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, motosikletli soyguncunun kaÃ§arken Ã§antalardan birini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanan Ã¼Ã§ hÄ±rsÄ±zÄ±n yanÄ±ndaki Ã§antalara da el konulduÄŸu bildirildi.
Polis, takÄ±larÄ±n bir kÄ±smÄ±yla kaÃ§an otomobil ve motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerini arÄ±yor.
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