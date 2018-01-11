TÃ¼rk ve Yunan heyetleri siyasi istiÅŸare iÃ§in Ankara'da buluÅŸacak

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ãœmit YalÃ§Ä±n ve Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Dimitrios Paraskevopoulos baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyetler, TÃ¼rkiye veÂ YunanistanÂ dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki dÃ¼zenli siyasi istiÅŸareler Ã§erÃ§evesinde yarÄ±n Ankara'daÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
Siyasi istiÅŸarelerde, ikili iliÅŸkiler, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± konular ele alÄ±nacak.
Ä°ki Ã¼lke iliÅŸkilerinde son dÃ¶nemde, Ege Denizi'ne iliÅŸkin geliÅŸmeler, BatÄ± Trakya MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ±yla ilgili konular ve FETÃ– darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§arak siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan darbeci askerler Ã¶n planda yer tutuyor.
TBMM Genel Kurulunda yapÄ±lan oylamada, HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Leyla Zana'nÄ±n milletvekilliÄŸi, "devamsÄ±zlÄ±k" gerekÃ§esiyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Wang, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ziyaret etti.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, Suriye krizine siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸÄ±yla ilgili istiÅŸarelerin, TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda farklÄ± seviyelerde devam edeceÄŸini bildirdi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ulus'taki TÃ¼rk Telekom binasÄ±nÄ±n iÅŸgal edilmesine iliÅŸkin davada 13 sanÄ±k, "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet", 15 sanÄ±k ise "mÃ¼ebbet hapis" cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Hatayâ€™Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esinde Suriyeâ€™den TÃ¼rkiyeâ€™ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§tiÄŸi tespit edilen 23 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Åžahin Alpay ve Mehmet Altan'Ä±n bireysel baÅŸvurusunda hak ihlali kararÄ± vererek oy Ã§okluÄŸuyla tahliyelerine hÃ¼kmetti
Ä°stanbul Milletvekili Paylan, "TÃ¼rkiye merkezli bir yapÄ±nÄ±n Avrupa'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik suikastlar dÃ¼zenleyeceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifade verdi
BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkan VekililiÄŸi'ne CHP'nin adayÄ± Tahir DoÄŸaÃ§ seÃ§ildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Kanal Ä°stanbul Projesi ile beÅŸ alternatif Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sona getirdik ve gÃ¼zergahÄ± aÃ§Ä±klayabilecek duruma geldik. BirkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± bitirip kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z" dedi
TÃ¼rkiye ve Yunanistan dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± heyetleri, siyasi istiÅŸareler iÃ§in Ankara'da bir araya gelecek
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, yabancÄ± uyruklu 42 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'nÄ±n ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemle ilgili konuÅŸan ErdoÄŸan, "Ä°fadeyi verip tutuklansaydÄ± hedefin kim olduÄŸunu gayet iyi biliyoruz. Kendisine gitmeyeceksin dedim. Polis seni almak isterse, gÃ¼venlikÃ§ilerine talimat ver polisi iÃ§eri sokmayacaklar dedim" ÅŸeklinde konuÅŸtu
Ã–z BÃ¼ro Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°l BaÅŸkanÄ± AkÃ¼zÃ¼m, "TÃ¼rkiye'de ciddi anlamda bÃ¼yÃ¼k bir reformu gerÃ§ekleÅŸtiren ve 1 milyon 20 bin kiÅŸiye tek seferde kadro veren kÄ±ymetli CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ve ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz" dedi
DiyarbakÄ±r Valisi, Hasan Basri GÃ¼zeloÄŸlu, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin geÃ§en yÄ±l il genelinde dÃ¼zenledikleri terÃ¶r operasyonlarÄ±nda kullanÄ±lmaya hazÄ±r 44 bombalÄ± aracÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã‡ankÄ±rÄ± Valisi AktaÅŸ, iÅŸitme engelli milli gÃ¼reÅŸÃ§i Seyfullah Karadeniz'in temizlik yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "Ã–nceden bilgimiz olsaydÄ± daha farklÄ± bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§inde olunabilirdi. EÄŸer bir ihmal varsa bununla ilgili gereken yapÄ±lÄ±r" dedi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, dÃ¼n Ã¼lke genelindeki okullarÄ±n Ã§evresinde 15 bin 611 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla uygulama yapÄ±ldÄ±