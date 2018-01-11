GÃ¼ncelleme: 15:17, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rk ve Yunan heyetleri siyasi istiÅŸare iÃ§in Ankara'da buluÅŸacak





TÃ¼rkiye ve Yunanistan dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± heyetleri, siyasi istiÅŸareler iÃ§in Ankara'da bir araya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ãœmit YalÃ§Ä±n ve Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Dimitrios Paraskevopoulos baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki heyetler, TÃ¼rkiye veÂ YunanistanÂ dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki dÃ¼zenli siyasi istiÅŸareler Ã§erÃ§evesinde yarÄ±n Ankara'daÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. Siyasi istiÅŸarelerde, ikili iliÅŸkiler, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± konular ele alÄ±nacak. Ä°ki Ã¼lke iliÅŸkilerinde son dÃ¶nemde, Ege Denizi'ne iliÅŸkin geliÅŸmeler, BatÄ± Trakya MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ±yla ilgili konular ve FETÃ– darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§arak siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan darbeci askerler Ã¶n planda yer tutuyor.

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