15:08, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 42 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, yabancÄ± uyruklu 42 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, yabancÄ± uyruklu 42 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â TerÃ¶rle MÃ¼cadeleÂ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DEAÅž adÄ±na faaliyette bulunan ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, BaÅŸakÅŸehir, Zeytinburnu, BahÃ§elievler, Sultangazi, Fatih, Pendik ve KaÄŸÄ±thane'de 12 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yabancÄ± uyruklu 42 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Adreslerde yapÄ±lan aramalarda, Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital malzeme ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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