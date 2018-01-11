AB'den Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na tam destek

Ä°ranâ€™Ä±nÂ nÃ¼kleerÂ programÄ±na iliÅŸkin mÃ¼zakerelerde etkin rol oynayanÂ Avrupa BirliÄŸi (AB)Â veÂ E3 (Almanya, Fransa, Ä°ngiltere) Ã¼lkeleri,Â Ä°ranÂ nÃ¼kleerÂ anlaÅŸmasÄ±na gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸini yineledi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif ile BrÃ¼ksel'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel ve Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
BugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ana gÃ¼ndem maddesinin Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸma ve Ortak KapsamlÄ± Eylem PlanÄ± (JCPOA) olduÄŸunu ifade eden Mogherini,Â Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â ve AB'nin JCPOA'nÄ±n korunmasÄ± konusunda kararlÄ± olduÄŸunu belirtti.
"AB, anlaÅŸmalarÄ±n tam ve etkin biÃ§imde uygulanmasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir." diyen Mogherini, nÃ¼kleer yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ä°ran ile ekonomik ve ticari iliÅŸkilere olumlu katkÄ± yapacaÄŸÄ±ndan emin olunmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Mogherini, Zarif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ä°ran'da son dÃ¶nemde yaÅŸanan geliÅŸmelerin de ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian da Ã¼lkesinin JCPOA'nÄ±n tam olarak uygulanmasÄ± konusundaki hassasiyetini dile getirerek, "JCPOA'ya bir alternatif gÃ¶remiyoruz. DolayÄ±sÄ±yla tÃ¼m taraflar anlaÅŸmaya sadÄ±k kalmalÄ±." dedi.
Ä°ran'Ä±n anlaÅŸmanÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Le Drian, anlaÅŸmanÄ±n bozulmasÄ± iÃ§in herhangi bir neden gÃ¶remediklerini ifade etti.
Le Drian, nÃ¼kleer anlaÅŸma dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°ran ile bazÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n olduÄŸu ancak bunun JCPOA'ya baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ±na engel teÅŸkil etmediÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n korunmasÄ±nda kararlÄ± olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
DÃ¼nyada bazÄ± Ã¼lkelerin nÃ¼kleer silah geliÅŸtirme Ã§abasÄ±nÄ±n Ã¶zellikle yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemden geÃ§ildiÄŸini hatÄ±rlatan Gabriel, "Diplomatik giriÅŸimlerle nÃ¼kleer silahlarÄ±n geliÅŸtirilmesinin engellenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu mesajÄ±nÄ±n verilmesi bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Aksi halde Ã§ok tehlikeli bir mesaj yayÄ±lÄ±r." diye konuÅŸtu.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã¶nemine deÄŸinen Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson da AB'nin Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ± konusunda ortak bir tutum sergilediÄŸini aktardÄ±.
Johnson, AB'nin, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na deÄŸer verdiÄŸini, bu anlaÅŸmayÄ± Ã¶nemli diplomatik baÅŸarÄ± olarak deÄŸerlendirdiÄŸini ve Ä°ran'Ä±n anlaÅŸma hÃ¼kÃ¼mlerini yerine getirdiÄŸi konusunda hemfikir olduÄŸunu belirtti.
Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na uluslararasÄ± destek verilmesinin Ã¶nemine dikkati Ã§eken Johnson, nÃ¼kleer anlaÅŸmadan baÄŸÄ±msÄ±z olarak Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki krizlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne nasÄ±l katkÄ± saÄŸlayabileceÄŸi konularÄ±nÄ±n da ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Johnson, "Ä°ranlÄ±larÄ±n askeri nÃ¼kleer kapasitesini geliÅŸtirmesini engelleyecek bir alternatif kimse tarafÄ±ndan sunulmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 7 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Kanada, anti-damping vergisi koyarak ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle ABD'yi, DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (DTÃ–) ÅŸikayet etti.
Hint makamlarÄ±nÄ±n geÃ§en hafta iptal ettiÄŸi fÃ¼ze sipariÅŸini Netanyahu'nun Yeni Delhi ziyareti Ã¶ncesinde yeniden gÃ¶zden geÃ§irdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Orissa eyaletinde bir baba, kasabada okuyan Ã§ocuklarÄ± daha sÄ±k kÃ¶ylerine gelebilsin diye 2 yÄ±l boyunca gÃ¼nde 8 saat kazma kÃ¼rekle 8 kilometre yol inÅŸa etti
Afganistan'da geÃ§en yÄ±l hÃ¼kÃ¼metle barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan Hizb-i Ä°slami Partisi'nin tutuklu Ã¼yeleri, Afgan hÃ¼kÃ¼metinin kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent Kabil'de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
MaaÅŸlarÄ±nÄ±n IKBY tarafÄ±ndan kesintili ve zamanÄ±nda Ã¶denmediÄŸinden yakÄ±nan Ã¶ÄŸretmenler, kayÄ±tlarÄ±nÄ±n BaÄŸdat'a alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti
Ä°ki doktorun fidye iÃ§in kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± sÃ¼resiz grev kararÄ± alÄ±ndÄ±
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini: Ä°ran NÃ¼kleer AnlaÅŸmasÄ±'na iliÅŸkin, "AB, anlaÅŸmalarÄ±n tam ve etkin biÃ§imde uygulanmasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir." dedi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in sembol meydanlarÄ±ndan Vendome'daki lÃ¼ks bir otelden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon avro deÄŸerinde takÄ± ve mÃ¼cevher Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Macaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Janos Ader, Ã¼lkede genel seÃ§imlerin 8 Nisan'da dÃ¼zenleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
KÄ±zÄ±ldenizâ€™de bir balÄ±kÃ§Ä± teknesine yapÄ±lan operasyonda yÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi
Ä°ngiltere, Ekvator hÃ¼kÃ¼metinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assangeâ€™a diplomatik statÃ¼ verilmesi talebini geri Ã§evirdi.
Ä°srail ordusu Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce vurarak ÅŸehit ettiÄŸi Filistinli aktivist Guneymatâ€™Ä±n Ã¼zerine devrilen askeri aracÄ±n masrafÄ±nÄ± almak iÃ§in ailesinden 27 bin dolar tazminat talebinde bulundu.
Polisario Cephesi Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, 2018 Afrika Race Rallisi iÃ§in kendilerinden izin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmesi, Fas'Ä±n "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi" olarak nitelenen BatÄ± Sahra meselesini yeniden gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.
Hollanda'nÄ±n Zaandam kentindeki TÃ¼rk ailelerin evine Ä°slamofobik ifadeler iÃ§eren tehdit mektubu bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yunanistan'da, BatÄ± Trakya MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ±yla ilgili durumlarda Ä°slami kurallarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Yunanistan Medeni Hukukunun da kullanÄ±lmasÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan yasal dÃ¼zenlemeye tepkiler bÃ¼yÃ¼yor.