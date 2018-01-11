GÃ¼ncelleme: 15:29, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

AB'den Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na tam destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ranâ€™Ä±nÂ nÃ¼kleerÂ programÄ±na iliÅŸkin mÃ¼zakerelerde etkin rol oynayanÂ Avrupa BirliÄŸi (AB)Â veÂ E3 (Almanya, Fransa, Ä°ngiltere) Ã¼lkeleri,Â Ä°ranÂ nÃ¼kleerÂ anlaÅŸmasÄ±na gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸini yineledi.

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif ile BrÃ¼ksel'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel ve Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

BugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ana gÃ¼ndem maddesinin Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) arasÄ±nda 2015 yÄ±lÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸma ve Ortak KapsamlÄ± Eylem PlanÄ± (JCPOA) olduÄŸunu ifade eden Mogherini,Â Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â ve AB'nin JCPOA'nÄ±n korunmasÄ± konusunda kararlÄ± olduÄŸunu belirtti.

"AB, anlaÅŸmalarÄ±n tam ve etkin biÃ§imde uygulanmasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir." diyen Mogherini, nÃ¼kleer yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ä°ran ile ekonomik ve ticari iliÅŸkilere olumlu katkÄ± yapacaÄŸÄ±ndan emin olunmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Mogherini, Zarif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ä°ran'da son dÃ¶nemde yaÅŸanan geliÅŸmelerin de ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"JCPOA'YA BÄ°R ALTERNATÄ°F GÃ–REMÄ°YORUZ"

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian da Ã¼lkesinin JCPOA'nÄ±n tam olarak uygulanmasÄ± konusundaki hassasiyetini dile getirerek, "JCPOA'ya bir alternatif gÃ¶remiyoruz. DolayÄ±sÄ±yla tÃ¼m taraflar anlaÅŸmaya sadÄ±k kalmalÄ±." dedi.

Ä°ran'Ä±n anlaÅŸmanÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Le Drian, anlaÅŸmanÄ±n bozulmasÄ± iÃ§in herhangi bir neden gÃ¶remediklerini ifade etti.

Le Drian, nÃ¼kleer anlaÅŸma dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°ran ile bazÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n olduÄŸu ancak bunun JCPOA'ya baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ±na engel teÅŸkil etmediÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n korunmasÄ±nda kararlÄ± olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

DÃ¼nyada bazÄ± Ã¼lkelerin nÃ¼kleer silah geliÅŸtirme Ã§abasÄ±nÄ±n Ã¶zellikle yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemden geÃ§ildiÄŸini hatÄ±rlatan Gabriel, "Diplomatik giriÅŸimlerle nÃ¼kleer silahlarÄ±n geliÅŸtirilmesinin engellenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu mesajÄ±nÄ±n verilmesi bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Aksi halde Ã§ok tehlikeli bir mesaj yayÄ±lÄ±r." diye konuÅŸtu.

"AB, Ä°RAN NÃœKLEER ANLAÅžMASINA DEÄžER VERÄ°YOR"

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Ã¶nemine deÄŸinen Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson da AB'nin Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ± konusunda ortak bir tutum sergilediÄŸini aktardÄ±.

Johnson, AB'nin, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na deÄŸer verdiÄŸini, bu anlaÅŸmayÄ± Ã¶nemli diplomatik baÅŸarÄ± olarak deÄŸerlendirdiÄŸini ve Ä°ran'Ä±n anlaÅŸma hÃ¼kÃ¼mlerini yerine getirdiÄŸi konusunda hemfikir olduÄŸunu belirtti.

Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na uluslararasÄ± destek verilmesinin Ã¶nemine dikkati Ã§eken Johnson, nÃ¼kleer anlaÅŸmadan baÄŸÄ±msÄ±z olarak Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki krizlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne nasÄ±l katkÄ± saÄŸlayabileceÄŸi konularÄ±nÄ±n da ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Johnson, "Ä°ranlÄ±larÄ±n askeri nÃ¼kleer kapasitesini geliÅŸtirmesini engelleyecek bir alternatif kimse tarafÄ±ndan sunulmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.