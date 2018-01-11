15:34, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Kanal Ä°stanbul gÃ¼zergahÄ±nda karar zamanÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Kanal Ä°stanbul Projesi ile beÅŸ alternatif Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona gelindiÄŸini ve birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde gÃ¼zergahÄ±n kamuoyuna aÃ§Ä±klanabileceÄŸini bildirdi.

Bakan Arslan, TRT Haber'de gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Kanal Ä°stanbul'un gÃ¼zergahÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine Arslan, sÃ¶z konusu projenin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemsendiÄŸini, bu bilinÃ§le bÃ¼tÃ¼n kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± son aÅŸamaya getirdiklerini sÃ¶yledi.

Arslan, projeyle ilgili beÅŸ alternatif Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatarak, gÃ¼zergahÄ± aÃ§Ä±klayabilecek hale geldiklerini bildirdi.

Kanal Ä°stanbul Projesi'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼zergahÄ± teke dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r yoÄŸun bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Arslan, "BirkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± bitirip kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Arslan, Kanal Ä°stanbul Projesi'ne iliÅŸkin basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere de dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Belediyenin geÃ§miÅŸte imar planlarÄ±na iÅŸlediÄŸi olasÄ± bir gÃ¼zergahtÄ±, o Ã§ok eski bir Ã§alÄ±ÅŸma. BugÃ¼n verilince bizim ÅŸu anki aÃ§Ä±klamamÄ±zla karÄ±ÅŸmasÄ±n. 5 alternatifle ilgili biz 2017 ortalarÄ±nda sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dahil mÃ¼ÅŸavirlik hizmeti almÄ±ÅŸtÄ±k, etÃ¼tlerle ilgili son aÅŸamaya geldik. ArtÄ±k alternatifler Ã¼zerinde nihai Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±p nihai koridora karar vereceÄŸiz ve onu da inÅŸallah birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z."

AmaÃ§larÄ±nÄ±n bu sene yap-iÅŸlet-devret, kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi karma modeliyle projenin ihale sÃ¼reÃ§lerini baÅŸlatarak, hem kanalÄ± yapmak hem de kanal gÃ¼zergahÄ±ndaki Ã§arpÄ±k yapÄ±laÅŸmayÄ± kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kapsamÄ±nda TOKÄ°'den destek alarak Ã§Ã¶zmek olduÄŸunu vurgulayan Arslan, bu sene iÃ§inde kazmayÄ± vurmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.

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