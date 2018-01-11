15:36, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Nijerya'da doktorlardan sÃ¼resiz grev kararÄ±





Ä°ki doktorun fidye iÃ§in kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± sÃ¼resiz grev kararÄ± alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya'da iki doktorun kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± doktorlar gev kararÄ± aldÄ±. Nijerya TÄ±p BirliÄŸi (NMA) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iki doktorun fidye iÃ§in kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± sÃ¼resiz grev kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ãœlkenin gÃ¼neydoÄŸusundaki Cross River eyaletinde baÅŸlayan grev sonrasÄ± tÃ¼m Ã¶zel ve kamu hastanelerinde hasta kabulÃ¼ durduruldu. SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve doktorlar, Ã¼lkede fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rma olaylarÄ±nÄ±n sÄ±klÄ±kla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, buna karÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼metin Ã¶nlem almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. NMA sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dr. Effiong Mkpanam, "GÃ¼venlik nedeniyle hasta bakÄ±mÄ± iÃ§in eyalet iÃ§inde ya da dÄ±ÅŸÄ±nda seyahat edemiyoruz. Hastahaneler dÄ±ÅŸÄ±nda hastalarÄ±mÄ±zÄ±n muayenesini yapamÄ±yoruz. Yetkililer gÃ¼venlik Ã¶nlemini arttÄ±rmalÄ±." dedi. Ãœlkede bir hafta iÃ§erisinde iki doktor kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±rken, son bir sene iÃ§erisinde sadece Cross River eyaletinde 9 doktor fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±. Nijerya'nÄ±n birÃ§ok eyaletinde adam kaÃ§Ä±ranlar idamla yargÄ±lansa da fidye amacÄ±yla kaÃ§Ä±rma olaylarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilemiyor.

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