15:41, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkan VekililiÄŸi'ne Tahir DoÄŸaÃ§ seÃ§ildi





BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkan VekililiÄŸi'ne CHP'nin adayÄ± Tahir DoÄŸaÃ§ seÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸi'ne CHP'nin adayÄ± Tahir DoÄŸaÃ§ getirildi. BeÅŸiktaÅŸ Belediye Meclisi, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Murat Hazinedar'Ä±n gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan boÅŸalan BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkan Vekili seÃ§imi iÃ§in toplandÄ±. ToplantÄ±da, CHP'nin adayÄ± Tahir DoÄŸaÃ§ 22 oy alarak ilk turda Belediye BaÅŸkan Vekili seÃ§ildi.

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