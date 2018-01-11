16:03, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

HDP'li Paylan ifade verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HDP Ä°stanbul Milletvekili Garo Paylan, "TÃ¼rkiye merkezli bir yapÄ±nÄ±n, Avrupa'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik suikastlar dÃ¼zenleyeceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Paylan'Ä±n, 20 AralÄ±k 2017'de TBMM'de yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine 22 AralÄ±k 2017'de soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ ve avukatÄ±yla Ankara Adliyesi'ne gelen Paylan, soruÅŸturma savcÄ±sÄ±na "tanÄ±k" olarak 1,5 saat sÃ¼reyle ifade verdi.

Ã‡Ä±kÄ±ÅŸta aÃ§Ä±klama yapmayacaÄŸÄ±nÄ± bildiren Paylan ve beraberindekiler adliyeden ayrÄ±ldÄ±.

Garo Paylan, 20 AralÄ±k'ta TBMM'de gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Avrupa'da Alevi, Ermeni veya KÃ¼rt kÃ¶kenli vatandaÅŸlarÄ±n bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Son dÃ¶nemdeki baskÄ±cÄ± uygulamalar dolayÄ±sÄ±yla binlerce akademisyen, gazeteci, siyasetÃ§i, kanaat Ã¶nderinin Avrupa'da yaÅŸamak durumunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemiÅŸ ve "TÃ¼rkiye merkezli bir yapÄ±nÄ±n, bu kiÅŸilere yÃ¶nelik suikastÃ§Ä±larÄ± harekete geÃ§irdiÄŸini" iddia etmiÅŸti.

Paylan, sÃ¶z konusu istihbaratÄ± aldÄ±ÄŸÄ± kaynaÄŸÄ± ve kimlerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemeyeceÄŸini belirterek, "Bu tip cinayetlerde mesele sansasyon yaratmaktÄ±r. Sizler de bunu tahmin edebilirsiniz. Hangi isimler Ã¼zerinden sansasyon yaratÄ±labilecekse liste o yÃ¶ndedir. Ellerinde bir liste olduÄŸu iddiasÄ± var." demiÅŸti.

MÄ°T, emniyet ve ilgili bakanlara gerekli bilgileri verdiÄŸini anlatan Paylan, "OgÃ¼n Samastvari 3 suikastÃ§Ä±nÄ±n devrede olduÄŸuna iliÅŸkin ham bir bilgi var. Bizim meselemiz o 3 tetikÃ§i deÄŸil, o 3 tetikÃ§iye 'Ã–ldÃ¼r' diyenlerin durmasÄ±nÄ± istiyoruz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.