IKBY'ye baÄŸlÄ± KerkÃ¼klÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerden maaÅŸ protestosu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne (IKBY) baÄŸlÄ± KerkÃ¼klÃ¼ Ã¶ÄŸretmenler, maaÅŸlarÄ±nÄ±n Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan Ã¶denmesi iÃ§in protesto dÃ¼zenledi.
KerkÃ¼k kentindeki EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binasÄ± Ã¶nÃ¼nde onlarca Ã¶ÄŸretmen, Erbil yÃ¶netimi yerine BaÄŸdat'a baÄŸlanÄ±p, bundan sonra maaÅŸlarÄ±nÄ±n da baÅŸkentten Ã¶denmesini talep etmek iÃ§in bir araya geldi.
MaaÅŸlarÄ±nÄ±n IKBY tarafÄ±ndan kesintili ve zamanÄ±nda Ã¶denmediÄŸinden yakÄ±nan Germiyan Ä°lkokulunda gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmen Selam Aziz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÄ±llardan beri tam olarak alamadÄ±klarÄ± maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmesi iÃ§in kayÄ±tlarÄ±nÄ±n BaÄŸdat'a alÄ±nmasÄ±nÄ± istediklerini ifade etti.
MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen tepkili Ã¶ÄŸretmenlerden Muhammed, "KerkÃ¼k'teki diÄŸer Ã¶ÄŸretmenler gibi Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±za raÄŸmen, Ã¼Ã§ ayda bir maaÅŸ alabiliyoruz." siteminde bulundu.
KÃ¼rtÃ§e eÄŸitim veren bir okulda Ã§alÄ±ÅŸan Ferhad HÃ¼seyin ise ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"KerkÃ¼k'te, Erbil'e baÄŸlÄ± 8 bin Ã¶ÄŸretmen gÃ¶rev yapÄ±yor. Merkezi hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlanarak diÄŸer meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z gibi haklarÄ±mÄ±zÄ±n verilmesini istiyoruz."
IKBY'de 2014'ten bu yana ekonomik kriz yaÅŸanÄ±yor. Irak anayasasÄ±na gÃ¶re, Erbil yÃ¶netimi Ã¼lkede elde edilen petrol gelirinden yÃ¼zde 17'lik bir paya sahip ancak, Nuri el-Maliki baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde IKBY'nin kendi baÅŸÄ±na petrol satmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek, Erbil'in bÃ¼tÃ§eden alacaÄŸÄ± payÄ± 2014'te kesmiÅŸti.
Haydar el-Ä°badi'nin baÅŸbakan olmasÄ± ve yeni hÃ¼kÃ¼meti kurmasÄ±yla BaÄŸdat-Erbil yÃ¶netimleri, petrol satÄ±ÅŸÄ±nda uzlaÅŸtÄ± fakat BaÄŸdat yÃ¶netimi halihazÄ±rda bÃ¼tÃ§e yetersizliÄŸini gerekÃ§e gÃ¶stererek Erbil'in payÄ±nÄ±n cÃ¼zi bir kÄ±smÄ±nÄ± gÃ¶nderiyor.
BÃ¼tÃ§e kesintisiyle baÅŸlayan ekonomik kriz, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Irak'Ä±n Ã¼Ã§te birini ele geÃ§irmesi ve petrol fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle derinleÅŸti. Erbil yÃ¶netiminin resmi verilerine gÃ¶re, IKBY'de hÃ¼kÃ¼metten maaÅŸ alan yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 400 bin memur bulunuyor.
MemurlarÄ±n maaÅŸÄ±, kesintili bir ÅŸekilde gÃ¼nlÃ¼k ihraÃ§ edilen petrol gelirinden Ã¶deniyordu. Erbil yÃ¶netimi, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± ortak gÃ¼Ã§lerin KerkÃ¼k vilayetinde tam kontrolÃ¼ saÄŸlamasÄ±yla petrol gelirlerinin yarÄ±sÄ±nÄ± kaybetti. Erbil yÃ¶netimi, KerkÃ¼k'teki kuyularla birlikte gÃ¼nlÃ¼k ortalama 550 bin varil petrol ihraÃ§ ediyordu.
Ã–te yandan Ä°badi yÃ¶netimi ise bu sayÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, sÃ¶z konusu memur kaydÄ±nÄ±n merkezi yÃ¶netim tarafÄ±ndan yeniden tutulduÄŸunu, bunun tamamlanmasÄ± halinde ortaya Ã§Ä±kacak gerÃ§ek sayÄ±ya gÃ¶re maaÅŸlarÄ±n Ã¶deneceÄŸini ifade ediyor.
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