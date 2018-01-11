16:34, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Hizb-i Ä°slami Parti'si Ã¼yeleri serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±





Afganistan'da geÃ§en yÄ±l hÃ¼kÃ¼metle barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan Hizb-i Ä°slami Partisi'nin tutuklu Ã¼yeleri, Afgan hÃ¼kÃ¼metinin kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent Kabil'de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'da geÃ§en yÄ±l hÃ¼kÃ¼metle barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan Hizb-i Ä°slami Partisi'nin tutuklu Ã¼yeleri, Afgan hÃ¼kÃ¼metinin kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent Kabil'de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.