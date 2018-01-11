16:43, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Åžahin Alpay ve Mehmet Altan'a tahliye





Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Åžahin Alpay ve Mehmet Altan'Ä±n bireysel baÅŸvurusunda hak ihlali kararÄ± vererek oy Ã§okluÄŸuyla tahliyelerine hÃ¼kmetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Åžahin Alpay ve Mehmet Altan'Ä±n bireysel baÅŸvurusunda hak ihlali kararÄ± vererek oy Ã§okluÄŸuyla tahliyelerine hÃ¼kmetti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatÄ±lan Zaman gazetesi eski yazarlarÄ±ndan Alpay ve gazeteci-yazar Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki YayÄ±n YÃ¶netmeni Turhan GÃ¼nay'Ä±n bireysel baÅŸvurularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÃ¼ksek Mahkeme, 6'ya karÅŸÄ± 11 Ã¼yenin oy Ã§okluÄŸuyla baÅŸvurucularla ilgili ihlal kararÄ± verdi. Anayasa Mahkemesi, Åžahin Alpay ile Mehmet Altan'Ä±n tahliyelerine hÃ¼kmetti. Turhan GÃ¼nay, Cumhuriyet gazetesi davasÄ±nda daha Ã¶nce tahliye edilmiÅŸti. Â

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