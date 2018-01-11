GÃ¼ncelleme: 17:35, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Hindistan'Ä±n Ä°srail'le fÃ¼ze anlaÅŸmasÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benjamin Netanyahu'nun Yeni Delhi ziyareti Ã¶ncesinde, Hindistan hÃ¼kÃ¼metinin geÃ§en hafta iptal ettiÄŸi fÃ¼ze anlaÅŸmasÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Hindustan Times gazetesi ordu kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, Hint makamlarÄ±nÄ±n Ä°srail savunma ÅŸirketi Rafael Advanced Defense Systems tarafÄ±ndan Ã¼retilen Spike anti-tank fÃ¼zelerinden 8 bin adet sipariÅŸ edilmesi iÃ§in alternatif bir yÃ¶ntem arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Yeni Delhi yÃ¶netimi, yaklaÅŸÄ±k 500 milyon dolara mal olmasÄ± beklenen alÄ±mÄ± geÃ§en hafta iptal etmiÅŸti. Spike fÃ¼zeleri yerine yerli yapÄ±m Nag fÃ¼zelerinin tercih edileceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak gazete Hint ordusunun muharebe sahasÄ±nda test edilmiÅŸ ve Nag fÃ¼zelerine gÃ¶re daha uzun menzilli ve hafif olan Ä°srail yapÄ±mÄ± fÃ¼zeleri tercih ettiÄŸini savundu.

FÃ¼ze sipariÅŸinde devletten devlete satÄ±n alma yoluna baÅŸvurulabileceÄŸi kaydedildi.

Stockholm UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n (SIPRI) verilerine gÃ¶re, 2016 yÄ±lÄ±nda Hindistan'a 599 milyon dolar deÄŸerinde silah satan Ä°srail, Rusya'nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k ikinci silah tedarikÃ§isi oldu.

Hindistan, Ä°srail'in 2016 yÄ±lÄ±nda 1,2 milyar dolara ulaÅŸan silah ihracatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k pazarÄ± olarak dikkat Ã§ekiyor.