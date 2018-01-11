GÃ¼ncelleme: 17:07, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Hatay'da 23 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±



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Hatayâ€™Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esinde Suriyeâ€™den TÃ¼rkiyeâ€™ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§tiÄŸi tespit edilen 23 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rÄ±khan-Kumlu karayolu KaradurmuÅŸlu Mahallesi giriÅŸinde yol kontrolÃ¼ yapan Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine 06 ML 626 plakalÄ± kapalÄ± kasa kamyoneti durdurarak kontrol yaptÄ±. AraÃ§ta yapÄ±lan aramada Suriyeâ€™den TÃ¼rkiyeâ€™ye kaÃ§ak yollarla geÃ§tikleri tespit edilen, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu Suriye uyruklu 23 kiÅŸi yakalandÄ±. YabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresine teslim edileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Suriye uyruklu G.M. (37) ve yanÄ±nda bulunan O.A. (36) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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