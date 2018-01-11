Hindistan'Ä±n Ferhat'Ä±, Dasharath Manjhi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hintli bir baba, kÃ¶ylerinde okul olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kasabada okuyan Ã¼Ã§ oÄŸlunun daha sÄ±k evlerini ziyaret edebilmesi iÃ§in 8 kilometre yol yaptÄ±.
BBC'de yer alan habere gÃ¶re, Hindistan'Ä±n doÄŸusundaki Orissa eyaletinin bir daÄŸ kÃ¶yÃ¼ndeki Ã§ocuklar, okul olmamasÄ± nedeniyle yakÄ±ndaki kasabada eÄŸitim alÄ±yor.
Kasaba ile kÃ¶y arasÄ±nda yol bulunmamasÄ± nedeniyle Ã¶ÄŸrenciler, ailelerini ziyaret etmek iÃ§in Ã¼Ã§ saat boyunca daÄŸlÄ±k bir bÃ¶lgeden yÃ¼rÃ¼mek zorunda kalÄ±yor.
Bu zorlu yol nedeniyle kasabada okuyan Ã¶ÄŸrenciler, tatillerde ve hafta sonunda ailelerini ziyaret edemiyor.
Bu duruma bir son vermek isteyen Jalandhar Nayak isimli 45 yaÅŸÄ±ndaki adam, kasabada okuyan Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun izin gÃ¼nlerinde evlerine gelebilsinler diye yol inÅŸa etmeye karar verdi.
Nayak, 2 yÄ±l boyunca gÃ¼nde 8 saat kazma kÃ¼rekle Ã§alÄ±ÅŸarak kÃ¶yÃ¼nÃ¼ kasabaya baÄŸlayacak 15 kilometrelik yolun 8 kilometresini tek baÅŸÄ±na tamamladÄ±.
Nayak'Ä±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n yerel bir gazetede yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yetkililer, kÃ¶yÃ¼ kasabaya baÄŸlayacak olan yolun geri kalanÄ±nÄ± bitirme sÃ¶zÃ¼ verdi.
Yolun geri kalan kÄ±smÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan tamamlanacaÄŸÄ± iÃ§in mutlu olduÄŸunu dile getiren Nayak, "Yol tamamlanÄ±nca Ã§ocuklarÄ±mÄ±n daha sÄ±k eve geleceÄŸini umuyorum." diye konuÅŸtu.
Nayak, ayrÄ±ca kÃ¶ylerinde elektrik ve suyun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, yetkililerden bu konuda da yardÄ±mcÄ± olmalarÄ±nÄ± istedi.
Nayak'Ä±n yol yapÄ±mÄ± boyunca hiÃ§bir aÄŸaca zarar vermemesi ise dikkat Ã§ekti.
Hint basÄ±nÄ± Nayak'Ä±, Hindistan'da "DaÄŸ AdamÄ±" olarak bilinen Dasharath Manjhi'ye benzetiyor.
Hindistan'Ä±n Bihar eyaletinde daÄŸlÄ±k bir kÃ¶yde yaÅŸayan Dasharath Manjhi'nin eÅŸi, 1960 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan bir kazada yaralanÄ±r. BÃ¶lgenin daÄŸlÄ±k olmasÄ± ve ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n yaygÄ±n olmamasÄ± nedeniyle Manjhi'nin, eÅŸini hastaneye gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in 70 kilometrelik yolu yÃ¼rÃ¼mesi gerekir. YakÄ±ndaki kasaba ile kÃ¶y arasÄ±nda kestirme yol olmamasÄ± nedeniyle hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lemeyen Manjhi'nin eÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybeder.
Benzer olaylar yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in kÃ¶yÃ¼ ile yakÄ±ndaki kasaba arasÄ±ndaki mesafeyi kÄ±saltmaya karar veren Manjhi, 1960'de yolun yapÄ±mÄ±na baÅŸlar. Manjhi'nin 22 yÄ±lda tamamladÄ±ÄŸÄ± 110 metre uzunluÄŸunda, 9 metre geniÅŸliÄŸindeki yol, kÃ¶y ile kasaba arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±mÄ± kÄ±saltarak kolaylaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Hindistan'Ä±n Ferhat'Ä± olarak bilinen Manjhi, 2007 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 7 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Kanada, anti-damping vergisi koyarak ticaret kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle ABD'yi, DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (DTÃ–) ÅŸikayet etti.
Hint makamlarÄ±nÄ±n geÃ§en hafta iptal ettiÄŸi fÃ¼ze sipariÅŸini Netanyahu'nun Yeni Delhi ziyareti Ã¶ncesinde yeniden gÃ¶zden geÃ§irdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Orissa eyaletinde bir baba, kasabada okuyan Ã§ocuklarÄ± daha sÄ±k kÃ¶ylerine gelebilsin diye 2 yÄ±l boyunca gÃ¼nde 8 saat kazma kÃ¼rekle 8 kilometre yol inÅŸa etti
Afganistan'da geÃ§en yÄ±l hÃ¼kÃ¼metle barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayan Hizb-i Ä°slami Partisi'nin tutuklu Ã¼yeleri, Afgan hÃ¼kÃ¼metinin kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent Kabil'de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
MaaÅŸlarÄ±nÄ±n IKBY tarafÄ±ndan kesintili ve zamanÄ±nda Ã¶denmediÄŸinden yakÄ±nan Ã¶ÄŸretmenler, kayÄ±tlarÄ±nÄ±n BaÄŸdat'a alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti
Ä°ki doktorun fidye iÃ§in kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± sÃ¼resiz grev kararÄ± alÄ±ndÄ±
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini: Ä°ran NÃ¼kleer AnlaÅŸmasÄ±'na iliÅŸkin, "AB, anlaÅŸmalarÄ±n tam ve etkin biÃ§imde uygulanmasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir." dedi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in sembol meydanlarÄ±ndan Vendome'daki lÃ¼ks bir otelden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon avro deÄŸerinde takÄ± ve mÃ¼cevher Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Macaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Janos Ader, Ã¼lkede genel seÃ§imlerin 8 Nisan'da dÃ¼zenleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
KÄ±zÄ±ldenizâ€™de bir balÄ±kÃ§Ä± teknesine yapÄ±lan operasyonda yÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi
Ä°ngiltere, Ekvator hÃ¼kÃ¼metinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assangeâ€™a diplomatik statÃ¼ verilmesi talebini geri Ã§evirdi.
Ä°srail ordusu Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce vurarak ÅŸehit ettiÄŸi Filistinli aktivist Guneymatâ€™Ä±n Ã¼zerine devrilen askeri aracÄ±n masrafÄ±nÄ± almak iÃ§in ailesinden 27 bin dolar tazminat talebinde bulundu.
Polisario Cephesi Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, 2018 Afrika Race Rallisi iÃ§in kendilerinden izin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmesi, Fas'Ä±n "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi" olarak nitelenen BatÄ± Sahra meselesini yeniden gÃ¼ndeme taÅŸÄ±dÄ±.
Hollanda'nÄ±n Zaandam kentindeki TÃ¼rk ailelerin evine Ä°slamofobik ifadeler iÃ§eren tehdit mektubu bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yunanistan'da, BatÄ± Trakya MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk azÄ±nlÄ±k mensuplarÄ±yla ilgili durumlarda Ä°slami kurallarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Yunanistan Medeni Hukukunun da kullanÄ±lmasÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan yasal dÃ¼zenlemeye tepkiler bÃ¼yÃ¼yor.