16:51, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

Hindistan'Ä±n Ferhat'Ä±, Dasharath Manjhi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hintli bir baba, kÃ¶ylerinde okul olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kasabada okuyan Ã¼Ã§ oÄŸlunun daha sÄ±k evlerini ziyaret edebilmesi iÃ§in 8 kilometre yol yaptÄ±.

BBC'de yer alan habere gÃ¶re, Hindistan'Ä±n doÄŸusundaki Orissa eyaletinin bir daÄŸ kÃ¶yÃ¼ndeki Ã§ocuklar, okul olmamasÄ± nedeniyle yakÄ±ndaki kasabada eÄŸitim alÄ±yor.

Kasaba ile kÃ¶y arasÄ±nda yol bulunmamasÄ± nedeniyle Ã¶ÄŸrenciler, ailelerini ziyaret etmek iÃ§in Ã¼Ã§ saat boyunca daÄŸlÄ±k bir bÃ¶lgeden yÃ¼rÃ¼mek zorunda kalÄ±yor.

Bu zorlu yol nedeniyle kasabada okuyan Ã¶ÄŸrenciler, tatillerde ve hafta sonunda ailelerini ziyaret edemiyor.

Bu duruma bir son vermek isteyen Jalandhar Nayak isimli 45 yaÅŸÄ±ndaki adam, kasabada okuyan Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun izin gÃ¼nlerinde evlerine gelebilsinler diye yol inÅŸa etmeye karar verdi.

Nayak, 2 yÄ±l boyunca gÃ¼nde 8 saat kazma kÃ¼rekle Ã§alÄ±ÅŸarak kÃ¶yÃ¼nÃ¼ kasabaya baÄŸlayacak 15 kilometrelik yolun 8 kilometresini tek baÅŸÄ±na tamamladÄ±.

Nayak'Ä±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n yerel bir gazetede yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yetkililer, kÃ¶yÃ¼ kasabaya baÄŸlayacak olan yolun geri kalanÄ±nÄ± bitirme sÃ¶zÃ¼ verdi.

Yolun geri kalan kÄ±smÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan tamamlanacaÄŸÄ± iÃ§in mutlu olduÄŸunu dile getiren Nayak, "Yol tamamlanÄ±nca Ã§ocuklarÄ±mÄ±n daha sÄ±k eve geleceÄŸini umuyorum." diye konuÅŸtu.

Nayak, ayrÄ±ca kÃ¶ylerinde elektrik ve suyun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, yetkililerden bu konuda da yardÄ±mcÄ± olmalarÄ±nÄ± istedi.

Nayak'Ä±n yol yapÄ±mÄ± boyunca hiÃ§bir aÄŸaca zarar vermemesi ise dikkat Ã§ekti.

Hint basÄ±nÄ± Nayak'Ä±, Hindistan'da "DaÄŸ AdamÄ±" olarak bilinen Dasharath Manjhi'ye benzetiyor.

Hindistan'Ä±n Bihar eyaletinde daÄŸlÄ±k bir kÃ¶yde yaÅŸayan Dasharath Manjhi'nin eÅŸi, 1960 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan bir kazada yaralanÄ±r. BÃ¶lgenin daÄŸlÄ±k olmasÄ± ve ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n yaygÄ±n olmamasÄ± nedeniyle Manjhi'nin, eÅŸini hastaneye gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in 70 kilometrelik yolu yÃ¼rÃ¼mesi gerekir. YakÄ±ndaki kasaba ile kÃ¶y arasÄ±nda kestirme yol olmamasÄ± nedeniyle hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lemeyen Manjhi'nin eÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybeder.

Benzer olaylar yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in kÃ¶yÃ¼ ile yakÄ±ndaki kasaba arasÄ±ndaki mesafeyi kÄ±saltmaya karar veren Manjhi, 1960'de yolun yapÄ±mÄ±na baÅŸlar. Manjhi'nin 22 yÄ±lda tamamladÄ±ÄŸÄ± 110 metre uzunluÄŸunda, 9 metre geniÅŸliÄŸindeki yol, kÃ¶y ile kasaba arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±mÄ± kÄ±saltarak kolaylaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Hindistan'Ä±n Ferhat'Ä± olarak bilinen Manjhi, 2007 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.