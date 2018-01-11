GÃ¼ncelleme: 18:14, 11 Ocak 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rk Telekom baskÄ±nÄ± davasÄ±nda sanÄ±klara ceza yaÄŸdÄ±





FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ulus'taki TÃ¼rk Telekom binasÄ±nÄ±n iÅŸgal edilmesine iliÅŸkin davada 13 sanÄ±k, "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet", 15 sanÄ±k ise "mÃ¼ebbet hapis" cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Ulus'taki TÃ¼rk Telekom binasÄ±nÄ±n iÅŸgal edilmesine iliÅŸkin davada kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme,Â 13 sanÄ±ÄŸÄ± "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet",Â 15 sanÄ±ÄŸÄ± ise "mÃ¼ebbet hapis"Â cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.Â SanÄ±klara ayrÄ±ca, "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakma" suÃ§undanÂ toplamdaÂ bin 519 yÄ±l hapis cezasÄ±Â verildi.Â Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki mahkeme salonunda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, sanÄ±klar, avukatlarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.Â Mahkeme BaÅŸkanÄ± Zikrullah Ã–zbaÄŸ, sanÄ±k ve avukatlarÄ±nÄ±n, Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n esasa iliÅŸkin mÃ¼talaasÄ±na karÅŸÄ± savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, karar Ã¶ncesi sanÄ±klarÄ±n son sÃ¶zÃ¼nÃ¼ sordu.Â DuruÅŸmaya verilen aradan sonra kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, tutuklu sanÄ±klar YahÅŸi Ekici, Samet TanrÄ±verdiÌ‡, RÄ±fat Ã‡alÄ±k, MeliÌ‡h Ä°sa AktaÅŸ, Ã–mer Karayoluk, ÅžahiÌ‡n Ã‡aÄŸlÄ±yan, Mehmet Aslan, Hakan Ã–zer, SemiÌ‡h Kuvvet, Aykan KÄ±lÄ±Ã§arslan, HasbiÌ‡ Eray Karaaslan, SÃ¼leyman AriÌ‡f Varol ve UÄŸur YÄ±lmaz'Ä±n, "AnayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan ayrÄ± ayrÄ± "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle" cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.Â SanÄ±klar Abbas GÃ¼ngÃ¶ren, Adil Cumhur Ä°pekÃ§i, Bilal Ergen, ErdoÄŸan Gezer, Fatih Karaaslan, Fikret ErdoÄŸan, GÃ¼ngÃ¶r GÃ¼rcan, Ä°brahiÌ‡m Ã‡ok, Ä°sa AkgÃ¼l, Mehmet AliÌ‡ Bulazar, Mert ErdiÌ‡ KurtoÄŸlu, Mustafa KÄ±lÄ±Ã§, SadÄ±k Emre Oral, SelamiÌ‡ YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ZiÌ‡nnur Ã‡etiÌ‡n'e de aynÄ± suÃ§tan Ã¶nce "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet" hapis cezasÄ± veren mahkeme, sanÄ±klar hakkÄ±nda takdir hakkÄ± kullanarak cezalarÄ±nÄ± "mÃ¼ebbet hapse" Ã§evirdi.Â AyrÄ±ca bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±, "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakma" suÃ§undan toplamda bin 519 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±ran mahkeme, olay tarihinde vatani gÃ¶revini yapan sanÄ±k er O.T'nin beraatine karar verdi.Â SanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na, davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± eski yarbay Ã–mer Ergenekon'un dosyasÄ±nÄ±n ise ayrÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmedildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.