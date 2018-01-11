TÃ¼rk Telekom baskÄ±nÄ± davasÄ±nda sanÄ±klara ceza yaÄŸdÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Ulus'taki TÃ¼rk Telekom binasÄ±nÄ±n iÅŸgal edilmesine iliÅŸkin davada kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme,Â 13 sanÄ±ÄŸÄ± "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet",Â 15 sanÄ±ÄŸÄ± ise "mÃ¼ebbet hapis"Â cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.Â
SanÄ±klara ayrÄ±ca, "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakma" suÃ§undanÂ toplamdaÂ bin 519 yÄ±l hapis cezasÄ±Â verildi.Â
Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki mahkeme salonunda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, sanÄ±klar, avukatlarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.Â
Mahkeme BaÅŸkanÄ± Zikrullah Ã–zbaÄŸ, sanÄ±k ve avukatlarÄ±nÄ±n, Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n esasa iliÅŸkin mÃ¼talaasÄ±na karÅŸÄ± savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, karar Ã¶ncesi sanÄ±klarÄ±n son sÃ¶zÃ¼nÃ¼ sordu.Â
DuruÅŸmaya verilen aradan sonra kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, tutuklu sanÄ±klar YahÅŸi Ekici, Samet TanrÄ±verdiÌ‡, RÄ±fat Ã‡alÄ±k, MeliÌ‡h Ä°sa AktaÅŸ, Ã–mer Karayoluk, ÅžahiÌ‡n Ã‡aÄŸlÄ±yan, Mehmet Aslan, Hakan Ã–zer, SemiÌ‡h Kuvvet, Aykan KÄ±lÄ±Ã§arslan, HasbiÌ‡ Eray Karaaslan, SÃ¼leyman AriÌ‡f Varol ve UÄŸur YÄ±lmaz'Ä±n, "AnayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan ayrÄ± ayrÄ± "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle" cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.Â
SanÄ±klar Abbas GÃ¼ngÃ¶ren, Adil Cumhur Ä°pekÃ§i, Bilal Ergen, ErdoÄŸan Gezer, Fatih Karaaslan, Fikret ErdoÄŸan, GÃ¼ngÃ¶r GÃ¼rcan, Ä°brahiÌ‡m Ã‡ok, Ä°sa AkgÃ¼l, Mehmet AliÌ‡ Bulazar, Mert ErdiÌ‡ KurtoÄŸlu, Mustafa KÄ±lÄ±Ã§, SadÄ±k Emre Oral, SelamiÌ‡ YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ZiÌ‡nnur Ã‡etiÌ‡n'e de aynÄ± suÃ§tan Ã¶nce "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet" hapis cezasÄ± veren mahkeme, sanÄ±klar hakkÄ±nda takdir hakkÄ± kullanarak cezalarÄ±nÄ± "mÃ¼ebbet hapse" Ã§evirdi.Â
AyrÄ±ca bÃ¼tÃ¼n sanÄ±klarÄ±, "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakma" suÃ§undan toplamda bin 519 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±ran mahkeme, olay tarihinde vatani gÃ¶revini yapan sanÄ±k er O.T'nin beraatine karar verdi.Â
SanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na, davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± eski yarbay Ã–mer Ergenekon'un dosyasÄ±nÄ±n ise ayrÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmedildi.
TBMM Genel Kurulunda yapÄ±lan oylamada, HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Leyla Zana'nÄ±n milletvekilliÄŸi, "devamsÄ±zlÄ±k" gerekÃ§esiyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Wang, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ziyaret etti.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, Suriye krizine siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸÄ±yla ilgili istiÅŸarelerin, TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda farklÄ± seviyelerde devam edeceÄŸini bildirdi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ulus'taki TÃ¼rk Telekom binasÄ±nÄ±n iÅŸgal edilmesine iliÅŸkin davada 13 sanÄ±k, "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet", 15 sanÄ±k ise "mÃ¼ebbet hapis" cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Hatayâ€™Ä±n KÄ±rÄ±khan ilÃ§esinde Suriyeâ€™den TÃ¼rkiyeâ€™ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§tiÄŸi tespit edilen 23 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Åžahin Alpay ve Mehmet Altan'Ä±n bireysel baÅŸvurusunda hak ihlali kararÄ± vererek oy Ã§okluÄŸuyla tahliyelerine hÃ¼kmetti
Ä°stanbul Milletvekili Paylan, "TÃ¼rkiye merkezli bir yapÄ±nÄ±n Avrupa'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik suikastlar dÃ¼zenleyeceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifade verdi
BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkan VekililiÄŸi'ne CHP'nin adayÄ± Tahir DoÄŸaÃ§ seÃ§ildi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Kanal Ä°stanbul Projesi ile beÅŸ alternatif Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sona getirdik ve gÃ¼zergahÄ± aÃ§Ä±klayabilecek duruma geldik. BirkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± bitirip kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z" dedi
TÃ¼rkiye ve Yunanistan dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± heyetleri, siyasi istiÅŸareler iÃ§in Ankara'da bir araya gelecek
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, yabancÄ± uyruklu 42 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±'nÄ±n ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemle ilgili konuÅŸan ErdoÄŸan, "Ä°fadeyi verip tutuklansaydÄ± hedefin kim olduÄŸunu gayet iyi biliyoruz. Kendisine gitmeyeceksin dedim. Polis seni almak isterse, gÃ¼venlikÃ§ilerine talimat ver polisi iÃ§eri sokmayacaklar dedim" ÅŸeklinde konuÅŸtu
Ã–z BÃ¼ro Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°l BaÅŸkanÄ± AkÃ¼zÃ¼m, "TÃ¼rkiye'de ciddi anlamda bÃ¼yÃ¼k bir reformu gerÃ§ekleÅŸtiren ve 1 milyon 20 bin kiÅŸiye tek seferde kadro veren kÄ±ymetli CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ve ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz" dedi
DiyarbakÄ±r Valisi, Hasan Basri GÃ¼zeloÄŸlu, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin geÃ§en yÄ±l il genelinde dÃ¼zenledikleri terÃ¶r operasyonlarÄ±nda kullanÄ±lmaya hazÄ±r 44 bombalÄ± aracÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã‡ankÄ±rÄ± Valisi AktaÅŸ, iÅŸitme engelli milli gÃ¼reÅŸÃ§i Seyfullah Karadeniz'in temizlik yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "Ã–nceden bilgimiz olsaydÄ± daha farklÄ± bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§inde olunabilirdi. EÄŸer bir ihmal varsa bununla ilgili gereken yapÄ±lÄ±r" dedi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, dÃ¼n Ã¼lke genelindeki okullarÄ±n Ã§evresinde 15 bin 611 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla uygulama yapÄ±ldÄ±